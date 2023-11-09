https://ria.ru/20231109/vsu-1908399054.html
В Раде призвали ввести сухой закон для военного руководства
В Раде призвали ввести сухой закон для военного руководства - РИА Новости, 09.11.2023
В Раде призвали ввести сухой закон для военного руководства
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обратилась к минобороны страны и главкому ВСУ Валерию Залужному с призывом ввести "сухой закон" для военного... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:08
2023-11-09T14:08
2023-11-09T14:08
специальная военная операция на украине
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валерий залужный
геннадий частяков
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верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обратилась к минобороны страны и главкому ВСУ Валерию Залужному с призывом ввести "сухой закон" для военного руководства. "Отправляю обращение в министерство обороны Украины и главнокомандующему ВС Украины с просьбой уделить внимание: нужен "сухой закон" среди военного руководства в условиях военного положения", - написала Безуглая на своей странице в соцсети. Как отметила Безуглая, речь не о формальном запрете, а о смене отношения к алкоголю и личном примере руководства. Безуглая не поясняет причину такого обращения, однако ранее украинские СМИ сообщали, что помощник главкома ВСУ Залужного Геннадий Частяков, погибший в результате взрыва гранаты, получил боеприпасы в одной коробке с алкоголем, который был подарен ему на день рождения.
https://ria.ru/20230720/vsu-1885331270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Раде призвали ввести сухой закон для военного руководства
Депутат Безуглая призвала Залужного ввести сухой закон для командования ВСУ