Рейтинг@Mail.ru
В Раде призвали ввести сухой закон для военного руководства - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/vsu-1908399054.html
В Раде призвали ввести сухой закон для военного руководства
В Раде призвали ввести сухой закон для военного руководства - РИА Новости, 09.11.2023
В Раде призвали ввести сухой закон для военного руководства
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обратилась к минобороны страны и главкому ВСУ Валерию Залужному с призывом ввести "сухой закон" для военного... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:08
2023-11-09T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
геннадий частяков
вооруженные силы украины
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_67380fc1fcaf5a88d47be707d5409315.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обратилась к минобороны страны и главкому ВСУ Валерию Залужному с призывом ввести "сухой закон" для военного руководства. "Отправляю обращение в министерство обороны Украины и главнокомандующему ВС Украины с просьбой уделить внимание: нужен "сухой закон" среди военного руководства в условиях военного положения", - написала Безуглая на своей странице в соцсети. Как отметила Безуглая, речь не о формальном запрете, а о смене отношения к алкоголю и личном примере руководства. Безуглая не поясняет причину такого обращения, однако ранее украинские СМИ сообщали, что помощник главкома ВСУ Залужного Геннадий Частяков, погибший в результате взрыва гранаты, получил боеприпасы в одной коробке с алкоголем, который был подарен ему на день рождения.
https://ria.ru/20230720/vsu-1885331270.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_28635d283a1d983014e646c287e476b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, валерий залужный, геннадий частяков, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Геннадий Частяков, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде призвали ввести сухой закон для военного руководства

Депутат Безуглая призвала Залужного ввести сухой закон для командования ВСУ

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обратилась к минобороны страны и главкому ВСУ Валерию Залужному с призывом ввести "сухой закон" для военного руководства.
"Отправляю обращение в министерство обороны Украины и главнокомандующему ВС Украины с просьбой уделить внимание: нужен "сухой закон" среди военного руководства в условиях военного положения", - написала Безуглая на своей странице в соцсети. Как отметила Безуглая, речь не о формальном запрете, а о смене отношения к алкоголю и личном примере руководства.
Безуглая не поясняет причину такого обращения, однако ранее украинские СМИ сообщали, что помощник главкома ВСУ Залужного Геннадий Частяков, погибший в результате взрыва гранаты, получил боеприпасы в одной коробке с алкоголем, который был подарен ему на день рождения.
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
СМИ: пьяный украинский военный покончил с собой в своем доме под Киевом
20 июля, 17:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалерий ЗалужныйГеннадий ЧастяковВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала