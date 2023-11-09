https://ria.ru/20231109/vsu-1908399054.html

В Раде призвали ввести сухой закон для военного руководства

В Раде призвали ввести сухой закон для военного руководства - РИА Новости, 09.11.2023

В Раде призвали ввести сухой закон для военного руководства

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обратилась к минобороны страны и главкому ВСУ Валерию Залужному с призывом ввести "сухой закон" для военного... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:08

2023-11-09T14:08

2023-11-09T14:08

специальная военная операция на украине

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геннадий частяков

вооруженные силы украины

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обратилась к минобороны страны и главкому ВСУ Валерию Залужному с призывом ввести "сухой закон" для военного руководства. "Отправляю обращение в министерство обороны Украины и главнокомандующему ВС Украины с просьбой уделить внимание: нужен "сухой закон" среди военного руководства в условиях военного положения", - написала Безуглая на своей странице в соцсети. Как отметила Безуглая, речь не о формальном запрете, а о смене отношения к алкоголю и личном примере руководства. Безуглая не поясняет причину такого обращения, однако ранее украинские СМИ сообщали, что помощник главкома ВСУ Залужного Геннадий Частяков, погибший в результате взрыва гранаты, получил боеприпасы в одной коробке с алкоголем, который был подарен ему на день рождения.

https://ria.ru/20230720/vsu-1885331270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, валерий залужный, геннадий частяков, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр