https://ria.ru/20231109/voyna-1908198818.html

Камнями и дубинками. Ученые выяснили, когда была первая война на Земле

Камнями и дубинками. Ученые выяснили, когда была первая война на Земле - РИА Новости, 09.11.2023

Камнями и дубинками. Ученые выяснили, когда была первая война на Земле

Полномасштабный вооруженный конфликт, в котором участвовали разные народы, разразился еще в каменном веке — примерно пять тысяч лет назад. К такому выводу... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T08:00

2023-11-09T08:00

2023-11-09T08:12

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Полномасштабный вооруженный конфликт, в котором участвовали разные народы, разразился еще в каменном веке — примерно пять тысяч лет назад. К такому выводу пришли антропологи, изучив скелетные останки из массового захоронения на северо-западе Испании. По мнению ученых, это была первая настоящая война в истории человечества.Доисторические войныСамые древние письменные упоминания о крупных военных конфликтах, таких как Троянская война, войны Египта и Хеттской державы, Шумера и Вавилонии, относятся к бронзовому веку (4000-2800 лет назад). В захоронениях каменного века археологи тоже находят свидетельства вооруженного насилия. На останках первобытных людей, Homo sapiens и неандертальцев, нередко обнаруживали следы серьезных травм и повреждений от каменных орудий.В раннем палеолите это в основном единичные находки, которые можно объяснить несчастными случаями. Примерно 15 тысяч лет назад картина коренным образом изменилась. На месте стоянок позднего палеолита ученые встречают множество человеческих костей с застрявшими наконечниками копий и стрел. Создается впечатление, что после появления луков и копьеметалок убийство себе подобных стало обычным делом, одной из разновидностей охоты.Древнейшими запечатленными сценами боевых столкновений считают наскальные изображения сражающихся, обнаруженные в Арнемленде в северной Австралии. Их возраст — около десяти тысяч лет. Чуть моложе — от девяти до четырех тысяч — рисунки в пещерах восточной Испании. На них — уже массовые сцены противостояния с участием ста и более вооруженных луками людей.Тем не менее до последнего времени антропологи считали, что в каменном веке, до появления первых государств, полномасштабные и долгосрочные боевые действия были невозможны из-за низкого уровня социальной организации и ограниченности ресурсов, а художественные артефакты отражают лишь эпизоды межгрупповых или межплеменных стычек. Однако новое исследование опровергает это мнение.Братская могила эпохи неолитаВ 1973-м испанский священник и этнограф Хосе Мигель де Барандьяран обследовал заброшенную часовню Святого Иоанна Богослова перед Латинскими воротами (San Juan Ante Portam Latinam) в провинции Алава на северо-западе страны. Рядом с ней он обнаружил неизвестное захоронение. В 1985-м бульдозер, расширявший дорогу вблизи часовни, случайно вскрыл еще одно. Но это была уже не единичная могила, а целая подземная камера площадью около 20 квадратных метров, наполненная человеческими скелетами.За несколько лет раскопок археологи извлекли из могильника, получившего обозначение SJAPL (аббревиатура названия часовни), останки 338 человек. У многих повреждены кости и пробиты черепа. Рядом со скелетами обнаружили 52 кремневых наконечника стрел, 64 каменных лезвия, два каменных топора (все со следами использования), пять костяных шил и несколько личных украшений. По данным радиоуглеродного анализа, находкам 5400-5000 лет.Погребальные обычаи этого периода хорошо изучены. Известно, что жители юга Европы в раннем неолите хоронили мертвецов в одиночных могилах или сжигали тела. Из-за того, что в могильнике SJAPL скелеты беспорядочно лежали друг на друге, ученые предположили, что на этом месте произошло массовое убийство — "резня", как они написали в предварительном отчете.Некоторые детали, например личное оружие и украшения рядом с захороненными, а также чрезвычайное обилие и разнообразие травм у убитых, не очень укладывались в данную версию. Но продолжать изучение не стали, а полную коллекцию образцов передали на хранение в Музей Бибата в Алаве (Страна Басков, Испания). То, что это братская могила воинов, погибших в крупном сражении, казалось тогда невероятным.Масштабный конфликтСпустя 30 лет испанские антропологи во главе с Терезой ​​Фернандес-Креспо из Университета Вальядолида вместе с коллегами из Великобритании решили провести повторное исследование. Его результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.Авторы пишут, что от прочих известных массовых захоронений каменного века SJAPL отличается прежде всего масштабами. В "братских могилах", обнаруженных раньше, — не более 30-40 скелетов. Вторая важная деталь — чрезвычайно высокое количество травм, которые, судя по характеру, получены в боях, а не в результате несчастного случая или казни.Всего ученые выявили у погребенных 65 незаживших травм костей и 89 — заживших. Следы повреждений имеют 23 процента останков. Среди мужских скелетов таких половина. Это невероятно много, учитывая, что по статистике большинство травм, несовместимых с жизнью, обычно приходится на раны мягких тканей и внутренних органов.Преобладание мужских останков, чрезвычайно высокий процент травм от боевых орудий, а также множественные повреждения, в том числе частично зажившие, по мнению исследователей, однозначно указывают на то, что SJAPL — это воинское захоронение.Ученые обнаружили следы как минимум 41 попадания стрел. В то же время на отдельных костях есть признаки колото-рубленых ран. Все это не согласуется с первоначальной версией массового убийства. С большой долей вероятности люди, захороненные в могильнике SJAPL, участвовали в продолжительном военном конфликте, сочетавшем как прямые рукопашные столкновения, так и атаки на расстоянии."Большинство травм — переломы, полученные в результате ударов каменными дубинками, топорами и теслами, попадания стрел, изготовленных из дерева, кости или рога, а также каменных снарядов, запускаемых с помощью пращи", — пишут авторы статьи.Самая первая войнаСделанный исследователями вывод позволяет по-новому взглянуть на другие групповые захоронения в мегалитических могилах, пещерах и каменных убежищах того же периода, разбросанных по всему Иберийскому полуострову и за его пределами. На широком пространстве от Атлантического океана до Черного моря в погребениях IV — начала III тысячелетия до нашей эры археологи обнаружили необычно много черепов с травматическими повреждениями, часто смертельными.Генетические тесты показали, что люди из могильника SJAPL принадлежат к разным этническим и культурным группам. Некоторые прибыли из отдаленных регионов — Центральной и Южной Европы, Северной Африки.Все это указывает на то, что пять с лишним тысяч лет назад в Европе разразилась настоящая война, длившаяся, судя по зажившим у ее участников ранам, месяцы, а возможно, и годы. Конфликт такого масштаба должен был иметь широкие социально-экономические последствия и затрагивать все сферы жизни. И действительно, на скелетных останках из регулярных погребений этого периода часто есть признаки плохого здоровья и истощения.Не исключено, что голод и ухудшение условий жизни были не следствием, а причиной конфликта. Примерно в V тысячелетии до нашей эры на юге Европы началась так называемая неолитическая революция — переход от присваивающего способа хозяйствования (охоты и собирательства) к производящему (земледелию и скотоводству). Не на всех территориях этот процесс протекал гладко, сказывались различия в уровне развития и традициях, шла борьба за природные ресурсы и лучшие земли.Проведенное исследование опровергает устоявшееся мнение о том, что по мере развития человеческого общества, роста технических и логистических возможностей войны становятся все более масштабными и кровопролитными. Даже до того, как люди научились изготавливать металлические орудия, происходили масштабные и длительные вооруженные конфликты.

https://ria.ru/20231108/dinozavry-1907886999.html

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Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

археология, история, испания, европа