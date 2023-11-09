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Рябков рассказал об изучении предложения США по контролю над вооружениями - РИА Новости, 09.11.2023
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18:37 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/vooruzheniya-1908483412.html
Рябков рассказал об изучении предложения США по контролю над вооружениями
Рябков рассказал об изучении предложения США по контролю над вооружениями - РИА Новости, 09.11.2023
Рябков рассказал об изучении предложения США по контролю над вооружениями
Россия не станет направлять официальный ответ США на сделанные Вашингтоном предложения по контролю над вооружениями, если Соединенные Штаты продолжат двигаться... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:37
2023-11-09T18:37
сергей рябков
россия
сша
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия не станет направлять официальный ответ США на сделанные Вашингтоном предложения по контролю над вооружениями, если Соединенные Штаты продолжат двигаться по пути эскалации в отношениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI.Ранее Рябков заявил, что РФ получила от США предложения в форме неофициальной памятной записки, так называемой non-paper, по возобновлению диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. По его словам, сейчас они изучаются в межведомственном формате, хотя в документе "нет элементов новизны". "Конкретно применительно к non-paper, который мы получили. Мы продолжаем его изучение в межведомственном формате. Я не могу вам сейчас предложить никакие графики, никакой временной диапазон, в течение которого мы сформулируем свой ответ и передадим его Соединенным Штатам. Я не уверен, что мы на сегодня готовы сказать, что такой ответ в том или ином виде, оформленном или изложенном устно, американцам обязательно будет передан", - сказал Рябков.По его словам, это будет зависеть от линии США: "если они и дальше будут нагнетать, двигаться по эскалационной лестнице, пренебрегать нашими сигналами, о которых всем известно и которые звучат вполне определенно, что они своим поведением повышают риски серьезнейшего, опаснейшего столкновения ядерных держав, тогда я вообще не уверен, что мы ответим на их non-paper". "Тем более что особого элемента новизны или каких-то нюансов, которые заслуживали бы такого экспертного дальнейшего углубленного обсуждения в профессиональном ключе, я лично в этом документе практически не увидел. Но ладно, это мое, может быть, субъективное мнение. Повторяю еще раз: наши эксперты, наши специалисты, наши ведомства продолжают изучать этот non-paper, и пока итоговая черта, какой-то общий баланс мы не подвели", - добавил он.
https://ria.ru/20231108/dovse-1908114131.html
россия
сша
вашингтон (штат)
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сергей рябков, россия, сша, вашингтон (штат)
Сергей Рябков, Россия, США, Вашингтон (штат)
Рябков рассказал об изучении предложения США по контролю над вооружениями

Рябков: Россия продолжает изучать предложения США по контролю над вооружениями

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия не станет направлять официальный ответ США на сделанные Вашингтоном предложения по контролю над вооружениями, если Соединенные Штаты продолжат двигаться по пути эскалации в отношениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI.
Ранее Рябков заявил, что РФ получила от США предложения в форме неофициальной памятной записки, так называемой non-paper, по возобновлению диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. По его словам, сейчас они изучаются в межведомственном формате, хотя в документе "нет элементов новизны".
"Конкретно применительно к non-paper, который мы получили. Мы продолжаем его изучение в межведомственном формате. Я не могу вам сейчас предложить никакие графики, никакой временной диапазон, в течение которого мы сформулируем свой ответ и передадим его Соединенным Штатам. Я не уверен, что мы на сегодня готовы сказать, что такой ответ в том или ином виде, оформленном или изложенном устно, американцам обязательно будет передан", - сказал Рябков.
По его словам, это будет зависеть от линии США: "если они и дальше будут нагнетать, двигаться по эскалационной лестнице, пренебрегать нашими сигналами, о которых всем известно и которые звучат вполне определенно, что они своим поведением повышают риски серьезнейшего, опаснейшего столкновения ядерных держав, тогда я вообще не уверен, что мы ответим на их non-paper".
"Тем более что особого элемента новизны или каких-то нюансов, которые заслуживали бы такого экспертного дальнейшего углубленного обсуждения в профессиональном ключе, я лично в этом документе практически не увидел. Но ладно, это мое, может быть, субъективное мнение. Повторяю еще раз: наши эксперты, наши специалисты, наши ведомства продолжают изучать этот non-paper, и пока итоговая черта, какой-то общий баланс мы не подвели", - добавил он.
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