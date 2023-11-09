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Володин призвал депутатов воздерживаться от неприемлемых предложений - РИА Новости, 09.11.2023
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14:08 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/volodin-1908398910.html
Володин призвал депутатов воздерживаться от неприемлемых предложений
Володин призвал депутатов воздерживаться от неприемлемых предложений - РИА Новости, 09.11.2023
Володин призвал депутатов воздерживаться от неприемлемых предложений
Спикер ГД Вячеслав Володин призвал депутатов воздерживаться от неприемлемых предложений, оскорбляющих общество, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:08
2023-11-09T14:08
вячеслав володин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин призвал депутатов воздерживаться от неприемлемых предложений, оскорбляющих общество, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы. Как отметили в пресс-службе ГД, в начале пленарного заседания глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратила внимание на ряд резонансных предложений депутатов, которые форму "законопроектов не обрели, но поставили в ступор общественность". По ее словам, речь идет об инициативах по повышению рождаемости. "Мы этот вопрос обсуждали на Совете Госдумы, обратились к руководителям фракций, чтобы такие резонансные инициативы все-таки предварительно обсуждались в рамках фракций, и конечно, запрашивалось мнение профильного комитета. Но думаю, что в ситуации, о которой вы сказали, не надо даже идти во фракцию и профильный комитет, просто лучше такие инициативы не озвучивать. Потому что они оскорбляют как женщин, так и мужчин. Надо просто понимать, что есть вещи неприемлемые", – отметил Володин. "Поэтому Думе тяжелее всего в плане восприятия как коллегиального органа, имиджа и многого другого. Потому что мы иногда сами разрушаем то, что создаем", – добавил он.
https://ria.ru/20231108/volodin-1908168297.html
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вячеслав володин, госдума рф, политика
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
Володин призвал депутатов воздерживаться от неприемлемых предложений

Володин призвал депутатов воздерживаться от предложений, оскорбляющих общество

© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин призвал депутатов воздерживаться от неприемлемых предложений, оскорбляющих общество, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы.
Как отметили в пресс-службе ГД, в начале пленарного заседания глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратила внимание на ряд резонансных предложений депутатов, которые форму "законопроектов не обрели, но поставили в ступор общественность". По ее словам, речь идет об инициативах по повышению рождаемости.
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"Мы этот вопрос обсуждали на Совете Госдумы, обратились к руководителям фракций, чтобы такие резонансные инициативы все-таки предварительно обсуждались в рамках фракций, и конечно, запрашивалось мнение профильного комитета. Но думаю, что в ситуации, о которой вы сказали, не надо даже идти во фракцию и профильный комитет, просто лучше такие инициативы не озвучивать. Потому что они оскорбляют как женщин, так и мужчин. Надо просто понимать, что есть вещи неприемлемые", – отметил Володин.
"Поэтому Думе тяжелее всего в плане восприятия как коллегиального органа, имиджа и многого другого. Потому что мы иногда сами разрушаем то, что создаем", – добавил он.
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