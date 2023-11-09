https://ria.ru/20231109/volodin-1908398910.html

Володин призвал депутатов воздерживаться от неприемлемых предложений

Володин призвал депутатов воздерживаться от неприемлемых предложений - РИА Новости, 09.11.2023

Володин призвал депутатов воздерживаться от неприемлемых предложений

Спикер ГД Вячеслав Володин призвал депутатов воздерживаться от неприемлемых предложений, оскорбляющих общество, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:08

2023-11-09T14:08

2023-11-09T14:08

вячеслав володин

госдума рф

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_9275238c7a8cda1fa0c6b1dc3a6359da.jpg

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин призвал депутатов воздерживаться от неприемлемых предложений, оскорбляющих общество, сообщила журналистам пресс-служба Госдумы. Как отметили в пресс-службе ГД, в начале пленарного заседания глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратила внимание на ряд резонансных предложений депутатов, которые форму "законопроектов не обрели, но поставили в ступор общественность". По ее словам, речь идет об инициативах по повышению рождаемости. "Мы этот вопрос обсуждали на Совете Госдумы, обратились к руководителям фракций, чтобы такие резонансные инициативы все-таки предварительно обсуждались в рамках фракций, и конечно, запрашивалось мнение профильного комитета. Но думаю, что в ситуации, о которой вы сказали, не надо даже идти во фракцию и профильный комитет, просто лучше такие инициативы не озвучивать. Потому что они оскорбляют как женщин, так и мужчин. Надо просто понимать, что есть вещи неприемлемые", – отметил Володин. "Поэтому Думе тяжелее всего в плане восприятия как коллегиального органа, имиджа и многого другого. Потому что мы иногда сами разрушаем то, что создаем", – добавил он.

https://ria.ru/20231108/volodin-1908168297.html

https://ria.ru/20231102/volodin-1906849419.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вячеслав володин, госдума рф, политика