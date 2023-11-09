https://ria.ru/20231109/voennye-1908446507.html

Медведев поддержал увеличение срока подготовки военных, где это возможно

Медведев поддержал увеличение срока подготовки военных, где это возможно - РИА Новости, 09.11.2023

Медведев поддержал увеличение срока подготовки военных, где это возможно

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал увеличение срока подготовки российских военных, поступивших на контрактную службу, если это позволяет... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:17

2023-11-09T16:17

2023-11-09T16:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

дмитрий медведев

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал увеличение срока подготовки российских военных, поступивших на контрактную службу, если это позволяет обстановка на линии боевого соприкосновения. Во время общения с военными на полигоне Алабино Медведев рассказал, что с начала года около 410 тысяч человек было принято на контрактную службу в ВС РФ, при этом российские власти не наблюдают никакого оттока среди желающих защищать Россию. "В отношении увеличения сроков подготовки. Мы понимаем, если оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения позволяет этот срок увеличить, это очень хорошо. Вы сами, как специалисты, это отлично понимаете", - заявил Медведев, видео опубликовано на странице политика в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20220805/spetsoperatsiya-1806645459.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, дмитрий медведев, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр