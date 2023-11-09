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Медведев поддержал увеличение срока подготовки военных, где это возможно - РИА Новости, 09.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:17 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/voennye-1908446507.html
Медведев поддержал увеличение срока подготовки военных, где это возможно
Медведев поддержал увеличение срока подготовки военных, где это возможно - РИА Новости, 09.11.2023
Медведев поддержал увеличение срока подготовки военных, где это возможно
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал увеличение срока подготовки российских военных, поступивших на контрактную службу, если это позволяет... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:17
2023-11-09T16:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал увеличение срока подготовки российских военных, поступивших на контрактную службу, если это позволяет обстановка на линии боевого соприкосновения. Во время общения с военными на полигоне Алабино Медведев рассказал, что с начала года около 410 тысяч человек было принято на контрактную службу в ВС РФ, при этом российские власти не наблюдают никакого оттока среди желающих защищать Россию. "В отношении увеличения сроков подготовки. Мы понимаем, если оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения позволяет этот срок увеличить, это очень хорошо. Вы сами, как специалисты, это отлично понимаете", - заявил Медведев, видео опубликовано на странице политика в соцсети "ВКонтакте".
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безопасность, россия, дмитрий медведев, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев поддержал увеличение срока подготовки военных, где это возможно

Медведев: если есть возможность дольше готовить военных, это очень хорошо

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал увеличение срока подготовки российских военных, поступивших на контрактную службу, если это позволяет обстановка на линии боевого соприкосновения.
Во время общения с военными на полигоне Алабино Медведев рассказал, что с начала года около 410 тысяч человек было принято на контрактную службу в ВС РФ, при этом российские власти не наблюдают никакого оттока среди желающих защищать Россию.
"В отношении увеличения сроков подготовки. Мы понимаем, если оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения позволяет этот срок увеличить, это очень хорошо. Вы сами, как специалисты, это отлично понимаете", - заявил Медведев, видео опубликовано на странице политика в соцсети "ВКонтакте".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДмитрий МедведевВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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