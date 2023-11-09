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Медведев поручил следить за регулярными выплатами довольствия военным - РИА Новости, 09.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 09.11.2023 (обновлено: 16:06 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/voennye-1908409344.html
Медведев поручил следить за регулярными выплатами довольствия военным
Медведев поручил следить за регулярными выплатами довольствия военным - РИА Новости, 09.11.2023
Медведев поручил следить за регулярными выплатами довольствия военным
Минобороны РФ и российские командиры должны следить за тем, чтобы денежное содержание военным выплачивалось регулярно, это то, что гарантировано государством, и РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:37
2023-11-09T16:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ и российские командиры должны следить за тем, чтобы денежное содержание военным выплачивалось регулярно, это то, что гарантировано государством, и с чем не должно быть проблем, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Понятно, что технические проблемы всегда могут быть, но тем не менее, это, безусловно, обязанность Минобороны, командиров следить за тем, чтобы денежное содержание выплачивалось регулярно в соответствии с действующим законодательством. Это именно то, что гарантировано государством, и в чем никаких проблем быть не должно. Надеюсь, что и здесь, и в других подразделениях за этим будут смотреть максимально строго", - заявил Медведев во время беседы с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино, видео опубликовано в Telegram-канале политика.
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безопасность, россия, дмитрий медведев, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев поручил следить за регулярными выплатами довольствия военным

Медведев: Минобороны должно следить за регулярными выплатами довольствия военным

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона "Алабино" в Московской области
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона Алабино в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона "Алабино" в Московской области
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ и российские командиры должны следить за тем, чтобы денежное содержание военным выплачивалось регулярно, это то, что гарантировано государством, и с чем не должно быть проблем, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Понятно, что технические проблемы всегда могут быть, но тем не менее, это, безусловно, обязанность Минобороны, командиров следить за тем, чтобы денежное содержание выплачивалось регулярно в соответствии с действующим законодательством. Это именно то, что гарантировано государством, и в чем никаких проблем быть не должно. Надеюсь, что и здесь, и в других подразделениях за этим будут смотреть максимально строго", - заявил Медведев во время беседы с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино, видео опубликовано в Telegram-канале политика.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДмитрий МедведевВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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