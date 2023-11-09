https://ria.ru/20231109/voennye-1908409344.html

Медведев поручил следить за регулярными выплатами довольствия военным

Медведев поручил следить за регулярными выплатами довольствия военным - РИА Новости, 09.11.2023

Медведев поручил следить за регулярными выплатами довольствия военным

Минобороны РФ и российские командиры должны следить за тем, чтобы денежное содержание военным выплачивалось регулярно, это то, что гарантировано государством, и РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:37

2023-11-09T14:37

2023-11-09T16:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

дмитрий медведев

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ и российские командиры должны следить за тем, чтобы денежное содержание военным выплачивалось регулярно, это то, что гарантировано государством, и с чем не должно быть проблем, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Понятно, что технические проблемы всегда могут быть, но тем не менее, это, безусловно, обязанность Минобороны, командиров следить за тем, чтобы денежное содержание выплачивалось регулярно в соответствии с действующим законодательством. Это именно то, что гарантировано государством, и в чем никаких проблем быть не должно. Надеюсь, что и здесь, и в других подразделениях за этим будут смотреть максимально строго", - заявил Медведев во время беседы с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино, видео опубликовано в Telegram-канале политика.

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Кирилл Волков

безопасность, россия, дмитрий медведев, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр