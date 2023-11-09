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Между Южной Кореей и Владивостоком возобновляется паромное сообщение - РИА Новости, 09.11.2023
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Туризм
 
10:32 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/vladivostok-1908324554.html
Между Южной Кореей и Владивостоком возобновляется паромное сообщение
Между Южной Кореей и Владивостоком возобновляется паромное сообщение - РИА Новости, 09.11.2023
Между Южной Кореей и Владивостоком возобновляется паромное сообщение
Грузопассажирский паром "Восточная жемчужина № 6" совершит первый за почти десять лет пассажирский рейс из Владивостока в южнокорейский Сокчхо 22 ноября,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:32
2023-11-09T10:32
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Грузопассажирский паром "Восточная жемчужина № 6" совершит первый за почти десять лет пассажирский рейс из Владивостока в южнокорейский Сокчхо 22 ноября, сообщил РИА Новости представитель компании-оператора. Ранее мэрия города Сокчхо сообщала, что южнокорейская компания JS Shipping в ноябре начнет в тестовом режиме обслуживать морскую линию между портами Сокчхо и Владивостока и впоследствии рассчитывает восстановить регулярное паромное сообщение, прерванное 10 лет назад. Рейсы предполагалось осуществлять паромом "Восточная жемчужина № 6", который имеет водоизмещение 16 тысяч тонн и способен перевезти за один рейс 700 пассажиров, 150 TEU грузов (TEU - единица измерения, равная объему стандартного 20-футового контейнера) и 350 автомобилей. Как уточнили РИА Новости в компании-операторе "Пассажирский терминал", в четверг судно придет во Владивосток, а в первый тестовый рейс запланирован на воскресенье, 12 ноября. "В первый рейс судно отправится без пассажиров, как и в еще несколько тестовых рейсов. А уже 22 ноября из Владивостока отправится первый полноценный пассажирский рейс в Сокчхо, продажа билетов стартует в следующий понедельник. Цена для одного взрослого пассажира в обе стороны составит 68 тысяч рублей. В дальнейшем планируется организация регулярных рейсов дважды в неделю", – сообщил представитель компании. Международные морские перевозки из Сокчхо, которые связывали Южную Корею кратчайшим маршрутом с российским Приморьем и северо-восточными провинциями Китая, начались в апреле 2000 года. Как отмечала мэрия Сокчхо, они внесли существенный вклад в активизацию экономического взаимодействия и гуманитарные обмены, но из-за ухудшения международной обстановки и "сложных таможенных процедур КНР и РФ" морская линия была закрыта, затем открывалась вновь, но, не выдержав экономических сложностей отрасли после крушения парома "Севоль", окончательно прекратила свою работу. Последний раз рейс по этому маршруту совершался в июне 2014 года.
https://ria.ru/20231025/yaponiya-1905063382.html
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новости - туризм, туризм, туристы, владивосток, южная корея
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Владивосток, Южная Корея
Между Южной Кореей и Владивостоком возобновляется паромное сообщение

Между Сокчхо в Южной Корее и Владивостоком возобновляется паромное сообщение

© Фото : Александр АндреевВладивосток, порт
Владивосток, порт - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : Александр Андреев
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Грузопассажирский паром "Восточная жемчужина № 6" совершит первый за почти десять лет пассажирский рейс из Владивостока в южнокорейский Сокчхо 22 ноября, сообщил РИА Новости представитель компании-оператора.
Ранее мэрия города Сокчхо сообщала, что южнокорейская компания JS Shipping в ноябре начнет в тестовом режиме обслуживать морскую линию между портами Сокчхо и Владивостока и впоследствии рассчитывает восстановить регулярное паромное сообщение, прерванное 10 лет назад. Рейсы предполагалось осуществлять паромом "Восточная жемчужина № 6", который имеет водоизмещение 16 тысяч тонн и способен перевезти за один рейс 700 пассажиров, 150 TEU грузов (TEU - единица измерения, равная объему стандартного 20-футового контейнера) и 350 автомобилей.
Как уточнили РИА Новости в компании-операторе "Пассажирский терминал", в четверг судно придет во Владивосток, а в первый тестовый рейс запланирован на воскресенье, 12 ноября.
"В первый рейс судно отправится без пассажиров, как и в еще несколько тестовых рейсов. А уже 22 ноября из Владивостока отправится первый полноценный пассажирский рейс в Сокчхо, продажа билетов стартует в следующий понедельник. Цена для одного взрослого пассажира в обе стороны составит 68 тысяч рублей. В дальнейшем планируется организация регулярных рейсов дважды в неделю", – сообщил представитель компании.
Международные морские перевозки из Сокчхо, которые связывали Южную Корею кратчайшим маршрутом с российским Приморьем и северо-восточными провинциями Китая, начались в апреле 2000 года. Как отмечала мэрия Сокчхо, они внесли существенный вклад в активизацию экономического взаимодействия и гуманитарные обмены, но из-за ухудшения международной обстановки и "сложных таможенных процедур КНР и РФ" морская линия была закрыта, затем открывалась вновь, но, не выдержав экономических сложностей отрасли после крушения парома "Севоль", окончательно прекратила свою работу. Последний раз рейс по этому маршруту совершался в июне 2014 года.
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Из Владивостока возобновили пассажирские морские перевозки в Японию
25 октября, 04:27
 
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