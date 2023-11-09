https://ria.ru/20231109/vizy-1908436336.html

Эксперты рассказали, как закрытие консульства Греции повлияет на выдачу виз

Эксперты рассказали, как закрытие консульства Греции повлияет на выдачу виз - РИА Новости, 09.11.2023

Эксперты рассказали, как закрытие консульства Греции повлияет на выдачу виз

Генеральное консульство Греции в Москве закрылось, об этом сообщил МИД РФ на официальном портале правовой информации, но, по словам экспертов, это никак не... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:28

2023-11-09T16:28

2023-11-09T16:28

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

греция

ассоциация туроператоров россии (атор)

виза

шенгенская виза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/79/927967946_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_9e021249f627b7bc8e38465e222cff23.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Генеральное консульство Греции в Москве закрылось, об этом сообщил МИД РФ на официальном портале правовой информации, но, по словам экспертов, это никак не скажется на туристах."Страна не очень популярная, так как может запросить дополнительные документы, выдвинуть слишком высокие требования, – говорит автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд. – Кроме того, греки ставят короткие визы, по датам поездки".Эксперт подчеркивает, что несмотря на закрытие Генконсульства в Москве, будет работать Консульский отдел посольства Греции, так что на туристов ситуация никак не повлияет. Кроме того, сейчас несезон. "Также будут работать генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Новороссийске", – рассказала Юлия Валд. По ее словам, процесс получения греческой визы занимает 8-14 дней."По состоянию на сегодняшний день запись на подачу в Визовом центре Греции в Москве доступна с 13 ноября, то есть на ближайшие даты, – уточняет исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев. – Срок обработки заявлений – две недели. По сравнению с другими странами шенгена, привлекательно. Однако визы греки выдают однократные, что не всегда соответствует потребностям путешественников".Он также подтверждает, что закрытие Генконсульства в Москве не повлияет на процесс рассмотрения визовых заявлений, так как эта функция будет передана в консульский отдел Посольства Москве. Приемом и предварительной обработкой визовых досье по-прежнему будет заниматься визовый центр Греции.Правда, эксперт предполагает, что изменения теоретически могут повлиять на сроки принятия решения, так как есть вероятность, что сотрудников, отвечающих за рассмотрение визовых заявлений, в консульском отделе Посольства Греции в Москве может быть меньше.По информации АТОР, туроператоры для своих клиентов оформляют греческую визу в среднем за пять-семь рабочих дней. В турфирмах также уверены, что никаких важных изменений закрытие консульства не принесет.Визовые центры Греции, уточняют в Ассоциации, работают в Москве, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Архангельске, Краснодаре, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Воронеже, Саратове, Калининграде, Уфе, Омске, Самаре, Иркутске, Красноярске, Перми, Хабаровске и Владивостоке. В данный момент они открыты для заявителей.Подача документов на визы возможна только по предварительной записи. Заявители при оформлении краткосрочных шенгенских виз (тип С) оплачивают в рублях консульский (8 000 рублей) и сервисный сбор (3300 рублей за паспорт).Как сообщал ранее АТОР, Генеральное Консульство Греции в Москве в 2022 году выдало россиянам почти 41 тысячу виз, однако в 18 процентах случаев в шенгене соискателям было отказано. Суммарно консульства Греции в Москве, Петербурге (доля отказов 16,1 процента) и Новороссийске (доля отказов 14,7 процента) оформили россиянам 62 тысячи виз.

https://ria.ru/20231010/vizy-1901800665.html

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, греция, ассоциация туроператоров россии (атор), виза, шенгенская виза