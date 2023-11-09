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Лучшие вина по версии Ассоциации виноградарей и виноделов России - РИА Новости, 09.11.2023
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19:12 09.11.2023 (обновлено: 19:13 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/vino-1908478799.html
Лучшие вина по версии Ассоциации виноградарей и виноделов России
Лучшие вина по версии Ассоциации виноградарей и виноделов России - РИА Новости, 09.11.2023
Лучшие вина по версии Ассоциации виноградарей и виноделов России
Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) объявила победителей ежегодного конкурса "Кубок АВВР". Лучшими признаны вина компаний "Фанагория", "Винодельня РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T19:12
2023-11-09T19:13
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вино
игристое вино
виноделие
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Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) объявила победителей ежегодного конкурса "Кубок АВВР". Лучшими признаны вина компаний "Фанагория", "Винодельня Ведерниковъ", "Массандра", "Долина Лефкадия" и Alma Valley. Оценку номинантов проводили члены Центральной дегустационной комиссии АВВР, в которую вошли винные эксперты, научные деятели отрасли, а также производители из разных регионов страны. Смотрите в инфографике Ria.ru, на какие отечественные вина стоит обратить внимание.
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россия, вино, игристое вино, виноделие, инфографика
Инфографика, Россия, Вино, Игристое вино, Виноделие
Инфографика

Лучшие вина по версии Ассоциации виноградарей и виноделов России

Читать ria.ru в
Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) объявила победителей ежегодного конкурса "Кубок АВВР". Лучшими признаны вина компаний "Фанагория", "Винодельня Ведерниковъ", "Массандра", "Долина Лефкадия" и Alma Valley. Оценку номинантов проводили члены Центральной дегустационной комиссии АВВР, в которую вошли винные эксперты, научные деятели отрасли, а также производители из разных регионов страны. Смотрите в инфографике Ria.ru, на какие отечественные вина стоит обратить внимание.
 
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