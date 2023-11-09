https://ria.ru/20231109/vino-1908478799.html

Лучшие вина по версии Ассоциации виноградарей и виноделов России

Лучшие вина по версии Ассоциации виноградарей и виноделов России - РИА Новости, 09.11.2023

Лучшие вина по версии Ассоциации виноградарей и виноделов России

Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) объявила победителей ежегодного конкурса "Кубок АВВР". Лучшими признаны вина компаний "Фанагория", "Винодельня РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T19:12

2023-11-09T19:12

2023-11-09T19:13

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Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) объявила победителей ежегодного конкурса "Кубок АВВР". Лучшими признаны вина компаний "Фанагория", "Винодельня Ведерниковъ", "Массандра", "Долина Лефкадия" и Alma Valley. Оценку номинантов проводили члены Центральной дегустационной комиссии АВВР, в которую вошли винные эксперты, научные деятели отрасли, а также производители из разных регионов страны. Смотрите в инфографике Ria.ru, на какие отечественные вина стоит обратить внимание.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, вино, игристое вино, виноделие, инфографика