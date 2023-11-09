https://ria.ru/20231109/vina-1908489992.html

В России объявили победителей винного конкурса

В России объявили победителей винного конкурса - РИА Новости, 09.11.2023

В России объявили победителей винного конкурса

Лучшие вина по версии ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (АВВР) объявили в Москве на Российском... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T19:10

2023-11-09T19:10

2023-11-09T19:53

россия

алексей плотников

фанагория

виноделие

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Лучшие вина по версии ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (АВВР) объявили в Москве на Российском винодельческом форуме, передает корреспондент РИА Новости. "Кубок АВВР проводится в первый раз. Идею нам подсказали составители одного из рейтингов. <…> В чем смысл — в нашей стране есть два авторских гида, два конкурса и два рейтинга. Соответственно, мы обратились к организаторам всех этих рейтингов, гидов и так далее с предложением дать нам свои кандидатуры в шести номинациях: белое, красное, розовое, игристое вино, российское шампанское и крепленое вино", — пояснил агентству исполнительный директор ассоциации Алексей Плотников.По его словам, было запрошено по 20 вин-победителей и еще пять свободных, то есть тех, которые появились после того, как тот или иной конкурс прошел, но понравились людям. Таким образом, получился общий список из 146 напитков. Из них в рознице удалось закупить 95, после чего с 18 по 20 октября комиссия в составе экспертов провела дегустацию и сформировала итоговый рейтинг. В дальнейшем, как отметил Плотников, такой конкурс планируется проводить ежегодно. Так, в категории белых вин Гран-при получили "100 оттенков белого" и "Шардоне" 2021 года от винодельни "Фанагория", золото — "Кубань. Долина реки Афипс" и "Хихви" 2020 года от "Собер Баш". Серебро разделили между собой сразу пять вин, а бронзу — четыре. В номинации "российское шампанское" Гран-при отдали винодельне "Ведерниковъ" и напитку "Сибирьковый", Экстра брют 2017 года. Золото отошло к "Темелион", Винтаж Розе 2019 от "Долины Лефкадия", "Кюве де Витмер", Розе 2020 года от "Золотой балки" и "Кюве" и также коллекционному Экстра брюту 2018 года от винодельни "Новый свет". Серебром отметили четыре винодельни, также выбрали одного бронзового призера.Среди крепленых вин Гран-при и золото отдали винодельне "Массандра" за "Мускат белый Красного Камня" 2019 года и "Бастардо Магарачский" 2020 года соответственно. Также золото в этой категории получили "Портвейн Крымский" 1991 года от "Солнечной долины" и "Джаннет" 2017 года от "Шато Кот де Сан Даниль". При этом самой обширной на призеров номинацией оказалось красное вино. Там Гран-при отошел "Долине Лефкадия" и их "Лефкадия Резерву" 2015 года. А номинации "выдающееся" удостоили "Каберне Совиньон", "Каберне Франчайзи" 2019 года от винодельни "Усадьба Мезыбь". Резюмируя, организаторы отметили, что на конкурсе было представлено настолько много высококачественных вин, которые набирали самые высшие баллы жюри, что по всем номинациям было присуждено несколько золотых премий.

https://ria.ru/20231109/vinodelie-1908430450.html

https://ria.ru/20231018/vino-1903615837.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, алексей плотников, фанагория, виноделие