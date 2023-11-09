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Более 2 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье - РИА Новости, 09.11.2023
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Новости Подмосковья
 
14:15 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/vich-1908402114.html
Более 2 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье
Более 2 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье - РИА Новости, 09.11.2023
Более 2 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье
Бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции прошли 2,1 миллиона человек в Подмосковье, это на 200 тысяч человек больше чем в прошлом году,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:15
2023-11-09T14:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
вич
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции прошли 2,1 миллиона человек в Подмосковье, это на 200 тысяч человек больше чем в прошлом году, сообщил главный врач Московского областного центра по борьбе со СПИД, кандидат медицинских наук Александр Пронин. "В Подмосковье с начала года на антитела к ВИЧ было протестировано 2,1 миллиона человек, это на 200 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тестирование занимает не больше 15 минут и абсолютно безболезненно. Раннее обнаружение ВИЧ-инфекции играет ключевую роль в сохранении здоровья наших граждан, а назначенная эффективная терапия позволяет сохранить качество и продолжительность жизни", - сказал Пронин, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона. В подмосковном Минздраве напомнили, что сдать тест можно в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства, в центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время выездов мобильных медицинских комплексов.
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московская область (подмосковье), вич, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ВИЧ, Общество

Более 2 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции прошли 2,1 миллиона человек в Подмосковье, это на 200 тысяч человек больше чем в прошлом году, сообщил главный врач Московского областного центра по борьбе со СПИД, кандидат медицинских наук Александр Пронин.
"В Подмосковье с начала года на антитела к ВИЧ было протестировано 2,1 миллиона человек, это на 200 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тестирование занимает не больше 15 минут и абсолютно безболезненно. Раннее обнаружение ВИЧ-инфекции играет ключевую роль в сохранении здоровья наших граждан, а назначенная эффективная терапия позволяет сохранить качество и продолжительность жизни", - сказал Пронин, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В подмосковном Минздраве напомнили, что сдать тест можно в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства, в центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время выездов мобильных медицинских комплексов.
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Почти 200 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19
25 сентября, 11:28
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ВИЧОбщество
 
 
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