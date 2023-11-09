Более 2 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции прошли 2,1 миллиона человек в Подмосковье, это на 200 тысяч человек больше чем в прошлом году, сообщил главный врач Московского областного центра по борьбе со СПИД, кандидат медицинских наук Александр Пронин.
"В Подмосковье с начала года на антитела к ВИЧ было протестировано 2,1 миллиона человек, это на 200 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тестирование занимает не больше 15 минут и абсолютно безболезненно. Раннее обнаружение ВИЧ-инфекции играет ключевую роль в сохранении здоровья наших граждан, а назначенная эффективная терапия позволяет сохранить качество и продолжительность жизни", - сказал Пронин, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В подмосковном Минздраве напомнили, что сдать тест можно в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства, в центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время выездов мобильных медицинских комплексов.