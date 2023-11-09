https://ria.ru/20231109/vetnam-1908302666.html
Россия поможет Вьетнаму в подготовке пилотов спасательных вертолетов
Россия поможет Вьетнаму в подготовке пилотов спасательных вертолетов - РИА Новости, 09.11.2023
Россия поможет Вьетнаму в подготовке пилотов спасательных вертолетов
МЧС России готова оказать Вьетнаму помощь в подготовке пилотов спасательных вертолетов, заявил в четверг в ходе рабочей встречи с министром общественной... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T05:51
2023-11-09T05:51
2023-11-09T05:51
в мире
россия
вьетнам
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАНОЙ, 9 ноя - РИА Новости. МЧС России готова оказать Вьетнаму помощь в подготовке пилотов спасательных вертолетов, заявил в четверг в ходе рабочей встречи с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом глава министерства Александр Куренков. "Нам известно, что в настоящее время министерство общественной безопасности активно работает над созданием вертолетных подразделений. Со своей стороны полностью разделяем вашу заинтересованность в налаживании данной работы. Мы готовы оказать вам содействие и проработать вопрос посещения вашей делегацией Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России", - сказал он. Куренков отметил, что в этом году его вьетнамский коллега планирует посетить предприятия по производству специальной вертолетной техники. По словам министра, визит вьетнамских специалистов в Красноярский центр МЧС позволит им получить информацию об особенностях эксплуатации российских вертолетов для поиска и спасения пострадавших и тушения пожаров, а также необходимые консультации по обучению технического и летного состава. Глава МЧС РФ также пригласил делегацию Министерства общественной безопасности Вьетнама и Ханойского института пожарной безопасности в 2024 году в Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС - первое в России и одно из первых учебных заведений пожарно-технического профиля в Европе, которое скоро отметит 120-летний юбилей. "С учетом заинтересованности вьетнамской экономики в развитии перевозок по Северному морскому пути считаю весьма полезным наладить сотрудничество Санкт-Петербургского университета с профильными подразделениями Министерства общественной безопасности, в том числе с Ханойским институтом пожарной безопасности. Это откроет новые возможности по обмену опытом", - подчеркнул Куренков.
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в мире, россия, вьетнам, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Россия, Вьетнам, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия поможет Вьетнаму в подготовке пилотов спасательных вертолетов
Куренков: Россия поможет Вьетнаму в подготовке пилотов спасательных вертолетов
ХАНОЙ, 9 ноя - РИА Новости. МЧС России готова оказать Вьетнаму помощь в подготовке пилотов спасательных вертолетов, заявил в четверг в ходе рабочей встречи с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом глава министерства Александр Куренков.
«
"Нам известно, что в настоящее время министерство общественной безопасности активно работает над созданием вертолетных подразделений. Со своей стороны полностью разделяем вашу заинтересованность в налаживании данной работы. Мы готовы оказать вам содействие и проработать вопрос посещения вашей делегацией Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России", - сказал он.
Куренков отметил, что в этом году его вьетнамский коллега планирует посетить предприятия по производству специальной вертолетной техники.
По словам министра, визит вьетнамских специалистов в Красноярский центр МЧС позволит им получить информацию об особенностях эксплуатации российских вертолетов для поиска и спасения пострадавших и тушения пожаров, а также необходимые консультации по обучению технического и летного состава.
Глава МЧС РФ также пригласил делегацию Министерства общественной безопасности Вьетнама и Ханойского института пожарной безопасности в 2024 году в Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС - первое в России и одно из первых учебных заведений пожарно-технического профиля в Европе
, которое скоро отметит 120-летний юбилей.
"С учетом заинтересованности вьетнамской экономики в развитии перевозок по Северному морскому пути считаю весьма полезным наладить сотрудничество Санкт-Петербургского университета с профильными подразделениями Министерства общественной безопасности, в том числе с Ханойским институтом пожарной безопасности. Это откроет новые возможности по обмену опытом", - подчеркнул Куренков.
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