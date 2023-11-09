https://ria.ru/20231109/vaza-1908409992.html

На выставке "Россия" продают вазу за полтора миллиона рублей

На выставке "Россия" продают вазу за полтора миллиона рублей - РИА Новости, 09.11.2023

На выставке "Россия" продают вазу за полтора миллиона рублей

На выставке "Россия" на ВДНХ открылся универмаг с продукцией из российских регионов самой разной стоимости, в том числе там можно купить вазу из... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:41

2023-11-09T14:41

2023-11-09T15:49

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

гусь-хрустальный

москва

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. На выставке "Россия" на ВДНХ открылся универмаг с продукцией из российских регионов самой разной стоимости, в том числе там можно купить вазу из Гусь-Хрустального за полтора миллиона рублей, выяснил корреспондент РИА Новости. Ценовой диапазон представленных в универмаге товаров разнообразный - от вполне доступных позиций до весьма дорогостоящих лотов, обладающих особенной ценностью и уникальностью. Так, в универмаге можно купить вазу из Гусь-Хрустального, цена которой достигает полутора миллионов рублей. "Ваза представлена только как экспонат, но если очень нужно, то тогда, конечно, вы ее можете приобрести, стоимость начинается примерно от полутора миллионов рублей", - рассказала РИА Новости представитель единого оператора группы компаний Fashion Hub Russia Евгения Злобина. По форме ваза похожа на большой бокал бирюзового цвета. "Создание таких вещей занимает очень много времени, это достаточно трудоемкий процесс: стекло выдувается при 1200 градусов, дальше идет огранка", - пояснила Злобина. Также в универмаге продается мстерский комод, расписанный по мотивам произведения Пушкина "Руслан и Людмила". Цена товара идентичная - достигает полутора миллионов рублей. Для безопасности оба экспоната находятся в застекленном боксе. Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция. РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство выставки-форума.

https://ria.ru/20231109/podarok-1908391799.html

https://ria.ru/20231108/rossiya-1908132121.html

гусь-хрустальный

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Универмаг с продукцией регионов на выставке "Россия" На выставке "Россия" открылся универмаг с продукцией из разных регионов. Самые дорогие товары - мстерский комод и ваза из Гусь-Хрустального. Ваза - экспонат, но "если очень нужно", ее могут продать. Цена - от 1,5 млн рублей. 2023-11-09T14:41 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", гусь-хрустальный, москва