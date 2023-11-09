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Ватикан разрешил транссексуалам принимать крещение - РИА Новости, 09.11.2023
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00:35 09.11.2023 (обновлено: 00:37 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/vatikan-1908288604.html
Ватикан разрешил транссексуалам принимать крещение
Ватикан разрешил транссексуалам принимать крещение - РИА Новости, 09.11.2023
Ватикан разрешил транссексуалам принимать крещение
Транссексуалы могут принимать крещение в Римско-католической церкви и выступать в роли крестных родителей и свидетелей на свадьбе, говорится в документе... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T00:35
2023-11-09T00:37
ватикан
римско-католическая церковь
в мире
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ВАТИКАН, 9 ноя – РИА Новости. Транссексуалы могут принимать крещение в Римско-католической церкви и выступать в роли крестных родителей и свидетелей на свадьбе, говорится в документе ватиканской Дикастерии доктрины веры (бывшей Святой инквизиции), который опубликовал информационный портал Vatican News. Документ представляет собой развернутые ответы на вопросы, которые в июле направил в это старейшее ведомство Римской курии бразильский епископ Жозе Негри. Ответы подписал префект дикастерии кардинал Виктор Мануэль Фернандес, в октябре они были одобрены папой Римским Франциском. В документе, в частности, дается положительный ответ на вопрос о том, могут ли транссексуалы принимать крещение. При этом дикастерия указывает, что это возможно и в случае, если они прошли курс гормонального лечения или сделали операцию по смене пола. "Транссексуал может принять крещение на тех же условиях, что и другие верующие, если нет ситуации, при которой существует риск возникновения публичного скандала или дезориентация верующих", - отмечается в документе. Что касается детей гомосексуальных пар, в том числе рожденных с использованием суррогатного материнства, то дикастерия допускает возможность их крещения, если существует "обоснованная надежда, что ребенок будет воспитан в католической вере". Ватиканская структура также не исключает, что транссексуалы "при определенных условиях" могут выполнять роль крестных родителей. Правда, в данном случае рекомендуется проявлять "пастырскую осмотрительность", не допуская, чтобы это событие вызвало скандал или привело к "дезориентация церковной общины". Кроме того, в документе говорится, что каноническое право не содержит положений, которые бы запрещали транссексуалам быть свидетелями на свадьбе. Похожая позиция сформулирована и по вопросу о том, могут ли геи выступать в роли крестных родителей. При этом подчеркивается, что в таких случаях речь должна идти о человеке, который "ведет жизнь в соответствии с верой и теми обязательствами, которые он на себя принимает". В данном случае дикастерия призывает к должной осторожности в целях "защиты таинства крещения". Никаких препятствий для того, чтобы гомосексуалисты выполняли роль свидетелей на свадьбе, ватиканское ведомство не усматривает.
https://ria.ru/20230711/razdely-1883513990.html
https://ria.ru/20231005/opeka-1900654205.html
https://ria.ru/20230927/lgbt-1898961306.html
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ватикан, римско-католическая церковь, в мире
Ватикан, Римско-католическая церковь, В мире
Ватикан разрешил транссексуалам принимать крещение

Ватикан: транссексуалы могут принимать крещение и быть крестными родителями

© AP Photo / Vatican MediaПапа Римский Франциск приветствует прихожан после Пасхальной службы в Ватикане
Папа Римский Франциск приветствует прихожан после Пасхальной службы в Ватикане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Vatican Media
Папа Римский Франциск приветствует прихожан после Пасхальной службы в Ватикане . Архивное фото
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ВАТИКАН, 9 ноя – РИА Новости. Транссексуалы могут принимать крещение в Римско-католической церкви и выступать в роли крестных родителей и свидетелей на свадьбе, говорится в документе ватиканской Дикастерии доктрины веры (бывшей Святой инквизиции), который опубликовал информационный портал Vatican News.
Документ представляет собой развернутые ответы на вопросы, которые в июле направил в это старейшее ведомство Римской курии бразильский епископ Жозе Негри. Ответы подписал префект дикастерии кардинал Виктор Мануэль Фернандес, в октябре они были одобрены папой Римским Франциском.
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В документе, в частности, дается положительный ответ на вопрос о том, могут ли транссексуалы принимать крещение. При этом дикастерия указывает, что это возможно и в случае, если они прошли курс гормонального лечения или сделали операцию по смене пола.
"Транссексуал может принять крещение на тех же условиях, что и другие верующие, если нет ситуации, при которой существует риск возникновения публичного скандала или дезориентация верующих", - отмечается в документе.
Что касается детей гомосексуальных пар, в том числе рожденных с использованием суррогатного материнства, то дикастерия допускает возможность их крещения, если существует "обоснованная надежда, что ребенок будет воспитан в католической вере".
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Ватиканская структура также не исключает, что транссексуалы "при определенных условиях" могут выполнять роль крестных родителей. Правда, в данном случае рекомендуется проявлять "пастырскую осмотрительность", не допуская, чтобы это событие вызвало скандал или привело к "дезориентация церковной общины". Кроме того, в документе говорится, что каноническое право не содержит положений, которые бы запрещали транссексуалам быть свидетелями на свадьбе.
Похожая позиция сформулирована и по вопросу о том, могут ли геи выступать в роли крестных родителей. При этом подчеркивается, что в таких случаях речь должна идти о человеке, который "ведет жизнь в соответствии с верой и теми обязательствами, которые он на себя принимает". В данном случае дикастерия призывает к должной осторожности в целях "защиты таинства крещения". Никаких препятствий для того, чтобы гомосексуалисты выполняли роль свидетелей на свадьбе, ватиканское ведомство не усматривает.
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