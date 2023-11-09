https://ria.ru/20231109/uspekh-1908295495.html

Foreign Affairs отметил успех Sputnik и RT на Балканах

Foreign Affairs отметил успех Sputnik и RT на Балканах - РИА Новости, 09.11.2023

Foreign Affairs отметил успех Sputnik и RT на Балканах

Sputnik и RT добились успеха в продвижении позиции России на Балканах, говорится в статье американского журнала Foreign Affairs. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T02:25

2023-11-09T02:25

2023-11-09T02:33

балканы

россия

александр вучич

sputnik

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Sputnik и RT добились успеха в продвижении позиции России на Балканах, говорится в статье американского журнала Foreign Affairs.В материале отмечается, что сербский президент Александр Вучич позволяет российским СМИ "свободно работать" в Сербии."Такие издания, как RT и Sputnik, использовали эту свободу для распространения пророссийских сообщений об Украине наряду с просербскими сообщениями — и с большим успехом. Многие сербы верят российским тезисам о войне, а внутренние СМИ Сербии переняли кремлевские нарративы и распространяют московскую пропаганду", — пишут авторы.Кроме того, они считают, что США и Европа должны "дать понять" Белграду и Москве о намерении "жестко реагировать" на будущие "провокации" на Балканах. Авторы утверждают, что НАТО следует усилить присутствие в этом регионе и установить "красные линии" для Сербии. Также в статье содержится призыв к Западу ввести санкции против Белграда, если сербское руководство "не отдалится от Москвы и не снизит напряженность" на Балканах.Некоммерческая организация Humanity for Freedom Foundation около недели назад опубликовала доклад на эту же тему, где говорится, что российские государственные СМИ, такие как RT и Sputnik, имеют влияние в регионе и продвигают российскую повестку. Авторы доклада также считают, что сербские "законодатели должны быть готовы напрямую бороться с дезинформацией", и при необходимости "им стоит последовать примеру западных стран и запретить такие СМИ, как Russia Today".После начала российской спецоперации на Украине Запад применил против Москвы тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подверглись также их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов и представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в Евросоюзе, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231103/sputnik-1907147346.html

https://ria.ru/20231030/blokirovka-1906182446.html

https://ria.ru/20231023/sputnikpro-1904760239.html

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балканы, россия, александр вучич, sputnik, телеканал rt