https://ria.ru/20231109/univermag-1908439108.html

Ярмарка "Универмаг" заработает во всех регионах России

Ярмарка "Универмаг" заработает во всех регионах России - РИА Новости, 09.11.2023

Ярмарка "Универмаг" заработает во всех регионах России

Открывшаяся на выставке "Россия" ярмарка "Универмаг" с продукцией из разных регионов впоследствии появится по всей стране, рассказала РИА Новости председатель... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:58

2023-11-09T15:58

2023-11-09T15:58

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

вднх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908434521_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec40953fe7eca999653a28c6bad42390.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Открывшаяся на выставке "Россия" ярмарка "Универмаг" с продукцией из разных регионов впоследствии появится по всей стране, рассказала РИА Новости председатель правления группы компаний Fashion Hub Russia (оператор ярмарки) Валентина Ростовщикова. В "Универмаге" представлена продукция как исторических национальных промыслов и ремесел, так и современные товары со всех регионов страны. Так, там можно купить рукавицы из рыбьей кожи из Хабаровского края, нанайские валенки, алтайские сладости и травяные чаи из Якутии, якутские же украшения из бивня мамонта, косметику из торфа из Марий Эл и из калининградского янтаря. Ценовой диапазон товаров разнообразный - от вполне доступных позиций до весьма дорогостоящих лотов, обладающих особенной ценностью и уникальностью. Например, в "Универмаге" можно купить вазу из Гусь-Хрустального, цена которой достигает полутора миллионов рублей. По словам Ростовщиковой, проект будет длиться полгода и постоянно модернизироваться. "Сюда попали только лучшие отечественные производители", - отметила она. "Будут проходить разные коллаборации, результатом которых должен стать модный магазин европейского уровня, мирового уровня", - пояснила Ростовщикова, добавив, что после окончания выставки конечный вариант универмага появится "по всей стране, а также в музеях и театрах". Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция. РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство выставки-форума.

https://ria.ru/20231109/podarok-1908391799.html

https://ria.ru/20231108/vystavka-1908203778.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Универмаг с продукцией регионов на выставке "Россия" На выставке "Россия" открылся универмаг с продукцией из разных регионов. Самые дорогие товары - мстерский комод и ваза из Гусь-Хрустального. Ваза - экспонат, но "если очень нужно", ее могут продать. Цена - от 1,5 млн рублей. 2023-11-09T15:58 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", россия, вднх