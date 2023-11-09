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Ярмарка "Универмаг" заработает во всех регионах России - РИА Новости, 09.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
15:58 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/univermag-1908439108.html
Ярмарка "Универмаг" заработает во всех регионах России
Ярмарка "Универмаг" заработает во всех регионах России - РИА Новости, 09.11.2023
Ярмарка "Универмаг" заработает во всех регионах России
Открывшаяся на выставке "Россия" ярмарка "Универмаг" с продукцией из разных регионов впоследствии появится по всей стране, рассказала РИА Новости председатель... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:58
2023-11-09T15:58
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
вднх
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Открывшаяся на выставке "Россия" ярмарка "Универмаг" с продукцией из разных регионов впоследствии появится по всей стране, рассказала РИА Новости председатель правления группы компаний Fashion Hub Russia (оператор ярмарки) Валентина Ростовщикова. В "Универмаге" представлена продукция как исторических национальных промыслов и ремесел, так и современные товары со всех регионов страны. Так, там можно купить рукавицы из рыбьей кожи из Хабаровского края, нанайские валенки, алтайские сладости и травяные чаи из Якутии, якутские же украшения из бивня мамонта, косметику из торфа из Марий Эл и из калининградского янтаря. Ценовой диапазон товаров разнообразный - от вполне доступных позиций до весьма дорогостоящих лотов, обладающих особенной ценностью и уникальностью. Например, в "Универмаге" можно купить вазу из Гусь-Хрустального, цена которой достигает полутора миллионов рублей. По словам Ростовщиковой, проект будет длиться полгода и постоянно модернизироваться. "Сюда попали только лучшие отечественные производители", - отметила она. "Будут проходить разные коллаборации, результатом которых должен стать модный магазин европейского уровня, мирового уровня", - пояснила Ростовщикова, добавив, что после окончания выставки конечный вариант универмага появится "по всей стране, а также в музеях и театрах". Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция. РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство выставки-форума.
https://ria.ru/20231109/podarok-1908391799.html
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РИА Новости
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353
60
353
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Универмаг с продукцией регионов на выставке "Россия"
На выставке "Россия" открылся универмаг с продукцией из разных регионов. Самые дорогие товары - мстерский комод и ваза из Гусь-Хрустального. Ваза - экспонат, но "если очень нужно", ее могут продать. Цена - от 1,5 млн рублей.
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выставка-форум "россия", россия, вднх
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, ВДНХ
Ярмарка "Универмаг" заработает во всех регионах России

Открывшаяся на выставке "Россия" ярмарка "Универмаг" появится по всей стране

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Открывшаяся на выставке "Россия" ярмарка "Универмаг" с продукцией из разных регионов впоследствии появится по всей стране, рассказала РИА Новости председатель правления группы компаний Fashion Hub Russia (оператор ярмарки) Валентина Ростовщикова.
В "Универмаге" представлена продукция как исторических национальных промыслов и ремесел, так и современные товары со всех регионов страны. Так, там можно купить рукавицы из рыбьей кожи из Хабаровского края, нанайские валенки, алтайские сладости и травяные чаи из Якутии, якутские же украшения из бивня мамонта, косметику из торфа из Марий Эл и из калининградского янтаря.
Ценовой диапазон товаров разнообразный - от вполне доступных позиций до весьма дорогостоящих лотов, обладающих особенной ценностью и уникальностью. Например, в "Универмаге" можно купить вазу из Гусь-Хрустального, цена которой достигает полутора миллионов рублей.
По словам Ростовщиковой, проект будет длиться полгода и постоянно модернизироваться. "Сюда попали только лучшие отечественные производители", - отметила она.
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"Будут проходить разные коллаборации, результатом которых должен стать модный магазин европейского уровня, мирового уровня", - пояснила Ростовщикова, добавив, что после окончания выставки конечный вариант универмага появится "по всей стране, а также в музеях и театрах".
Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство выставки-форума.
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