https://ria.ru/20231109/ukraina-1908480911.html
СМИ сообщили о запасном плане финансирования Украины Евросоюзом
СМИ сообщили о запасном плане финансирования Украины Евросоюзом - РИА Новости, 09.11.2023
СМИ сообщили о запасном плане финансирования Украины Евросоюзом
Страны ЕС готовят альтернативный план финансирования Украины на случай, если Венгрия не одобрит предоставление ей многомиллиардной помощи, передает агентство... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:20
2023-11-09T18:20
2023-11-09T19:01
в мире
украина
евросоюз
венгрия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Страны ЕС готовят альтернативный план финансирования Украины на случай, если Венгрия не одобрит предоставление ей многомиллиардной помощи, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. "Страны Европейского союза рассматривают запасной план по оказанию столь необходимой помощи Украине <...> на тот случай, если Венгрия наложит вето на текущее предложение о финансировании в размере 50 миллиардов евро", — говорится в публикации.По данным СМИ, альтернатива будет включать в себя предоставление гарантий странами союза по привлечению финансирования на рынках. Как уточняется, несколько государств призывают побыстрее найти такое решение, чтобы усилить давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Тем не менее Испания выступает за финансирование в рамках долгосрочного бюджета Евросоюза. В июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о пересмотре бюджета ЕС на 2024-2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Киеву, укрепления обороноспособности союза и реализации программ по миграции. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается выделить на финансирование Украины на ближайшие четыре года. В свою очередь, Орбан назвал это предложение несерьезным, поскольку неизвестно, куда пошли деньги, выданные киевским властям до этого.Вопрос финансирования Украины обсуждался на саммите Евросоюза 26-27 октября. Тогда лидеры стран ЕС не смогли согласовать помощь Киеву из-за позиции Венгрии и Словакии. Венгрия с начала спецоперации выступает против введения санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия украинской армии. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять вооружения Киеву с территории страны.Как отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, Будапешт стремится обезопасить Закарпатье, где живут этнические венгры, а транспортировка оружия через его территорию стала бы законной военной целью. Руководство страны не раз подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
https://ria.ru/20231108/ukraine-1908279323.html
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872492144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, венгрия
В мире, Украина, Евросоюз, Венгрия
СМИ сообщили о запасном плане финансирования Украины Евросоюзом
Bloomberg: у ЕС есть запасной план финансирования Украины на случай вето Венгрии
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Страны ЕС готовят альтернативный план финансирования Украины на случай, если Венгрия не одобрит предоставление ей многомиллиардной помощи, передает агентство Блумберг
со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
«
"Страны Европейского союза рассматривают запасной план по оказанию столь необходимой помощи Украине <...> на тот случай, если Венгрия наложит вето на текущее предложение о финансировании в размере 50 миллиардов евро", — говорится в публикации.
По данным СМИ, альтернатива будет включать в себя предоставление гарантий странами союза по привлечению финансирования на рынках. Как уточняется, несколько государств призывают побыстрее найти такое решение, чтобы усилить давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Тем не менее Испания
выступает за финансирование в рамках долгосрочного бюджета Евросоюза.
В июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о пересмотре бюджета ЕС на 2024-2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Киеву, укрепления обороноспособности союза и реализации программ по миграции. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается выделить на финансирование Украины на ближайшие четыре года.
"Абсурдно". Венгрия выступила против вступления Украины в ЕС
В свою очередь, Орбан назвал это предложение несерьезным, поскольку неизвестно, куда пошли деньги, выданные киевским властям до этого.
Вопрос финансирования Украины обсуждался на саммите Евросоюза 26-27 октября. Тогда лидеры стран ЕС
не смогли согласовать помощь Киеву из-за позиции Венгрии и Словакии
.
Венгрия с начала спецоперации выступает против введения санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия украинской армии. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять вооружения Киеву с территории страны.
Как отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, Будапешт стремится обезопасить Закарпатье, где живут этнические венгры, а транспортировка оружия через его территорию стала бы законной военной целью. Руководство страны не раз подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
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