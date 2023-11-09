https://ria.ru/20231109/ukraina-1908480911.html

СМИ сообщили о запасном плане финансирования Украины Евросоюзом

СМИ сообщили о запасном плане финансирования Украины Евросоюзом - РИА Новости, 09.11.2023

СМИ сообщили о запасном плане финансирования Украины Евросоюзом

Страны ЕС готовят альтернативный план финансирования Украины на случай, если Венгрия не одобрит предоставление ей многомиллиардной помощи, передает агентство... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T18:20

2023-11-09T18:20

2023-11-09T19:01

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венгрия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Страны ЕС готовят альтернативный план финансирования Украины на случай, если Венгрия не одобрит предоставление ей многомиллиардной помощи, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. "Страны Европейского союза рассматривают запасной план по оказанию столь необходимой помощи Украине <...> на тот случай, если Венгрия наложит вето на текущее предложение о финансировании в размере 50 миллиардов евро", — говорится в публикации.По данным СМИ, альтернатива будет включать в себя предоставление гарантий странами союза по привлечению финансирования на рынках. Как уточняется, несколько государств призывают побыстрее найти такое решение, чтобы усилить давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Тем не менее Испания выступает за финансирование в рамках долгосрочного бюджета Евросоюза. В июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о пересмотре бюджета ЕС на 2024-2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Киеву, укрепления обороноспособности союза и реализации программ по миграции. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается выделить на финансирование Украины на ближайшие четыре года. В свою очередь, Орбан назвал это предложение несерьезным, поскольку неизвестно, куда пошли деньги, выданные киевским властям до этого.Вопрос финансирования Украины обсуждался на саммите Евросоюза 26-27 октября. Тогда лидеры стран ЕС не смогли согласовать помощь Киеву из-за позиции Венгрии и Словакии. Венгрия с начала спецоперации выступает против введения санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия украинской армии. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять вооружения Киеву с территории страны.Как отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, Будапешт стремится обезопасить Закарпатье, где живут этнические венгры, а транспортировка оружия через его территорию стала бы законной военной целью. Руководство страны не раз подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20231108/ukraine-1908279323.html

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872492144.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, венгрия