https://ria.ru/20231109/ukraina-1908453751.html

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине - РИА Новости, 09.11.2023

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой Украины законы о продлении военного положения и мобилизации до 14 февраля 2024 года, следует из документов, РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:52

2023-11-09T16:52

2023-11-09T16:53

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой Украины законы о продлении военного положения и мобилизации до 14 февраля 2024 года, следует из документов, опубликованных на сайте украинского парламента. Ранее в среду украинский парламент поддержал законы о продлении действия мобилизации и военного положения в стране еще на три месяца. Соответствующие документы опубликованы на сайте Верховной рады. Оба акта отмечены как возвращенные с подписью Зеленского. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце октября должны были состояться выборы в Раду, но в связи с продлением военного положения выборы в этом году проводиться не будут, сообщал украинский парламентарий Алексей Гончаренко.

https://ria.ru/20231105/ukraina-1907606092.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр