https://ria.ru/20231109/ukraina-1908453751.html
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине - РИА Новости, 09.11.2023
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой Украины законы о продлении военного положения и мобилизации до 14 февраля 2024 года, следует из документов, РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:52
2023-11-09T16:52
2023-11-09T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946279_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_539c8fd4a34f1dd76ccc55e9db57ecfd.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой Украины законы о продлении военного положения и мобилизации до 14 февраля 2024 года, следует из документов, опубликованных на сайте украинского парламента. Ранее в среду украинский парламент поддержал законы о продлении действия мобилизации и военного положения в стране еще на три месяца. Соответствующие документы опубликованы на сайте Верховной рады. Оба акта отмечены как возвращенные с подписью Зеленского. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце октября должны были состояться выборы в Раду, но в связи с продлением военного положения выборы в этом году проводиться не будут, сообщал украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907606092.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946279_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_8a25feea3ae5d3a1e353edf93d780f63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 14 февраля