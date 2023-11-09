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Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине - РИА Новости, 09.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 09.11.2023 (обновлено: 16:53 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/ukraina-1908453751.html
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине - РИА Новости, 09.11.2023
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой Украины законы о продлении военного положения и мобилизации до 14 февраля 2024 года, следует из документов, РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:52
2023-11-09T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой Украины законы о продлении военного положения и мобилизации до 14 февраля 2024 года, следует из документов, опубликованных на сайте украинского парламента. Ранее в среду украинский парламент поддержал законы о продлении действия мобилизации и военного положения в стране еще на три месяца. Соответствующие документы опубликованы на сайте Верховной рады. Оба акта отмечены как возвращенные с подписью Зеленского. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце октября должны были состояться выборы в Раду, но в связи с продлением военного положения выборы в этом году проводиться не будут, сообщал украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907606092.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 14 февраля

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой Украины законы о продлении военного положения и мобилизации до 14 февраля 2024 года, следует из документов, опубликованных на сайте украинского парламента.
Ранее в среду украинский парламент поддержал законы о продлении действия мобилизации и военного положения в стране еще на три месяца.
Соответствующие документы опубликованы на сайте Верховной рады. Оба акта отмечены как возвращенные с подписью Зеленского.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце октября должны были состояться выборы в Раду, но в связи с продлением военного положения выборы в этом году проводиться не будут, сообщал украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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