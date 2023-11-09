https://ria.ru/20231109/ukraina-1908422347.html

В офисе Зеленского отрицают конфликт в военно-политическом руководстве

В офисе Зеленского отрицают конфликт в военно-политическом руководстве - РИА Новости, 09.11.2023

В офисе Зеленского отрицают конфликт в военно-политическом руководстве

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отрицает раскол в военно-политическом руководстве Украины. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:15

2023-11-09T15:15

2023-11-09T15:15

специальная военная операция на украине

украина

в мире

владимир зеленский

михаил подоляк

валерий залужный

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878320842_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_76944567c10440099677fb72344b3aca.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отрицает раскол в военно-политическом руководстве Украины. "Я не вижу никаких разногласий или конфликтов на высшем уровне военно-политического руководства", - приводит агентство Блумберг слова Подоляка на своем сайте. Подоляк утверждает, что Зеленский и Залужный поддерживают постоянный контакт, общаясь практически ежедневно, обсуждают изменения в военной стратегии страны. Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, владимир зеленский, михаил подоляк, валерий залужный, ситуация в днр и лнр