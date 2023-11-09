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В офисе Зеленского отрицают конфликт в военно-политическом руководстве - РИА Новости, 09.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/ukraina-1908422347.html
В офисе Зеленского отрицают конфликт в военно-политическом руководстве
В офисе Зеленского отрицают конфликт в военно-политическом руководстве - РИА Новости, 09.11.2023
В офисе Зеленского отрицают конфликт в военно-политическом руководстве
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отрицает раскол в военно-политическом руководстве Украины. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:15
2023-11-09T15:15
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир зеленский
михаил подоляк
валерий залужный
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отрицает раскол в военно-политическом руководстве Украины. "Я не вижу никаких разногласий или конфликтов на высшем уровне военно-политического руководства", - приводит агентство Блумберг слова Подоляка на своем сайте. Подоляк утверждает, что Зеленский и Залужный поддерживают постоянный контакт, общаясь практически ежедневно, обсуждают изменения в военной стратегии страны. Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.
https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html
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украина, в мире, владимир зеленский, михаил подоляк, валерий залужный, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Валерий Залужный, Ситуация в ДНР и ЛНР
В офисе Зеленского отрицают конфликт в военно-политическом руководстве

Подоляк заявил, что раскола в военно-политическом руководстве Украины нет

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отрицает раскол в военно-политическом руководстве Украины.
"Я не вижу никаких разногласий или конфликтов на высшем уровне военно-политического руководства", - приводит агентство Блумберг слова Подоляка на своем сайте. Подоляк утверждает, что Зеленский и Залужный поддерживают постоянный контакт, общаясь практически ежедневно, обсуждают изменения в военной стратегии страны.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Зеленский против Залужного: война становится открытой
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякВалерий ЗалужныйСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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