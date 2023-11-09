https://ria.ru/20231109/ukraina-1908420862.html

СМИ: Запад готовит удар в спину Польше из-за Украины

СМИ: Запад готовит удар в спину Польше из-за Украины - РИА Новости, 09.11.2023

СМИ: Запад готовит удар в спину Польше из-за Украины

Евросоюз может ограничить право вето для стран — членов объединения, чтобы новые государства, в том числе Украина, могли вступить в него, пишет журналист... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:12

2023-11-09T15:12

2023-11-09T16:26

политика

украина

польша

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Евросоюз может ограничить право вето для стран — членов объединения, чтобы новые государства, в том числе Украина, могли вступить в него, пишет журналист польской газеты Rzeczpospolita Енджей Белецкий."Германия и Франция наряду с другими государствами ЕС ставят в качестве условия расширения блока его реформирование. Речь идет, в частности, об ограничении права вето при принятии Советом ЕС решений по финансовым и внешнеполитическим вопросам, а также об укреплении механизмов защиты законности", — говорится в статье.Такая реформа необходима для того, чтобы не позволить одной или нескольким небольшим странам блокировать стратегические решения международного уровня и снижать геополитический вес Евросоюза, отметил Белецкий.При этом, по словам журналиста, с этими планами не согласна Польша, которая не только утратит часть суверенитета, но и столкнется с экономическими трудностями, если Украину возьмут в Евросоюз. Обе восточноевропейские республики производят большое количество сельскохозяйственной продукции, причем выращивание украинского зерна обходится значительно дешевле, чем польского, поэтому Киев станет серьезным конкурентом Варшавы на рынке ЕС."Зерновой конфликт" — это лишь их (трудностей. — Прим. ред.) прелюдия", — резюмировал журналист.В последнее время отношения Варшавы и Киева существенно осложнились из-за эмбарго на поставки украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Польши, Словакии и Венгрии объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.Замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка пригрозил Варшаве введением эмбарго на польскую агропродукцию, в ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908150571.html

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политика, украина, польша, евросоюз, матеуш моравецкий, тарас качка, киев, в мире