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СМИ: Запад готовит удар в спину Польше из-за Украины - РИА Новости, 09.11.2023
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15:12 09.11.2023 (обновлено: 16:26 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/ukraina-1908420862.html
СМИ: Запад готовит удар в спину Польше из-за Украины
СМИ: Запад готовит удар в спину Польше из-за Украины - РИА Новости, 09.11.2023
СМИ: Запад готовит удар в спину Польше из-за Украины
Евросоюз может ограничить право вето для стран — членов объединения, чтобы новые государства, в том числе Украина, могли вступить в него, пишет журналист... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:12
2023-11-09T16:26
политика
украина
польша
евросоюз
матеуш моравецкий
тарас качка
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Евросоюз может ограничить право вето для стран — членов объединения, чтобы новые государства, в том числе Украина, могли вступить в него, пишет журналист польской газеты Rzeczpospolita Енджей Белецкий.&quot;Германия и Франция наряду с другими государствами ЕС ставят в качестве условия расширения блока его реформирование. Речь идет, в частности, об ограничении права вето при принятии Советом ЕС решений по финансовым и внешнеполитическим вопросам, а также об укреплении механизмов защиты законности&quot;, — говорится в статье.Такая реформа необходима для того, чтобы не позволить одной или нескольким небольшим странам блокировать стратегические решения международного уровня и снижать геополитический вес Евросоюза, отметил Белецкий.При этом, по словам журналиста, с этими планами не согласна Польша, которая не только утратит часть суверенитета, но и столкнется с экономическими трудностями, если Украину возьмут в Евросоюз. Обе восточноевропейские республики производят большое количество сельскохозяйственной продукции, причем выращивание украинского зерна обходится значительно дешевле, чем польского, поэтому Киев станет серьезным конкурентом Варшавы на рынке ЕС."Зерновой конфликт" — это лишь их (трудностей. — Прим. ред.) прелюдия", — резюмировал журналист.В последнее время отношения Варшавы и Киева существенно осложнились из-за эмбарго на поставки украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Польши, Словакии и Венгрии объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.Замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка пригрозил Варшаве введением эмбарго на польскую агропродукцию, в ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908150571.html
https://ria.ru/20231104/ukraina-1907471151.html
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политика, украина, польша, евросоюз, матеуш моравецкий, тарас качка, киев, в мире
Политика, Украина, Польша, Евросоюз, Матеуш Моравецкий, Тарас Качка, Киев, В мире
СМИ: Запад готовит удар в спину Польше из-за Украины

Rzeczpospolita: Брюссель может ограничить право вето для вступления Украины в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Евросоюз может ограничить право вето для стран — членов объединения, чтобы новые государства, в том числе Украина, могли вступить в него, пишет журналист польской газеты Rzeczpospolita Енджей Белецкий.
«

"Германия и Франция наряду с другими государствами ЕС ставят в качестве условия расширения блока его реформирование. Речь идет, в частности, об ограничении права вето при принятии Советом ЕС решений по финансовым и внешнеполитическим вопросам, а также об укреплении механизмов защиты законности", — говорится в статье.

Такая реформа необходима для того, чтобы не позволить одной или нескольким небольшим странам блокировать стратегические решения международного уровня и снижать геополитический вес Евросоюза, отметил Белецкий.
При этом, по словам журналиста, с этими планами не согласна Польша, которая не только утратит часть суверенитета, но и столкнется с экономическими трудностями, если Украину возьмут в Евросоюз. Обе восточноевропейские республики производят большое количество сельскохозяйственной продукции, причем выращивание украинского зерна обходится значительно дешевле, чем польского, поэтому Киев станет серьезным конкурентом Варшавы на рынке ЕС.
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"Зерновой конфликт" — это лишь их (трудностей. — Прим. ред.) прелюдия", — резюмировал журналист.
В последнее время отношения Варшавы и Киева существенно осложнились из-за эмбарго на поставки украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Польши, Словакии и Венгрии объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
Замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка пригрозил Варшаве введением эмбарго на польскую агропродукцию, в ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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