https://ria.ru/20231109/ukraina-1908370647.html

Против офицера, подарившего гранаты помощнику Залужного, возбудили дело

Против офицера, подарившего гранаты помощнику Залужного, возбудили дело - РИА Новости, 09.11.2023

Против офицера, подарившего гранаты помощнику Залужного, возбудили дело

Уголовное дело по статье "приобретение, хранение, сбыт взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения" заведено против офицера, подарившего боевые... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:44

2023-11-09T12:44

2023-11-09T13:04

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вооруженные силы украины

в мире

геннадий частяков

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по статье "приобретение, хранение, сбыт взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения" заведено против офицера, подарившего боевые гранаты помощнику главкома украинских войск Геннадию Частякову, который погиб в результате взрыва одной из них, сообщили в четверг в Telegram-канале госбюро расследований (ГБР) Украины.Издание "Украинская правда" сообщило 6 октября, что Частяков погиб в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой, а его сын попал в больницу в тяжелом состоянии. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что ту гранату Частякову подарил коллега. Как позднее сообщила спикер МВД Украины Марьяна Рева, коллега, подаривший Частякову гранаты, предупредил его, что они боевые. В последствии СМИ сообщили, что в деле появилась статья о похищении и присвоении оружия военнослужащими."ГБР сообщило подозрение офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты Геннадию Частякову. Установлено, что офицер приобрел без соответствующего на это разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51a2" и принес их в свой служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик. Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову", - говорится в сообщении госбюро расследований Украины.По информации ведомства, еще две гранаты подозреваемый продолжил хранить в шкафу своего рабочего кабинета."Офицеру сообщено о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения", - добавили в ведомстве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

https://ria.ru/20231108/gibel-1908209172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, в мире, геннадий частяков