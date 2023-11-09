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"Условия будут жесткими". В США раскрыли, что произойдет на Украине - РИА Новости, 09.11.2023
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11:59 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/ukraina-1908358572.html
"Условия будут жесткими". В США раскрыли, что произойдет на Украине
"Условия будут жесткими". В США раскрыли, что произойдет на Украине - РИА Новости, 09.11.2023
"Условия будут жесткими". В США раскрыли, что произойдет на Украине
Украина безоговорочно капитулирует на условиях России, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:59
2023-11-09T11:59
политика
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
скотт риттер
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украина безоговорочно капитулирует на условиях России, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.&quot;Это будет безоговорочная капитуляция. Условия будут очень благожелательными, потому что я не верю, что Россия жаждет абсолютной мести, но они также будут жесткими. Демилитаризация, отказ от членства в НАТО и денацификация&quot;, — утверждает эксперт.По его словам, украинское руководство упустила свой шанс на какие-либо переговоры с Москвой, и теперь его ждет лишь только одна судьба. Он также отметил, что страны Запада не смогут в таком случае как-то помочь Киеву, поскольку их мнение никак учитываться не будет.&quot;Для Украины уже слишком поздно. Россия находится на стратегическом пути к победе&quot;, — резюмировал Риттер.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231109/vsu-1908350327.html
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политика, в мире, россия, украина, москва, владимир путин, скотт риттер, вооруженные силы сша, нато
Политика, В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Скотт Риттер, Вооруженные силы США, НАТО
"Условия будут жесткими". В США раскрыли, что произойдет на Украине

Экс-разведчик Риттер: Украина безоговорочно капитулирует перед Россией

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата в Донецкой области
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украина безоговорочно капитулирует на условиях России, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.
«

"Это будет безоговорочная капитуляция. Условия будут очень благожелательными, потому что я не верю, что Россия жаждет абсолютной мести, но они также будут жесткими. Демилитаризация, отказ от членства в НАТО и денацификация", — утверждает эксперт.

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По его словам, украинское руководство упустила свой шанс на какие-либо переговоры с Москвой, и теперь его ждет лишь только одна судьба. Он также отметил, что страны Запада не смогут в таком случае как-то помочь Киеву, поскольку их мнение никак учитываться не будет.
«

"Для Украины уже слишком поздно. Россия находится на стратегическом пути к победе", — резюмировал Риттер.

Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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