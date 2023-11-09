https://ria.ru/20231109/ukraina-1908358572.html

"Условия будут жесткими". В США раскрыли, что произойдет на Украине

"Условия будут жесткими". В США раскрыли, что произойдет на Украине - РИА Новости, 09.11.2023

"Условия будут жесткими". В США раскрыли, что произойдет на Украине

Украина безоговорочно капитулирует на условиях России, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:59

2023-11-09T11:59

2023-11-09T11:59

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скотт риттер

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украина безоговорочно капитулирует на условиях России, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector."Это будет безоговорочная капитуляция. Условия будут очень благожелательными, потому что я не верю, что Россия жаждет абсолютной мести, но они также будут жесткими. Демилитаризация, отказ от членства в НАТО и денацификация", — утверждает эксперт.По его словам, украинское руководство упустила свой шанс на какие-либо переговоры с Москвой, и теперь его ждет лишь только одна судьба. Он также отметил, что страны Запада не смогут в таком случае как-то помочь Киеву, поскольку их мнение никак учитываться не будет."Для Украины уже слишком поздно. Россия находится на стратегическом пути к победе", — резюмировал Риттер.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231109/vsu-1908350327.html

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