https://ria.ru/20231109/ukraina-1908351903.html

"Блажен, кто верует": Лавров прокомментировал слова Байдена об Украине

"Блажен, кто верует": Лавров прокомментировал слова Байдена об Украине - РИА Новости, 09.11.2023

"Блажен, кто верует": Лавров прокомментировал слова Байдена об Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявления о вере президента США Джо Байдена в возможность для Киева вернуть территории, сказал: "блажен,... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:29

2023-11-09T11:29

2023-11-09T11:55

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявления о вере президента США Джо Байдена в возможность для Киева вернуть территории, сказал: "блажен, кто верует". Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Байден все еще верит в способность Украины вернуть утраченные территории."Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят", - сказал Лавров в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист опубликовал в своем телеграм-канале. Говоря о заявлении Владимира Зеленского о новом наступлении, министр отметил, что Зеленского "трудно комментировать". "Он тут, среди прочего, заявил, что даже если ему перестанут оказывать помощь, он будет продолжать битву в одиночку. Я затрудняюсь что-нибудь по этому поводу сказать. По-моему, все очевидно", - добавил Лавров.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20231107/zelenskiy-1907846012.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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