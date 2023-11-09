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"Блажен, кто верует": Лавров прокомментировал слова Байдена об Украине - РИА Новости, 09.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:29 09.11.2023 (обновлено: 11:55 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/ukraina-1908351903.html
"Блажен, кто верует": Лавров прокомментировал слова Байдена об Украине
"Блажен, кто верует": Лавров прокомментировал слова Байдена об Украине - РИА Новости, 09.11.2023
"Блажен, кто верует": Лавров прокомментировал слова Байдена об Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявления о вере президента США Джо Байдена в возможность для Киева вернуть территории, сказал: "блажен,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:29
2023-11-09T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
джо байден
джон кирби
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявления о вере президента США Джо Байдена в возможность для Киева вернуть территории, сказал: "блажен, кто верует". Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Байден все еще верит в способность Украины вернуть утраченные территории."Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят", - сказал Лавров в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист опубликовал в своем телеграм-канале. Говоря о заявлении Владимира Зеленского о новом наступлении, министр отметил, что Зеленского "трудно комментировать". "Он тут, среди прочего, заявил, что даже если ему перестанут оказывать помощь, он будет продолжать битву в одиночку. Я затрудняюсь что-нибудь по этому поводу сказать. По-моему, все очевидно", - добавил Лавров.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231107/zelenskiy-1907846012.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, джо байден, джон кирби, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Джо Байден, Джон Кирби, Ситуация в ДНР и ЛНР
"Блажен, кто верует": Лавров прокомментировал слова Байдена об Украине

Лавров о словах Байдена о возможности Украины вернуть земли: блажен, кто верует

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявления о вере президента США Джо Байдена в возможность для Киева вернуть территории, сказал: "блажен, кто верует". Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Байден все еще верит в способность Украины вернуть утраченные территории.
"Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят", - сказал Лавров в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист опубликовал в своем телеграм-канале.
Говоря о заявлении Владимира Зеленского о новом наступлении, министр отметил, что Зеленского "трудно комментировать". "Он тут, среди прочего, заявил, что даже если ему перестанут оказывать помощь, он будет продолжать битву в одиночку. Я затрудняюсь что-нибудь по этому поводу сказать. По-моему, все очевидно", - добавил Лавров.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
В США забили тревогу из-за изменений в поведении Зеленского
7 ноября, 11:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровДжо БайденДжон КирбиСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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