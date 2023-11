https://ria.ru/20231109/ukraina-1908203328.html

У Зеленского истерика. США выбрали виновного в поражении на Украине

Западные СМИ констатируют: Зеленский и его офис вступили в конфликт с главкомом ВСУ Залужным. При очень подозрительных обстоятельствах погиб друг и помощник...

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Западные СМИ констатируют: Зеленский и его офис вступили в конфликт с главкомом ВСУ Залужным. При очень подозрительных обстоятельствах погиб друг и помощник генерала. Президентские выборы весной, похоже, не состоятся. К чему приведет раскол украинских элит — в материале РИА Новости.Президент против генералаЗеленский объявил: выборы сейчас "не ко времени". Украина должна быть сплоченной перед врагом, а президентская гонка тому не способствует.Залужный, как известно, считается на Западе хорошей альтернативой Зеленскому на посту главы государства. Поэтому бывший замминистра по делам утраченных территорий Георгий Тука полагает, что от главкома постараются избавиться.После статьи Залужного в журнале The Economist замглавы офиса президента Игорь Жовква указал, что нельзя столь публично обсуждать военную ситуацию. По его словам, откровения генерала насчет "тупика на фронте" вызвали у западных партнеров "панику", а у украинцев вопросы. Это может помешать убедить республиканцев проголосовать в конгрессе за продолжение финансовой помощи, отмечает The New York Times.Материал в The Economist вышел практически сразу после нашумевшей статьи Саймона Шустера в Time. Там глава киевского режима представлен как едва ли не единственный, кто верит в победу Украины.Депутат Рады Марьяна Безуглая с неудовольствием сообщила, что главком готовит диссертацию о борьбе с уклонизмом на научную степень доктора философских наук. Она сомневается, что Залужный сам что-то пишет: на это у него нет времени. Защищаться он намерен в Одесской юридической академии, чей президент — бывший депутат от Партии регионов Сергей Кивалов, до сих пор не отказавшийся от российских наград. Возмутило нардепа и молчание генерала по этому поводу.Вопросы без ответовПри не совсем ясных обстоятельствах в свой день рождения погиб помощник Залужного майор ВСУ Геннадий Частяков. По официальной версии МВД, в подарочном наборе, который погибшему вручил коллега — полковник Тимченко, были гранаты, а Частяков случайно привел в действие одну из них.Залужный же утверждает, что "сработало неизвестное взрывное устройство", то есть это убийство. Частяков был для него не просто помощником, а близким другом, "надежным плечом". Анализируя происшествие, газета The Washington Post обратила внимание на то, что офис президента от комментариев воздержался.Удивление в украинских и американских военных кругах вызвало и увольнение Зеленским командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко — одного из главных и, как уверяют, результативных заместителей Залужного. Министр обороны Рустем Умеров признался, что это его кадровое решение, но причины не объяснил. С главкомом же ничего не согласовывали.Переворот не исключенНа этом фоне депутат Рады Владимир Арьев запустил информацию о предстоящей отставке Залужного. Якобы Умеров подал соответствующее прошение президенту. Последовало официальное опровержение. Нардеп извинился. Однако осадок остался.Глава офиса Зеленского Андрей Ермак твердит, что главком и президент не конфликтуют. Но внутренние политические противоречия на Украине очевидны. Военный переворот все вероятнее. Даже если Зеленский как-то решит проблему Залужного, то с армией, где генерал очень популярен, гораздо сложнее, отметил в беседе с РИА Новости старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин."Зеленский хочет отказаться от выборов, и это свидетельствует о том, что он в очень плохом положении. Переворот на Украине возможен, но только в случае участия США. Там не просто так настаивают на выборах. Не исключено, что из-за сопротивления Зеленского американцы решатся на насильственную смену власти", — говорит политолог."Зеленский знает: спокойно уйти не получится. Поэтому он делает все, чтобы остаться, — рассуждает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. — Основным соперником считает Залужного. Гражданские политики измельчали, рейтинги у них невысокие. Причем Зеленский долго терпел, ведь главком довольно способный и популярен в народе. После публичного выхода Залужного в информационное поле США у Зеленского случилась истерика. Слова о невозможности выборов, притом что у Вашингтона мнение противоположенное, означают одно: он в панике".По словам эксперта, в западных военно-аналитических кругах прекрасно понимали, что Украина не победит. Им нужен был только локальный успех, чтобы использовать его для перемирия и шантажировать Россию. Но киевское руководство и с этим не справилось. Зеленский осознает, что его назначили крайним за ошибки Запада и ему уготована участь жертвенного агнца.

