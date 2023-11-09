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В удмуртских селах после ремонта открыли две школы, сообщил Бречалов - РИА Новости, 09.11.2023
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08:43 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/udmurtiya-1908310266.html
В удмуртских селах после ремонта открыли две школы, сообщил Бречалов
В удмуртских селах после ремонта открыли две школы, сообщил Бречалов - РИА Новости, 09.11.2023
В удмуртских селах после ремонта открыли две школы, сообщил Бречалов
Две школы открыли в двух селах Удмуртии после большого ремонта по национальному проекту, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T08:43
2023-11-09T08:43
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александр бречалов
владимир путин
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УФА, 9 ноя – РИА Новости. Две школы открыли в двух селах Удмуртии после большого ремонта по национальному проекту, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале. "Пятерок будет больше. Еще две школы - Бачумовскую и Ярскую - строители сдали ребятам после ремонта. Здания мы обновили по программе "Модернизация школьных систем образования", разработанной партией "Единая Россия" по поручению президента страны Владимира Путина", - написал Бречалов. Он пояснил, что в школах отремонтировали кабинеты и коридоры, спортивные залы и столовые. Заменили инженерные коммуникации, закупили новую мебель, спортинвентарь, оборудование. "В Бачумовской школе работает центр детских инициатив, оснащенный техникой для видеоконференций. В кабинетах ОБЖ и физики установлены цифровые лаборатории. Скоро заработает школьный музей, театральная студия. В Ярскую школу №1 тоже купили цифровые лаборатории - по естествознанию и ОБЖ, тренажёр для освоения навыков сердечно-лёгочной реанимации, 3D-принтеры, в кабинеты труда - новые станки, швейные машинки", - поделился Бречалов хорошими новостями, По его словам, в этом учебном году в Удмуртии обновили уже 12 школ: в Селтинском, Сюмсинском, Глазовском, Красногорском, Камбарском, Увинском, Алнашском, Ярском районах и в Сарапуле. "Ремонтные работы в школах проведены в рамках федерального проекта "Модернизация школьных систем образования", инициированного партией "Единая Россия". Программу по капремонту поддержал президент страны Владимир Путин. Она предусматривает комплексную модернизацию, это, в том числе, современное оснащение, учебные материалы, антитеррористическая защищенность и профпереподготовка педагогов. Безусловно, результат проделанной работы зависит в целом от всей команды. И здорово, когда сами родители и школьники включаются в процесс, подавая свои креативные идеи для дальнейшего воплощения", – приводит пресс-служба главы региона слова министра образования и науки Удмуртии Светланы Болотниковой. По данным региональных властей, на капитальный ремонт Бачумовской школы было направлено 15 миллионов рублей, на ремонт и оснащение Ярской школы №1 – 77 миллионов.
https://ria.ru/20231106/udmurtiya-1907711680.html
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общество, сарапул, александр бречалов, владимир путин, единая россия
Общество, Сарапул, Александр Бречалов, Владимир Путин, Единая Россия
В удмуртских селах после ремонта открыли две школы, сообщил Бречалов

Бречалов: в Удмуртии после ремонта открыли Бачумовскую и Ярскую школы

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 9 ноя – РИА Новости. Две школы открыли в двух селах Удмуртии после большого ремонта по национальному проекту, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
"Пятерок будет больше. Еще две школы - Бачумовскую и Ярскую - строители сдали ребятам после ремонта. Здания мы обновили по программе "Модернизация школьных систем образования", разработанной партией "Единая Россия" по поручению президента страны Владимира Путина", - написал Бречалов.
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Он пояснил, что в школах отремонтировали кабинеты и коридоры, спортивные залы и столовые. Заменили инженерные коммуникации, закупили новую мебель, спортинвентарь, оборудование.
"В Бачумовской школе работает центр детских инициатив, оснащенный техникой для видеоконференций. В кабинетах ОБЖ и физики установлены цифровые лаборатории. Скоро заработает школьный музей, театральная студия. В Ярскую школу №1 тоже купили цифровые лаборатории - по естествознанию и ОБЖ, тренажёр для освоения навыков сердечно-лёгочной реанимации, 3D-принтеры, в кабинеты труда - новые станки, швейные машинки", - поделился Бречалов хорошими новостями,
По его словам, в этом учебном году в Удмуртии обновили уже 12 школ: в Селтинском, Сюмсинском, Глазовском, Красногорском, Камбарском, Увинском, Алнашском, Ярском районах и в Сарапуле.
"Ремонтные работы в школах проведены в рамках федерального проекта "Модернизация школьных систем образования", инициированного партией "Единая Россия". Программу по капремонту поддержал президент страны Владимир Путин. Она предусматривает комплексную модернизацию, это, в том числе, современное оснащение, учебные материалы, антитеррористическая защищенность и профпереподготовка педагогов. Безусловно, результат проделанной работы зависит в целом от всей команды. И здорово, когда сами родители и школьники включаются в процесс, подавая свои креативные идеи для дальнейшего воплощения", – приводит пресс-служба главы региона слова министра образования и науки Удмуртии Светланы Болотниковой.
По данным региональных властей, на капитальный ремонт Бачумовской школы было направлено 15 миллионов рублей, на ремонт и оснащение Ярской школы №1 – 77 миллионов.
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
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ОбществоСарапулАлександр БречаловВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
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