https://ria.ru/20231109/udar-1908483994.html

"Хезболла" заявила об ударе по израильским мотострелковым войскам

"Хезболла" заявила об ударе по израильским мотострелковым войскам - РИА Новости, 09.11.2023

"Хезболла" заявила об ударе по израильским мотострелковым войскам

Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что нанесло ракетный удар по подразделению израильских мотострелковых войск. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T18:41

2023-11-09T18:41

2023-11-09T18:41

в мире

израиль

ливан

наджиб микати

хасан насрулла

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что нанесло ракетный удар по подразделению израильских мотострелковых войск. "Сегодня в 15.45 бойцы "Хезболла" нанесли с помощью ракетного вооружения удар по израильскому мотострелковому подразделению в оккупированной ливанской деревне Тарбиха в долине Шомера", - говорится в заявлении "Хезболла".В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболла" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа. На прошлой неделе лидер "Хезболла" Хасан Насрулла заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Израилем реальна. Генсек движения объявил всеобщую готовность к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем, отметив, что "все сценарии возможны".

https://ria.ru/20231109/khezbolla-1908456665.html

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в мире, израиль, ливан, наджиб микати, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году