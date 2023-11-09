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"Хезболла" заявила об ударе по израильским мотострелковым войскам - РИА Новости, 09.11.2023
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18:41 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/udar-1908483994.html
"Хезболла" заявила об ударе по израильским мотострелковым войскам
"Хезболла" заявила об ударе по израильским мотострелковым войскам - РИА Новости, 09.11.2023
"Хезболла" заявила об ударе по израильским мотострелковым войскам
Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что нанесло ракетный удар по подразделению израильских мотострелковых войск. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:41
2023-11-09T18:41
в мире
израиль
ливан
наджиб микати
хасан насрулла
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что нанесло ракетный удар по подразделению израильских мотострелковых войск. &quot;Сегодня в 15.45 бойцы &quot;Хезболла&quot; нанесли с помощью ракетного вооружения удар по израильскому мотострелковому подразделению в оккупированной ливанской деревне Тарбиха в долине Шомера&quot;, - говорится в заявлении &quot;Хезболла&quot;.В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболла" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа. На прошлой неделе лидер "Хезболла" Хасан Насрулла заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Израилем реальна. Генсек движения объявил всеобщую готовность к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем, отметив, что "все сценарии возможны".
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в мире, израиль, ливан, наджиб микати, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Наджиб Микати, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила об ударе по израильским мотострелковым войскам

"Хезболла" заявила о ракетном ударе по израильским мотострелковым войскам

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Ливанской армии
Военнослужащие Ливанской армии - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военнослужащие Ливанской армии . Архивное фото
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КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что нанесло ракетный удар по подразделению израильских мотострелковых войск.
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"Сегодня в 15.45 бойцы "Хезболла" нанесли с помощью ракетного вооружения удар по израильскому мотострелковому подразделению в оккупированной ливанской деревне Тарбиха в долине Шомера", - говорится в заявлении "Хезболла".

В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболла" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.
На прошлой неделе лидер "Хезболла" Хасан Насрулла заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Израилем реальна. Генсек движения объявил всеобщую готовность к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем, отметив, что "все сценарии возможны".
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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В миреИзраильЛиванНаджиб МикатиХасан НасруллаХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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