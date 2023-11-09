https://ria.ru/20231109/udar-1908483994.html
"Хезболла" заявила об ударе по израильским мотострелковым войскам
"Хезболла" заявила об ударе по израильским мотострелковым войскам - РИА Новости, 09.11.2023
"Хезболла" заявила об ударе по израильским мотострелковым войскам
Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что нанесло ракетный удар по подразделению израильских мотострелковых войск. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:41
2023-11-09T18:41
2023-11-09T18:41
в мире
израиль
ливан
наджиб микати
хасан насрулла
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754581934_0:41:2136:1243_1920x0_80_0_0_edd0c93395b415905c6b772a2f474605.jpg
КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что нанесло ракетный удар по подразделению израильских мотострелковых войск. "Сегодня в 15.45 бойцы "Хезболла" нанесли с помощью ракетного вооружения удар по израильскому мотострелковому подразделению в оккупированной ливанской деревне Тарбиха в долине Шомера", - говорится в заявлении "Хезболла".В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболла" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа. На прошлой неделе лидер "Хезболла" Хасан Насрулла заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Израилем реальна. Генсек движения объявил всеобщую готовность к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем, отметив, что "все сценарии возможны".
https://ria.ru/20231109/khezbolla-1908456665.html
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754581934_346:0:2058:1284_1920x0_80_0_0_13bc97526ac4c6e22440a7634865068f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, наджиб микати, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Наджиб Микати, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила об ударе по израильским мотострелковым войскам
"Хезболла" заявила о ракетном ударе по израильским мотострелковым войскам