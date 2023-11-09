https://ria.ru/20231109/udar-1908361982.html
В Скадовске 11 человек госпитализировали после ракетного удара ВСУ
В Скадовске 11 человек госпитализировали после ракетного удара ВСУ - РИА Новости, 09.11.2023
В Скадовске 11 человек госпитализировали после ракетного удара ВСУ
Одиннадцать человек попали в больницы с травмами после ракетного удара по городу Скадовску Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:10
2023-11-09T12:10
2023-11-09T13:50
скадовск
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Одиннадцать человек попали в больницы с травмами после ракетного удара по городу Скадовску Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."По данным Минздрава Херсонской области, с ранениями и травами различной тяжести госпитализировано уже 11 человек", — говорится в публикации.По словам главы ведомства Артыша Сата, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.Как отметил Сальдо, обстрел зафиксирован около десяти часов утра, одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор.Несколько домов получили повреждения, данные по последствиям ЧП уточняются. На месте работают сотрудники экстренных служб.
https://ria.ru/20231109/vsu-1908350327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
скадовск, вооруженные силы украины, происшествия
Скадовск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Скадовске 11 человек госпитализировали после ракетного удара ВСУ
В херсонском Скадовске 11 человек госпитализировали после ракетного удара ВСУ
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Одиннадцать человек попали в больницы с травмами после ракетного удара по городу Скадовску Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале
.
"По данным Минздрава Херсонской области, с ранениями и травами различной тяжести госпитализировано уже 11 человек", — говорится в публикации.
По словам главы ведомства Артыша Сата, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
Как отметил Сальдо, обстрел зафиксирован около десяти часов утра, одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор.
Несколько домов получили повреждения, данные по последствиям ЧП уточняются.
На месте работают сотрудники экстренных служб.
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