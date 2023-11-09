https://ria.ru/20231109/udar-1908361982.html

В Скадовске 11 человек госпитализировали после ракетного удара ВСУ

В Скадовске 11 человек госпитализировали после ракетного удара ВСУ - РИА Новости, 09.11.2023

В Скадовске 11 человек госпитализировали после ракетного удара ВСУ

Одиннадцать человек попали в больницы с травмами после ракетного удара по городу Скадовску Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:10

2023-11-09T12:10

2023-11-09T13:50

скадовск

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Одиннадцать человек попали в больницы с травмами после ракетного удара по городу Скадовску Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."По данным Минздрава Херсонской области, с ранениями и травами различной тяжести госпитализировано уже 11 человек", — говорится в публикации.По словам главы ведомства Артыша Сата, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.Как отметил Сальдо, обстрел зафиксирован около десяти часов утра, одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор.Несколько домов получили повреждения, данные по последствиям ЧП уточняются. На месте работают сотрудники экстренных служб.

https://ria.ru/20231109/vsu-1908350327.html

скадовск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

скадовск, вооруженные силы украины, происшествия