https://ria.ru/20231109/ucheniya-1908302131.html
Россия пригласила Вьетнам на учения по ликвидации ЧС в Арктике
Россия пригласила Вьетнам на учения по ликвидации ЧС в Арктике - РИА Новости, 09.11.2023
Россия пригласила Вьетнам на учения по ликвидации ЧС в Арктике
Россия приглашает Вьетнам принять участие в учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций "Безопасная Арктика 2025", а также в профильной выставке "Комплексная... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T05:32
2023-11-09T05:32
2023-11-09T05:32
россия
вьетнам
арктика
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825890342_1038:971:2953:2048_1920x0_80_0_0_07e0e80f0d112d6373700c4d958c4c7c.jpg
ХАНОЙ, 9 ноя - РИА Новости. Россия приглашает Вьетнам принять участие в учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций "Безопасная Арктика 2025", а также в профильной выставке "Комплексная безопасность-2024", заявил в четверг в ходе рабочей встречи с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом глава МЧС РФ Александр Куренков. "Предлагаю в дальнейшей перспективе рассмотреть возможность вашего участия и в международных учениях "Безопасная Арктика-2025", - сказал он своему вьетнамскому коллеге. Куренков также пригласил вьетнамских специалистов, учащихся в заведениях МЧС России, поучаствовать в международном салоне "Комплексная безопасность – 2024", а также в первых международных соревнованиях мастерства пожарных, которые состоятся на полях выставки. "Считаю важным подчеркнуть, что сотрудничество между нашими ведомствами не только находится на высоком уровне, но и имеет хорошие возможности для дальнейшего расширения", - отметил министр. Прошлые опытно-исследовательские учения "Безопасная Арктика 2023" прошли в период с 6 по 7 апреля в девяти регионах России. В них приняло участие порядка трех десятков органов исполнительной власти РФ и крупных госкорпораций. В ходе учений были отработаны 15 вводных по ликвидации последствий различных аварий на производственных объектах с выбросом опасных химических веществ, угрозой радиационного заражения, отключения электроснабжения и потери связи, авиакатастрофе, а также разливе нефтепродуктов и обрушении зданий. Международный салон "Комплексная безопасность-2024" пройдёт в период с 29 мая по 1 июня в парке "Патриот" (подмосковная Кубинка).
https://ria.ru/20231102/arktika-1906945395.html
https://ria.ru/20230522/memorandum-1873432943.html
россия
вьетнам
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825890342_1288:1024:2654:2048_1920x0_80_0_0_e9b2f6a2647b7b63eb399096ea2d3c15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, арктика, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Россия, Вьетнам, Арктика, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Россия пригласила Вьетнам на учения по ликвидации ЧС в Арктике
Куренков: Россия пригласила Вьетнам на учения по ликвидации ЧС в Арктике
ХАНОЙ, 9 ноя - РИА Новости. Россия приглашает Вьетнам принять участие в учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций "Безопасная Арктика 2025", а также в профильной выставке "Комплексная безопасность-2024", заявил в четверг в ходе рабочей встречи с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом глава МЧС РФ Александр Куренков.
«
"Предлагаю в дальнейшей перспективе рассмотреть возможность вашего участия и в международных учениях "Безопасная Арктика-2025", - сказал он своему вьетнамскому коллеге.
Куренков также пригласил вьетнамских специалистов, учащихся в заведениях МЧС России, поучаствовать в международном салоне "Комплексная безопасность – 2024", а также в первых международных соревнованиях мастерства пожарных, которые состоятся на полях выставки.
"Считаю важным подчеркнуть, что сотрудничество между нашими ведомствами не только находится на высоком уровне, но и имеет хорошие возможности для дальнейшего расширения", - отметил министр.
Некоторые страны пытаются ограничить деятельность в Арктике, заявили в МИД
Прошлые опытно-исследовательские учения "Безопасная Арктика 2023" прошли в период с 6 по 7 апреля в девяти регионах России. В них приняло участие порядка трех десятков органов исполнительной власти РФ и крупных госкорпораций.
В ходе учений были отработаны 15 вводных по ликвидации последствий различных аварий на производственных объектах с выбросом опасных химических веществ, угрозой радиационного заражения, отключения электроснабжения и потери связи, авиакатастрофе, а также разливе нефтепродуктов и обрушении зданий.
Международный салон "Комплексная безопасность-2024" пройдёт в период с 29 мая по 1 июня в парке "Патриот
" (подмосковная Кубинка
).
Россия и Вьетнам подписали меморандум об изучении русского языка