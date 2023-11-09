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Россия пригласила Вьетнам на учения по ликвидации ЧС в Арктике - РИА Новости, 09.11.2023
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05:32 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/ucheniya-1908302131.html
Россия пригласила Вьетнам на учения по ликвидации ЧС в Арктике
Россия пригласила Вьетнам на учения по ликвидации ЧС в Арктике - РИА Новости, 09.11.2023
Россия пригласила Вьетнам на учения по ликвидации ЧС в Арктике
Россия приглашает Вьетнам принять участие в учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций "Безопасная Арктика 2025", а также в профильной выставке "Комплексная... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T05:32
2023-11-09T05:32
россия
вьетнам
арктика
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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ХАНОЙ, 9 ноя - РИА Новости. Россия приглашает Вьетнам принять участие в учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций "Безопасная Арктика 2025", а также в профильной выставке "Комплексная безопасность-2024", заявил в четверг в ходе рабочей встречи с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом глава МЧС РФ Александр Куренков. "Предлагаю в дальнейшей перспективе рассмотреть возможность вашего участия и в международных учениях "Безопасная Арктика-2025", - сказал он своему вьетнамскому коллеге. Куренков также пригласил вьетнамских специалистов, учащихся в заведениях МЧС России, поучаствовать в международном салоне "Комплексная безопасность – 2024", а также в первых международных соревнованиях мастерства пожарных, которые состоятся на полях выставки. "Считаю важным подчеркнуть, что сотрудничество между нашими ведомствами не только находится на высоком уровне, но и имеет хорошие возможности для дальнейшего расширения", - отметил министр. Прошлые опытно-исследовательские учения "Безопасная Арктика 2023" прошли в период с 6 по 7 апреля в девяти регионах России. В них приняло участие порядка трех десятков органов исполнительной власти РФ и крупных госкорпораций. В ходе учений были отработаны 15 вводных по ликвидации последствий различных аварий на производственных объектах с выбросом опасных химических веществ, угрозой радиационного заражения, отключения электроснабжения и потери связи, авиакатастрофе, а также разливе нефтепродуктов и обрушении зданий. Международный салон "Комплексная безопасность-2024" пройдёт в период с 29 мая по 1 июня в парке "Патриот" (подмосковная Кубинка).
https://ria.ru/20231102/arktika-1906945395.html
https://ria.ru/20230522/memorandum-1873432943.html
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россия, вьетнам, арктика, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Россия, Вьетнам, Арктика, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Россия пригласила Вьетнам на учения по ликвидации ЧС в Арктике

Куренков: Россия пригласила Вьетнам на учения по ликвидации ЧС в Арктике

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкУчения в Арктике
Учения в Арктике - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Учения в Арктике . Архивное фото
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ХАНОЙ, 9 ноя - РИА Новости. Россия приглашает Вьетнам принять участие в учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций "Безопасная Арктика 2025", а также в профильной выставке "Комплексная безопасность-2024", заявил в четверг в ходе рабочей встречи с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом глава МЧС РФ Александр Куренков.
«
"Предлагаю в дальнейшей перспективе рассмотреть возможность вашего участия и в международных учениях "Безопасная Арктика-2025", - сказал он своему вьетнамскому коллеге.
Куренков также пригласил вьетнамских специалистов, учащихся в заведениях МЧС России, поучаствовать в международном салоне "Комплексная безопасность – 2024", а также в первых международных соревнованиях мастерства пожарных, которые состоятся на полях выставки.
"Считаю важным подчеркнуть, что сотрудничество между нашими ведомствами не только находится на высоком уровне, но и имеет хорошие возможности для дальнейшего расширения", - отметил министр.
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Прошлые опытно-исследовательские учения "Безопасная Арктика 2023" прошли в период с 6 по 7 апреля в девяти регионах России. В них приняло участие порядка трех десятков органов исполнительной власти РФ и крупных госкорпораций.
В ходе учений были отработаны 15 вводных по ликвидации последствий различных аварий на производственных объектах с выбросом опасных химических веществ, угрозой радиационного заражения, отключения электроснабжения и потери связи, авиакатастрофе, а также разливе нефтепродуктов и обрушении зданий.
Международный салон "Комплексная безопасность-2024" пройдёт в период с 29 мая по 1 июня в парке "Патриот" (подмосковная Кубинка).
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