https://ria.ru/20231109/uchenik-1908493622.html

В московскую школу вызвали полицию из-за агрессивного ученика

В московскую школу вызвали полицию из-за агрессивного ученика - РИА Новости, 09.11.2023

В московскую школу вызвали полицию из-за агрессивного ученика

В спецшколу №1 на севере Москвы вызывали в четверг правоохранительные органы из-за агрессивного ученика, никто не пострадал, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T19:23

2023-11-09T19:23

2023-11-09T19:30

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В спецшколу №1 на севере Москвы вызывали в четверг правоохранительные органы из-за агрессивного ученика, никто не пострадал, сообщила РИА Новости директор учреждения Светлана Дубяга. "Сегодня, 9 ноября, один из учеников нашей школы проявил агрессию по отношению к однокласснику. В ситуацию сразу же вмешались учителя, для ее урегулирования также пригласили социального педагога. Мальчик не шел на контакт и продолжал такое поведение. Администрация школы вызвала экстренные службы и сообщила о произошедшем маме ученика. До приезда экстренных служб мальчик находился в отдельном помещении вместе с тьютором и социальным педагогом. С ребенком работают специалисты", - рассказала Дубяга. По словам директора, пострадавших в результате инцидента нет. Занятия продолжились в штатном режиме.

https://ria.ru/20231014/draka-1902831200.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва