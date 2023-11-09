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В московскую школу вызвали полицию из-за агрессивного ученика
В московскую школу вызвали полицию из-за агрессивного ученика - РИА Новости, 09.11.2023
В московскую школу вызвали полицию из-за агрессивного ученика
В спецшколу №1 на севере Москвы вызывали в четверг правоохранительные органы из-за агрессивного ученика, никто не пострадал, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T19:23
2023-11-09T19:23
2023-11-09T19:30
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В спецшколу №1 на севере Москвы вызывали в четверг правоохранительные органы из-за агрессивного ученика, никто не пострадал, сообщила РИА Новости директор учреждения Светлана Дубяга. "Сегодня, 9 ноября, один из учеников нашей школы проявил агрессию по отношению к однокласснику. В ситуацию сразу же вмешались учителя, для ее урегулирования также пригласили социального педагога. Мальчик не шел на контакт и продолжал такое поведение. Администрация школы вызвала экстренные службы и сообщила о произошедшем маме ученика. До приезда экстренных служб мальчик находился в отдельном помещении вместе с тьютором и социальным педагогом. С ребенком работают специалисты", - рассказала Дубяга. По словам директора, пострадавших в результате инцидента нет. Занятия продолжились в штатном режиме.
https://ria.ru/20231014/draka-1902831200.html
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происшествия, москва
В московскую школу вызвали полицию из-за агрессивного ученика
В школу на севере Москвы вызвали полицию из-за агрессивного ученика