https://ria.ru/20231109/ubiystvo-1908350760.html
В деле ОПГ Аслана Гагиева появились еще три убийства
В деле ОПГ Аслана Гагиева появились еще три убийства - РИА Новости, 09.11.2023
В деле ОПГ Аслана Гагиева появились еще три убийства
Еще три убийства, в том числе одно двойное, появились в деле об ОПГ Аслана Гагиева - их предъявили одному из киллеров, Александру Джуссоеву, уже осужденному на... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:23
2023-11-09T11:23
2023-11-09T11:24
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Еще три убийства, в том числе одно двойное, появились в деле об ОПГ Аслана Гагиева - их предъявили одному из киллеров, Александру Джуссоеву, уже осужденному на 19 лет 8 месяцев колонии, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении активного участника преступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагиевым, Александра Джуссоева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. Ранее, в 2011 году, Александр Джуссоев уже был осужден Верховным судом Северной Осетии и приговорен к 19 годам 8 месяцам лишения свободы. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что Джуссоев причастен ещё к ряду убийств. По версии следствия, по указанию Гагиева с декабря 2007 года по февраль 2008 года Джуссоев принял участие в убийстве в декабре 2007 года в Химках Артура Бекмурзова, в декабре 2007 года в Москве Элгуджи Дзукаева и Бориса Тулатова, а также в январе 2008 года в Химках Лаши Авлохашвили. В настоящее время новое дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Сам Гагиев, имеющий в криминальном мире прозвище Джако, осужден на пожизненный срок. Как установил суд, Гагиев создал в Северной Осетии три вооруженные группировки, чтобы "установить доминирующее положение в криминальной среде". Всего, как отмечал СК РФ, под началом Джако были минимум 50 бандитов, на совести которых более 60 убийств, в том числе силовиков, чиновников и бизнесменов.
https://ria.ru/20230914/gagiev-1896260835.html
https://ria.ru/20231024/uchastnik-1904958274.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, россия, химки, москва, аслан гагиев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Химки, Москва, Аслан Гагиев, Следственный комитет России (СК РФ)
В деле ОПГ Аслана Гагиева появились еще три убийства
В деле ОПГ Аслана Гагиева появились еще три убийства, в том числе одно двойное
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Еще три убийства, в том числе одно двойное, появились в деле об ОПГ Аслана Гагиева - их предъявили одному из киллеров, Александру Джуссоеву, уже осужденному на 19 лет 8 месяцев колонии, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении активного участника преступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагиевым
, Александра Джуссоева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Суд приговорил главаря банды киллеров Гагиева к пожизненному сроку
Ранее, в 2011 году, Александр Джуссоев уже был осужден Верховным судом Северной Осетии и приговорен к 19 годам 8 месяцам лишения свободы.
В ходе дальнейшего расследования было установлено, что Джуссоев причастен ещё к ряду убийств. По версии следствия, по указанию Гагиева с декабря 2007 года по февраль 2008 года Джуссоев принял участие в убийстве в декабре 2007 года в Химках
Артура Бекмурзова, в декабре 2007 года в Москве
Элгуджи Дзукаева и Бориса Тулатова, а также в январе 2008 года в Химках Лаши Авлохашвили.
В настоящее время новое дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Сам Гагиев, имеющий в криминальном мире прозвище Джако, осужден на пожизненный срок. Как установил суд, Гагиев создал в Северной Осетии три вооруженные группировки, чтобы "установить доминирующее положение в криминальной среде". Всего, как отмечал СК РФ, под началом Джако были минимум 50 бандитов, на совести которых более 60 убийств, в том числе силовиков, чиновников и бизнесменов.
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