https://ria.ru/20231109/turgenev-1908316992.html

Ректор Литинститута рассказал о творчестве Тургенева

Ректор Литинститута рассказал о творчестве Тургенева - РИА Новости, 09.11.2023

Ректор Литинститута рассказал о творчестве Тургенева

Ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов в беседе с РИА Новости отметил, что личность и творчество писателя Ивана Тургенева, которому... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T09:22

2023-11-09T09:22

2023-11-09T09:22

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов в беседе с РИА Новости отметил, что личность и творчество писателя Ивана Тургенева, которому исполнилось бы 205 лет, - это напоминание Европе о русской культуре, а также свидетельство того, что культура существует поверх политики. "Тургенев – это напоминание Европе о роли русской литературы, об уважении Европы к русской литературе и напоминание всем нам, что мы можем отрицать европейскую политику, не разделять какие-то современные европейские либеральные ценности, но полностью отрицать Европу во всей ее глубине, во всей ее вертикали, во всей ее сложности так же глупо, как Европа пытается отрицать Россию. Я думаю, что личность, творчество Тургенева, его явление – свидетельство того, что культура существует поверх политики", - отметил собеседник агентства. Он напомнил, что жизнь Тургенева была связана с Францией. Он провел немало лет там, где жила его возлюбленная Полина Виардо. "В Буживале (Франция – ред.) есть дом-музей Тургенева – сохранилась эта замечательная вилла", - подчеркнул Варламов. Ректор Литинститута уверен, что произведения Тургенева не только отражали действительность, но и творили ее. "Известный нам по школьной программе Базаров – это был тип нигилиста, которого Тургенев где-то углядел, ухватил. Но он был прописан в нашем сознании именно благодаря роману "Отцы и дети". Собственно, само это словосочетание, ставшее уже крылатым, сделалось известным благодаря Тургеневу", - считает он. По мнению Варламова, современное прочтение известного романа Тургенева "Отцы и дети" отличается от советского. Если раньше его идея преподносилась как конфликт поколений, то сейчас акцент сместился на родственные связи и вечные ценности, в числе которых любовь и дружба, которые важнее политических пристрастий. "Когда я в школе ребенком, в далекие 70-е годы читал роман Тургенева "Отцы и дети", то союз "и" казался мне противительным. Мне кажется, нас так в школе и учили, что отцы против детей, дети против отцов, что идея этого романа в конфликте поколений. Теперь же я понимаю, что, на самом деле, тургеневская мысль была другой. И союз "и", скорее, надо толковать как соединительный. Безусловно, там показан конфликт, но самое главное – это любовь отцов и детей, связь отцов и детей, преемственность отцов и детей. И вот это родственное чувство оказывается важнее любых политических противоречий. Вечные ценности, такие как любовь, дружба или родство, важнее политических пристрастий, которые вспыхивают как искры и гаснут. И, собственно, Тургенев написал роман об этом. Но, мне кажется, что это наше, скорее, современное прочтение, нежели прочтение в советское время", - отметил ректор Литинститута. Культурные учреждения страны подготовили мероприятия к юбилею писателя. Государственный музей А.С. Пушкина откроет в Москве выставку "И.С. Тургенев. Из истории кинематографа". Гостям музея представят хронологическую роспись фильмов по Тургеневу и о нём, которая будет размещена на шести панно. Она покажет посетителям не только известные художественные фильмы, мини-сериалы, но и телефильмы, фильмы-спектакли, анимацию и фильмы-балеты, а также малоизвестные или совсем неизвестные широкому зрителю работы кинематографистов разных стран и разного времени, начиная с первых десятилетий XX века. В залах музея будут демонстрироваться материалы ведущих киностудий страны, в том числе кадры из фильма Андрея Кончаловского "Дворянское гнездо", снятого по мотивам одноименного романа Тургенева. Посетили также смогут увидеть экспонаты, посвященные двум классическим экранизациям романа "Накануне" и повести "Муму", предоставленных киноконцерном "Мосфильм". Также в рамках выставки в Музее Пушкина будут показывать ретроспективу фильмов киностудии "Мосфильм" с 16 ноября по четвергам в 19.00. Зрители смогут увидать семь картин: "Завтрак у предводителя", "Нахлебник", "Муму", "Накануне", "Первая любовь", "Дворянское гнездо", "Рудин". Кроме того, в этот день в Государственном музее-заповеднике И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" в Орловской области все желающие смогут посетить выставку "Наброски на полях. Тургенев как рисовальщик" и поиграть в придуманную им самим "Игру в портреты", а также написать письмо друзьям или родным, используя тургеневские фразы. Экскурсии по выставке будут организованы в 13.00 и 15.00. Музейное занятие "Тургеневским языком" пройдет в 14.00. В Национальной библиотеке имени А.С. Пушкина Республики Мордовия в честь юбилея писателя проходит выставка "Мастер слова". На экспозиции представлены книги о жизни и творчестве писателя, а также самые знаменитые произведения великого классика. Она будет открыта для посетителей до 30 ноября включительно.

https://ria.ru/20231109/turgenev-1907952833.html

https://ria.ru/20190203/1550324984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

европа, франция, россия, алексей варламов, иван тургенев, андрей кончаловский, мосфильм, культура