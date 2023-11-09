https://ria.ru/20231109/tula-1908589785.html

Крупнейшие соревнования по пилотированию БПЛА прошли в Туле

Крупнейшие соревнования по пилотированию БПЛА прошли в Туле - РИА Новости, 10.11.2023

Крупнейшие соревнования по пилотированию БПЛА прошли в Туле

Крупнейшие в России соревнования по пилотированию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) среди спецподразделений прошли в Тульской области, сообщил РИА... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-09T20:22

2023-11-09T20:22

2023-11-10T10:46

тульская область

тула

алексей дюмин

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ТУЛА, 9 ноя — РИА Новости. Крупнейшие в России соревнования по пилотированию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) среди спецподразделений прошли в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. По словам собеседника агентства, соревнования столь крупного масштаба прошли в России впервые. Они организованы Центром беспилотных систем (ЦБС), который был создан в тульском регионе в прошлом году по поручению губернатора Алексея Дюмина. В качестве площадки для соревнований был выбран полигон Тульской 106 воздушно-десантной дивизии, которая с первых дней ведет боевые действия в зоне СВО. Участники продемонстрировали навыки управления БПЛА в условиях, приближенных к боевым. Они показали слаженность командных действий и точность поражения цели, а также умение управлять беспилотниками в условиях стресса и больших физических нагрузок. "Здесь собрались и те, кто применяет БПЛА в зоне СВО, и производители, которым важна обратная связь для улучшения тактико-технических характеристик своих изделий. Необходимо понимать, что эту работу ведет и противник. Мы должны быть на шаг впереди. <…> Грамотное использование БПЛА дает превосходство на поле боя, позволяет детально планировать операции и в итоге – сохранять жизни наших бойцов. Эффективность недорогих ударных беспилотников сопоставима с воздействием дорогостоящих систем высокоточного оружия. Эта ниша всегда будет востребована, и нам необходимо наращивать компетенции в сфере применения БПЛА", - приводят в пресс-службе слова Дюмина, который посетил соревнования.

https://ria.ru/20231024/tula-1904979529.html

тула

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тула, алексей дюмин