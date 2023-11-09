Рейтинг@Mail.ru
Крупнейшие соревнования по пилотированию БПЛА прошли в Туле - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
 
20:22 09.11.2023 (обновлено: 10:46 10.11.2023)
https://ria.ru/20231109/tula-1908589785.html
Крупнейшие соревнования по пилотированию БПЛА прошли в Туле
Крупнейшие соревнования по пилотированию БПЛА прошли в Туле - РИА Новости, 10.11.2023
Крупнейшие соревнования по пилотированию БПЛА прошли в Туле
Крупнейшие в России соревнования по пилотированию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) среди спецподразделений прошли в Тульской области, сообщил РИА... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-09T20:22
2023-11-10T10:46
тульская область
тула
алексей дюмин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884183691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_366aae5fe23eac0849fe219c58e88260.jpg
ТУЛА, 9 ноя — РИА Новости. Крупнейшие в России соревнования по пилотированию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) среди спецподразделений прошли в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. По словам собеседника агентства, соревнования столь крупного масштаба прошли в России впервые. Они организованы Центром беспилотных систем (ЦБС), который был создан в тульском регионе в прошлом году по поручению губернатора Алексея Дюмина. В качестве площадки для соревнований был выбран полигон Тульской 106 воздушно-десантной дивизии, которая с первых дней ведет боевые действия в зоне СВО. Участники продемонстрировали навыки управления БПЛА в условиях, приближенных к боевым. Они показали слаженность командных действий и точность поражения цели, а также умение управлять беспилотниками в условиях стресса и больших физических нагрузок. "Здесь собрались и те, кто применяет БПЛА в зоне СВО, и производители, которым важна обратная связь для улучшения тактико-технических характеристик своих изделий. Необходимо понимать, что эту работу ведет и противник. Мы должны быть на шаг впереди. &lt;…&gt; Грамотное использование БПЛА дает превосходство на поле боя, позволяет детально планировать операции и в итоге – сохранять жизни наших бойцов. Эффективность недорогих ударных беспилотников сопоставима с воздействием дорогостоящих систем высокоточного оружия. Эта ниша всегда будет востребована, и нам необходимо наращивать компетенции в сфере применения БПЛА", - приводят в пресс-службе слова Дюмина, который посетил соревнования.
https://ria.ru/20231024/tula-1904979529.html
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884183691_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7425954ed11fb271acaddd46bb2b2605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тула, алексей дюмин
Тульская область, Тула, Алексей Дюмин

Крупнейшие соревнования по пилотированию БПЛА прошли в Туле

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на улицу Пирогова в Туле. На заднем плане - колокольня Всехсвятского собора
Вид на улицу Пирогова в Туле. На заднем плане - колокольня Всехсвятского собора - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вид на улицу Пирогова в Туле. На заднем плане - колокольня Всехсвятского собора
Читать ria.ru в
ТУЛА, 9 ноя — РИА Новости. Крупнейшие в России соревнования по пилотированию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) среди спецподразделений прошли в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
По словам собеседника агентства, соревнования столь крупного масштаба прошли в России впервые. Они организованы Центром беспилотных систем (ЦБС), который был создан в тульском регионе в прошлом году по поручению губернатора Алексея Дюмина. В качестве площадки для соревнований был выбран полигон Тульской 106 воздушно-десантной дивизии, которая с первых дней ведет боевые действия в зоне СВО.
Современный онкоцентр откроется в Туле до конца года досрочно - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Современный онкоцентр откроется в Туле до конца года досрочно
24 октября, 16:51
Участники продемонстрировали навыки управления БПЛА в условиях, приближенных к боевым. Они показали слаженность командных действий и точность поражения цели, а также умение управлять беспилотниками в условиях стресса и больших физических нагрузок.
"Здесь собрались и те, кто применяет БПЛА в зоне СВО, и производители, которым важна обратная связь для улучшения тактико-технических характеристик своих изделий. Необходимо понимать, что эту работу ведет и противник. Мы должны быть на шаг впереди. <…> Грамотное использование БПЛА дает превосходство на поле боя, позволяет детально планировать операции и в итоге – сохранять жизни наших бойцов. Эффективность недорогих ударных беспилотников сопоставима с воздействием дорогостоящих систем высокоточного оружия. Эта ниша всегда будет востребована, и нам необходимо наращивать компетенции в сфере применения БПЛА", - приводят в пресс-службе слова Дюмина, который посетил соревнования.
 
Тульская областьТулаАлексей Дюмин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала