https://ria.ru/20231109/tsel-1908386892.html

"Не понимаем": в ВСУ пришли в ярость из-за поведения Зеленского

"Не понимаем": в ВСУ пришли в ярость из-за поведения Зеленского - РИА Новости, 09.11.2023

"Не понимаем": в ВСУ пришли в ярость из-за поведения Зеленского

В рядах ВСУ все чаще звучат заявления о том, что они устали от конфликта с Россией и хотят вернуться домой, сообщила в эфире Sky News старший научный сотрудник... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:47

2023-11-09T13:47

2023-11-09T13:47

украина

россия

владимир зеленский

мелинда харинг

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В рядах ВСУ все чаще звучат заявления о том, что они устали от конфликта с Россией и хотят вернуться домой, сообщила в эфире Sky News старший научный сотрудник американского Атлантического совета Мелинда Харинг."Каковы цели? В Вашингтоне мы обсуждаем, преследует ли Украина цель вернуться к границам 1991 года. Это включает Крым? Они (солдаты ВСУ. – Прим. ред.) сказали мне: "Мелинда, мы просто хотим вернуться домой. <…> Это для нас и будет победой", – поделилась она своим разговором с украинскими военными.Харинг также подчеркнула, что в ВСУ растет недовольство военной политикой президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, добавила эксперт, бойцы крайне истощены из-за затяжного конфликта."Я слышала о разочаровании из-за того, что они (ВСУ. – Прим. ред.) не понимают конечного плана. Зеленский так и не дал понять, как будет выглядеть конец конфликта", – отметила аналитик.Ранее в статье для журнала The Economist главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик: "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231109/raskol-1908373453.html

https://ria.ru/20231109/ukraina-1908343424.html

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украина, россия, владимир зеленский, мелинда харинг, валерий залужный, вооруженные силы украины