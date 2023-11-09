https://ria.ru/20231109/transport-1908391077.html

ЕП потребовал пересмотреть запрет на личный автотранспорт россиян в ЕС

ЕП потребовал пересмотреть запрет на личный автотранспорт россиян в ЕС - РИА Новости, 09.11.2023

ЕП потребовал пересмотреть запрет на личный автотранспорт россиян в ЕС

Депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от ЕК пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз, следует из... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:56

2023-11-09T13:56

2023-11-09T16:33

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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от ЕК пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз, следует из резолюции ЕП по эффективности санкций объединения против Москвы, принятой на пленарной сессии. "Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования, и подчеркивает, что такое чрезмерное исполнение санкций дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент", — сказано в документе.Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. Европейская комиссия в сентябре этого года опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС против Москвы еще в 2022-м, распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане России не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. Из пояснения формально следует, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, занесенных в списки ЕС, в том числе такие вещи для личного пользования, как телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены. Позднее ЕК скорректировала свои рекомендации, отметив, что страны объединения должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши. В МИД России назвали действия ЕС проявлением неонацизма и расизма.

https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879966949.html

https://ria.ru/20231004/avtomobili-1900393369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, евросоюз, еврокомиссия, европарламент