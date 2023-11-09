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ЕП потребовал пересмотреть запрет на личный автотранспорт россиян в ЕС - РИА Новости, 09.11.2023
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13:56 09.11.2023 (обновлено: 16:33 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/transport-1908391077.html
ЕП потребовал пересмотреть запрет на личный автотранспорт россиян в ЕС
ЕП потребовал пересмотреть запрет на личный автотранспорт россиян в ЕС - РИА Новости, 09.11.2023
ЕП потребовал пересмотреть запрет на личный автотранспорт россиян в ЕС
Депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от ЕК пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз, следует из... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:56
2023-11-09T16:33
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от ЕК пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз, следует из резолюции ЕП по эффективности санкций объединения против Москвы, принятой на пленарной сессии. &quot;Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования, и подчеркивает, что такое чрезмерное исполнение санкций дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент&quot;, — сказано в документе.Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. Европейская комиссия в сентябре этого года опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС против Москвы еще в 2022-м, распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане России не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. Из пояснения формально следует, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, занесенных в списки ЕС, в том числе такие вещи для личного пользования, как телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены. Позднее ЕК скорректировала свои рекомендации, отметив, что страны объединения должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши. В МИД России назвали действия ЕС проявлением неонацизма и расизма.
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879966949.html
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в мире, россия, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
ЕП потребовал пересмотреть запрет на личный автотранспорт россиян в ЕС

Европарламент призвал членов ЕС не конфисковывать автомобили у россиян

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от ЕК пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз, следует из резолюции ЕП по эффективности санкций объединения против Москвы, принятой на пленарной сессии.
«

"Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования, и подчеркивает, что такое чрезмерное исполнение санкций дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент", — сказано в документе.

Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.
Европейская комиссия в сентябре этого года опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС против Москвы еще в 2022-м, распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане России не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
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Из пояснения формально следует, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, занесенных в списки ЕС, в том числе такие вещи для личного пользования, как телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены.
Позднее ЕК скорректировала свои рекомендации, отметив, что страны объединения должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши.
В МИД России назвали действия ЕС проявлением неонацизма и расизма.
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