https://ria.ru/20231109/transport-1908391077.html
ЕП потребовал пересмотреть запрет на личный автотранспорт россиян в ЕС
ЕП потребовал пересмотреть запрет на личный автотранспорт россиян в ЕС - РИА Новости, 09.11.2023
ЕП потребовал пересмотреть запрет на личный автотранспорт россиян в ЕС
Депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от ЕК пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз, следует из... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:56
2023-11-09T13:56
2023-11-09T16:33
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от ЕК пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз, следует из резолюции ЕП по эффективности санкций объединения против Москвы, принятой на пленарной сессии. "Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования, и подчеркивает, что такое чрезмерное исполнение санкций дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент", — сказано в документе.Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. Европейская комиссия в сентябре этого года опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС против Москвы еще в 2022-м, распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане России не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. Из пояснения формально следует, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, занесенных в списки ЕС, в том числе такие вещи для личного пользования, как телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены. Позднее ЕК скорректировала свои рекомендации, отметив, что страны объединения должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши. В МИД России назвали действия ЕС проявлением неонацизма и расизма.
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879966949.html
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РИА Новости
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в мире, россия, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
ЕП потребовал пересмотреть запрет на личный автотранспорт россиян в ЕС
Европарламент призвал членов ЕС не конфисковывать автомобили у россиян
БРЮССЕЛЬ, 9 ноя — РИА Новости.
Депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от ЕК пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз, следует из резолюции
ЕП по эффективности санкций объединения против Москвы, принятой на пленарной сессии.
«
"Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования, и подчеркивает, что такое чрезмерное исполнение санкций дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент", — сказано в документе.
Резолюции Европарламента
по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.
Европейская комиссия в сентябре этого года опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС против Москвы еще в 2022-м, распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане России не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
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Из пояснения формально следует, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, занесенных в списки ЕС, в том числе такие вещи для личного пользования, как телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены.
Позднее ЕК скорректировала свои рекомендации, отметив, что страны объединения должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши.
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