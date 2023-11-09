https://ria.ru/20231109/tramp-1908365383.html

Клинтон сравнила Трампа с Гитлером

Клинтон сравнила Трампа с Гитлером - РИА Новости, 09.11.2023

Клинтон сравнила Трампа с Гитлером

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон провела параллель с Адольфом Гитлером, говоря о возможной победе экс-президента страны Дональда Трампа на выборах в 2024... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:24

2023-11-09T12:24

2023-11-09T12:24

в мире

сша

дональд трамп

хиллари клинтон

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон провела параллель с Адольфом Гитлером, говоря о возможной победе экс-президента страны Дональда Трампа на выборах в 2024 году. По словам Клинтон, избрание Трампа президентом США станет "концом для страны такой, какая она есть". "Люди могут быть законно избраны, а потом они могут попытаться упразднить выборы, упразднить оппозицию, упразднить свободную прессу. Это можно видеть в странах… Ну вот Гитлер был избран должным образом. И потом неожиданно кто-то с такими тенденциями - диктаторскими, авторитарными - скажет так: "Мы закроем это, поместим этих людей в тюрьму". Они как правило дают это понять. Трамп говорит нам, что он хочет сделать. Ловите его на слове. Человек имеет в виду, что бросит в тюрьму людей, несогласных с ним, закроет законные СМИ, сделает все, что сможет, чтобы подорвать верховенство закона", - заявила Клинтон в программе View, говоря о возможности победы Трампа. На выборах президента США в 2016 году Клинтон набрала почти на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп, однако все равно проиграла голосование, так как ее соперник победил по итогам подсчета голосов выборщиков (306 против 232). Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.

https://ria.ru/20231107/gaza-1907786075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, дональд трамп, хиллари клинтон