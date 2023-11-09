Рейтинг@Mail.ru
"Мы очень близки". Трамп сделал зловещее предупреждение о США - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/tramp-1908352949.html
"Мы очень близки". Трамп сделал зловещее предупреждение о США
"Мы очень близки". Трамп сделал зловещее предупреждение о США - РИА Новости, 09.11.2023
"Мы очень близки". Трамп сделал зловещее предупреждение о США
США как никогда раньше близки к третьей мировой войне из-за некомпетентности нынешнего руководства, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп в своем... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:35
2023-11-09T11:35
в мире
сша
флорида
тель-авив
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896844447_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_15a9883c232e6241f59d10eedbf916fc.jpg
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. США как никогда раньше близки к третьей мировой войне из-за некомпетентности нынешнего руководства, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп в своем выступлении во Флориде."Мы близки к тому, что страны не будет совсем. Мы также близки к тому, что мы будем втянуты в третью мировую войну, войну, которую никто даже не мог себе представить. Мы очень близки", – отметил он.Трамп также подверг жесткой критике действующее правительство США, в частности президента Джо Байдена, который "не может спуститься со сцены, сказать и двух предложений и отвечает за переговоры по ядерному оружию"В конце октября Институт общественного мнения Gallup сообщил, что рейтинг одобрения деятельности Байдена среди демократов упал до рекордно низкого уровня. За октябрь он сократился на 11 процентных пунктов — до 75 процентов. По данным портала Axios, одна из причин заключается в том, что впервые за 20 лет однопартийцы американского лидера больше симпатизируют палестинцам, чем израильтянам. При этом сам президент безоговорочно поддержал Тель-Авив.Как пишет портал EADaily, уровень поддержки главы Белого дома в обществе также снизился до рекордного минимума — 37 процентов.
https://ria.ru/20231109/vybory-1908319100.html
https://ria.ru/20231109/ukraina-1908343424.html
сша
флорида
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896844447_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_12bc25f4b0518eabc7dc300ac23fdb25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, тель-авив, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Флорида, Тель-Авив, Дональд Трамп, Джо Байден
"Мы очень близки". Трамп сделал зловещее предупреждение о США

Дональд Трамп: США как никогда близки к третьей мировой войне

© AP Photo / Jose Luis MaganaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. США как никогда раньше близки к третьей мировой войне из-за некомпетентности нынешнего руководства, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп в своем выступлении во Флориде.
"Мы близки к тому, что страны не будет совсем. Мы также близки к тому, что мы будем втянуты в третью мировую войну, войну, которую никто даже не мог себе представить. Мы очень близки", – отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
"Это проблема": Украине предрекли катастрофу из-за решения Зеленского
Вчера, 09:28
Трамп также подверг жесткой критике действующее правительство США, в частности президента Джо Байдена, который "не может спуститься со сцены, сказать и двух предложений и отвечает за переговоры по ядерному оружию"
В конце октября Институт общественного мнения Gallup сообщил, что рейтинг одобрения деятельности Байдена среди демократов упал до рекордно низкого уровня. За октябрь он сократился на 11 процентных пунктов — до 75 процентов. По данным портала Axios, одна из причин заключается в том, что впервые за 20 лет однопартийцы американского лидера больше симпатизируют палестинцам, чем израильтянам. При этом сам президент безоговорочно поддержал Тель-Авив.
Как пишет портал EADaily, уровень поддержки главы Белого дома в обществе также снизился до рекордного минимума — 37 процентов.
Дональд Трамп — младший - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Сын Трампа выступил с жестким заявлением против Украины
Вчера, 10:56
 
В миреСШАФлоридаТель-АвивДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала