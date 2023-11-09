https://ria.ru/20231109/tramp-1908352949.html

"Мы очень близки". Трамп сделал зловещее предупреждение о США

"Мы очень близки". Трамп сделал зловещее предупреждение о США - РИА Новости, 09.11.2023

"Мы очень близки". Трамп сделал зловещее предупреждение о США

США как никогда раньше близки к третьей мировой войне из-за некомпетентности нынешнего руководства, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп в своем... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:35

2023-11-09T11:35

2023-11-09T11:35

в мире

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флорида

тель-авив

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. США как никогда раньше близки к третьей мировой войне из-за некомпетентности нынешнего руководства, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп в своем выступлении во Флориде."Мы близки к тому, что страны не будет совсем. Мы также близки к тому, что мы будем втянуты в третью мировую войну, войну, которую никто даже не мог себе представить. Мы очень близки", – отметил он.Трамп также подверг жесткой критике действующее правительство США, в частности президента Джо Байдена, который "не может спуститься со сцены, сказать и двух предложений и отвечает за переговоры по ядерному оружию"В конце октября Институт общественного мнения Gallup сообщил, что рейтинг одобрения деятельности Байдена среди демократов упал до рекордно низкого уровня. За октябрь он сократился на 11 процентных пунктов — до 75 процентов. По данным портала Axios, одна из причин заключается в том, что впервые за 20 лет однопартийцы американского лидера больше симпатизируют палестинцам, чем израильтянам. При этом сам президент безоговорочно поддержал Тель-Авив.Как пишет портал EADaily, уровень поддержки главы Белого дома в обществе также снизился до рекордного минимума — 37 процентов.

https://ria.ru/20231109/vybory-1908319100.html

https://ria.ru/20231109/ukraina-1908343424.html

сша

флорида

тель-авив

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в мире, сша, флорида, тель-авив, дональд трамп, джо байден