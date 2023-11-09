https://ria.ru/20231109/tramp-1908304320.html

Трамп вновь пропустил дебаты республиканцев

Трамп вновь пропустил дебаты республиканцев - РИА Новости, 09.11.2023

Трамп вновь пропустил дебаты республиканцев

Экс-президент США Дональд Трамп вновь пропустил предвыборные дебаты республиканцев и в пику им провел многотысячный митинг в том же штате Флорида. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T06:39

2023-11-09T06:39

2023-11-09T06:39

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776689390_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a14f88beb5281bf7ccf567d3d2de63d.jpg

ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп вновь пропустил предвыборные дебаты республиканцев и в пику им провел многотысячный митинг в том же штате Флорида. Отказ от спарринга с однопартийцами Трамп объясняет своим явным над ними рейтинговым преимуществом и выражает готовность дискутировать только с победителем демократических праймериз, где фаворитом считается действующий американский лидер Джо Байден. "Я стою сейчас перед десятками тысяч людей... И это, черт возьми, куда сложнее, чем участвовать в дебатах", - сказал Трамп. Третьи по счету дебаты собрали пятерых претендентов на выдвижение в президенты от республиканской партии – губернатора Флориды Рона Десантиса, предпринимателя Вивека Рамасвами, бывшего представителя США при ООН Ники Хейли, сенатора Тима Скотта и экс-губернатора Нью-Джерси Криса Кристи. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон. Трамп на своем митинге прошелся по традиционному набору тем и выразил уверенность в победе на предстоящих выборах. "Банановой республике жуликоватого Джо Байдена придет конец 5 ноября 2024 года", - сказал он. Выдвинутые против него уголовные обвинения экс-президент назвал "великолепными знаками отличия". Телеканал NBC, который в этот раз проводил дебаты, сообщил, что в предвыборном штабе Байдена в основном смотрели выступление Трампа, поскольку остальные кандидаты-республиканцы им скучны.

https://ria.ru/20231109/respublikantsy-1908302837.html

https://ria.ru/20231109/karlson-1908294656.html

https://ria.ru/20231109/respublikantsy-1908302472.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп