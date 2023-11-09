https://ria.ru/20231109/tramp-1908304320.html
Трамп вновь пропустил дебаты республиканцев
Трамп вновь пропустил дебаты республиканцев - РИА Новости, 09.11.2023
Трамп вновь пропустил дебаты республиканцев
Экс-президент США Дональд Трамп вновь пропустил предвыборные дебаты республиканцев и в пику им провел многотысячный митинг в том же штате Флорида. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T06:39
2023-11-09T06:39
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп вновь пропустил предвыборные дебаты республиканцев и в пику им провел многотысячный митинг в том же штате Флорида. Отказ от спарринга с однопартийцами Трамп объясняет своим явным над ними рейтинговым преимуществом и выражает готовность дискутировать только с победителем демократических праймериз, где фаворитом считается действующий американский лидер Джо Байден. "Я стою сейчас перед десятками тысяч людей... И это, черт возьми, куда сложнее, чем участвовать в дебатах", - сказал Трамп. Третьи по счету дебаты собрали пятерых претендентов на выдвижение в президенты от республиканской партии – губернатора Флориды Рона Десантиса, предпринимателя Вивека Рамасвами, бывшего представителя США при ООН Ники Хейли, сенатора Тима Скотта и экс-губернатора Нью-Джерси Криса Кристи. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон. Трамп на своем митинге прошелся по традиционному набору тем и выразил уверенность в победе на предстоящих выборах. "Банановой республике жуликоватого Джо Байдена придет конец 5 ноября 2024 года", - сказал он. Выдвинутые против него уголовные обвинения экс-президент назвал "великолепными знаками отличия". Телеканал NBC, который в этот раз проводил дебаты, сообщил, что в предвыборном штабе Байдена в основном смотрели выступление Трампа, поскольку остальные кандидаты-республиканцы им скучны.
https://ria.ru/20231109/respublikantsy-1908302837.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп вновь пропустил дебаты республиканцев
Трамп вновь пропустил дебаты республиканцев и провел свой митинг
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп вновь пропустил предвыборные дебаты республиканцев и в пику им провел многотысячный митинг в том же штате Флорида.
Отказ от спарринга с однопартийцами Трамп объясняет своим явным над ними рейтинговым преимуществом и выражает готовность дискутировать только с победителем демократических праймериз, где фаворитом считается действующий американский лидер Джо Байден
.
Участники республиканских дебатов поспорили о помощи Украине
"Я стою сейчас перед десятками тысяч людей... И это, черт возьми, куда сложнее, чем участвовать в дебатах", - сказал Трамп.
Третьи по счету дебаты собрали пятерых претендентов на выдвижение в президенты от республиканской партии – губернатора Флориды Рона Десантиса
, предпринимателя Вивека Рамасвами
, бывшего представителя США при ООН
Ники Хейли, сенатора Тима Скотта и экс-губернатора Нью-Джерси Криса Кристи
.
Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс
, губернатор Северной Дакоты
Даг Бергум и бывший губернатор Арканзаса
Аса Хатчинсон.
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Трамп на своем митинге прошелся по традиционному набору тем и выразил уверенность в победе на предстоящих выборах.
"Банановой республике жуликоватого Джо Байдена придет конец 5 ноября 2024 года", - сказал он. Выдвинутые против него уголовные обвинения экс-президент назвал "великолепными знаками отличия".
Телеканал NBC, который в этот раз проводил дебаты, сообщил, что в предвыборном штабе Байдена в основном смотрели выступление Трампа, поскольку остальные кандидаты-республиканцы им скучны.
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