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Трамп вновь пропустил дебаты республиканцев - РИА Новости, 09.11.2023
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06:39 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/tramp-1908304320.html
Трамп вновь пропустил дебаты республиканцев
Трамп вновь пропустил дебаты республиканцев - РИА Новости, 09.11.2023
Трамп вновь пропустил дебаты республиканцев
Экс-президент США Дональд Трамп вновь пропустил предвыборные дебаты республиканцев и в пику им провел многотысячный митинг в том же штате Флорида. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T06:39
2023-11-09T06:39
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп вновь пропустил предвыборные дебаты республиканцев и в пику им провел многотысячный митинг в том же штате Флорида. Отказ от спарринга с однопартийцами Трамп объясняет своим явным над ними рейтинговым преимуществом и выражает готовность дискутировать только с победителем демократических праймериз, где фаворитом считается действующий американский лидер Джо Байден. "Я стою сейчас перед десятками тысяч людей... И это, черт возьми, куда сложнее, чем участвовать в дебатах", - сказал Трамп. Третьи по счету дебаты собрали пятерых претендентов на выдвижение в президенты от республиканской партии – губернатора Флориды Рона Десантиса, предпринимателя Вивека Рамасвами, бывшего представителя США при ООН Ники Хейли, сенатора Тима Скотта и экс-губернатора Нью-Джерси Криса Кристи. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон. Трамп на своем митинге прошелся по традиционному набору тем и выразил уверенность в победе на предстоящих выборах. "Банановой республике жуликоватого Джо Байдена придет конец 5 ноября 2024 года", - сказал он. Выдвинутые против него уголовные обвинения экс-президент назвал "великолепными знаками отличия". Телеканал NBC, который в этот раз проводил дебаты, сообщил, что в предвыборном штабе Байдена в основном смотрели выступление Трампа, поскольку остальные кандидаты-республиканцы им скучны.
https://ria.ru/20231109/respublikantsy-1908302837.html
https://ria.ru/20231109/karlson-1908294656.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп вновь пропустил дебаты республиканцев

Трамп вновь пропустил дебаты республиканцев и провел свой митинг

© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп вновь пропустил предвыборные дебаты республиканцев и в пику им провел многотысячный митинг в том же штате Флорида.
Отказ от спарринга с однопартийцами Трамп объясняет своим явным над ними рейтинговым преимуществом и выражает готовность дискутировать только с победителем демократических праймериз, где фаворитом считается действующий американский лидер Джо Байден.
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Участники республиканских дебатов поспорили о помощи Украине
06:01
"Я стою сейчас перед десятками тысяч людей... И это, черт возьми, куда сложнее, чем участвовать в дебатах", - сказал Трамп.
Третьи по счету дебаты собрали пятерых претендентов на выдвижение в президенты от республиканской партии – губернатора Флориды Рона Десантиса, предпринимателя Вивека Рамасвами, бывшего представителя США при ООН Ники Хейли, сенатора Тима Скотта и экс-губернатора Нью-Джерси Криса Кристи.
Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Трамп рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона в качестве вице-президента США
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Трамп на своем митинге прошелся по традиционному набору тем и выразил уверенность в победе на предстоящих выборах.
"Банановой республике жуликоватого Джо Байдена придет конец 5 ноября 2024 года", - сказал он. Выдвинутые против него уголовные обвинения экс-президент назвал "великолепными знаками отличия".
Телеканал NBC, который в этот раз проводил дебаты, сообщил, что в предвыборном штабе Байдена в основном смотрели выступление Трампа, поскольку остальные кандидаты-республиканцы им скучны.
Участники республиканских дебатов - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Участники республиканских дебатов пообещали поддержать Израиль
05:50
 
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