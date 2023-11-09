https://ria.ru/20231109/tokaev-1908359084.html

Токаев предложил продвигать экспорт халяльной продукции

Токаев предложил продвигать экспорт халяльной продукции - РИА Новости, 09.11.2023

Токаев предложил продвигать экспорт халяльной продукции

Астана и Москва могли бы совместно продвигать экспорт сертифицированной халяльной продукции, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:01

2023-11-09T12:01

2023-11-09T12:01

экономика

казахстан

москва

россия

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 9 ноя – РИА Новости. Астана и Москва могли бы совместно продвигать экспорт сертифицированной халяльной продукции, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Казахстан является одним из основателей исламской организации по продовольственной безопасности. Сегодня в нее входят 37 государств с совокупным населением около полутора млрд человек. Наши страны могли бы совместно продвигать экспорт сертифицированной халяльной продукции на этом огромном рынке", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. Он также пригласил российский бизнес к тесному сотрудничеству в этом направлении. По данным экспертов, мировой рынок халяльного продовольствия оценивается от 1,5 миллиарда до 2,2 миллиарда долларов, с оптимистическим потенциалом роста до 4,1 миллиарда долларов в 2028 году, прибавляя по 10-15% ежегодно.

https://ria.ru/20231109/peregovory-1908355411.html

казахстан

москва

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, казахстан, москва, россия, касым-жомарт токаев