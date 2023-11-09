https://ria.ru/20231109/tokaev-1908359084.html
Токаев предложил продвигать экспорт халяльной продукции
Токаев предложил продвигать экспорт халяльной продукции - РИА Новости, 09.11.2023
Токаев предложил продвигать экспорт халяльной продукции
Астана и Москва могли бы совместно продвигать экспорт сертифицированной халяльной продукции, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:01
2023-11-09T12:01
2023-11-09T12:01
экономика
казахстан
москва
россия
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 9 ноя – РИА Новости. Астана и Москва могли бы совместно продвигать экспорт сертифицированной халяльной продукции, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Казахстан является одним из основателей исламской организации по продовольственной безопасности. Сегодня в нее входят 37 государств с совокупным населением около полутора млрд человек. Наши страны могли бы совместно продвигать экспорт сертифицированной халяльной продукции на этом огромном рынке", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. Он также пригласил российский бизнес к тесному сотрудничеству в этом направлении. По данным экспертов, мировой рынок халяльного продовольствия оценивается от 1,5 миллиарда до 2,2 миллиарда долларов, с оптимистическим потенциалом роста до 4,1 миллиарда долларов в 2028 году, прибавляя по 10-15% ежегодно.
https://ria.ru/20231109/peregovory-1908355411.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казахстан, москва, россия, касым-жомарт токаев
Экономика, Казахстан, Москва, Россия, Касым-Жомарт Токаев
Токаев предложил продвигать экспорт халяльной продукции
Токаев: Казахстан и Россия могут вместе продвигать экспорт халяльной продукции
АСТАНА, 9 ноя – РИА Новости. Астана и Москва могли бы совместно продвигать экспорт сертифицированной халяльной продукции, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Казахстан является одним из основателей исламской организации по продовольственной безопасности. Сегодня в нее входят 37 государств с совокупным населением около полутора млрд человек. Наши страны могли бы совместно продвигать экспорт сертифицированной халяльной продукции на этом огромном рынке", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества РФ
и Казахстана.
Он также пригласил российский бизнес к тесному сотрудничеству в этом направлении.
По данным экспертов, мировой рынок халяльного продовольствия оценивается от 1,5 миллиарда до 2,2 миллиарда долларов, с оптимистическим потенциалом роста до 4,1 миллиарда долларов в 2028 году, прибавляя по 10-15% ежегодно.
Россия и Казахстан подпишут программу сотрудничества на три года