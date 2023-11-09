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Токаев предложил продвигать экспорт халяльной продукции - РИА Новости, 09.11.2023
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12:01 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/tokaev-1908359084.html
Токаев предложил продвигать экспорт халяльной продукции
Токаев предложил продвигать экспорт халяльной продукции - РИА Новости, 09.11.2023
Токаев предложил продвигать экспорт халяльной продукции
Астана и Москва могли бы совместно продвигать экспорт сертифицированной халяльной продукции, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:01
2023-11-09T12:01
экономика
казахстан
москва
россия
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 9 ноя – РИА Новости. Астана и Москва могли бы совместно продвигать экспорт сертифицированной халяльной продукции, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Казахстан является одним из основателей исламской организации по продовольственной безопасности. Сегодня в нее входят 37 государств с совокупным населением около полутора млрд человек. Наши страны могли бы совместно продвигать экспорт сертифицированной халяльной продукции на этом огромном рынке", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. Он также пригласил российский бизнес к тесному сотрудничеству в этом направлении. По данным экспертов, мировой рынок халяльного продовольствия оценивается от 1,5 миллиарда до 2,2 миллиарда долларов, с оптимистическим потенциалом роста до 4,1 миллиарда долларов в 2028 году, прибавляя по 10-15% ежегодно.
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экономика, казахстан, москва, россия, касым-жомарт токаев
Экономика, Казахстан, Москва, Россия, Касым-Жомарт Токаев
Токаев предложил продвигать экспорт халяльной продукции

Токаев: Казахстан и Россия могут вместе продвигать экспорт халяльной продукции

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 9 ноя – РИА Новости. Астана и Москва могли бы совместно продвигать экспорт сертифицированной халяльной продукции, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Казахстан является одним из основателей исламской организации по продовольственной безопасности. Сегодня в нее входят 37 государств с совокупным населением около полутора млрд человек. Наши страны могли бы совместно продвигать экспорт сертифицированной халяльной продукции на этом огромном рынке", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.
Он также пригласил российский бизнес к тесному сотрудничеству в этом направлении.
По данным экспертов, мировой рынок халяльного продовольствия оценивается от 1,5 миллиарда до 2,2 миллиарда долларов, с оптимистическим потенциалом роста до 4,1 миллиарда долларов в 2028 году, прибавляя по 10-15% ежегодно.
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ЭкономикаКазахстанМоскваРоссияКасым-Жомарт Токаев
 
 
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