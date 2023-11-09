https://ria.ru/20231109/tigritsa-1908300229.html

В Приморье тигрица попала на видео с котенком

В Приморье тигрица попала на видео с котенком - РИА Новости, 09.11.2023

В Приморье тигрица попала на видео с котенком

Амурская тигрица по имени Северина, которая недавно впервые за несколько лет обосновалась на прибрежной территории Сихотэ-Алинского заповедника на севере... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T04:18

2023-11-09T04:18

2023-11-09T09:48

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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Амурская тигрица по имени Северина, которая недавно впервые за несколько лет обосновалась на прибрежной территории Сихотэ-Алинского заповедника на севере Приморья, на трассе попала на видео со своим подросшим котенком, сообщает учреждение. В 2022 году директор заповедника Светлана Сутырина рассказала РИА Новости, что прибрежная часть охраняемой территории несколько лет была не заселена тиграми, туда только иногда заходил самец. В 2021 году там появилась новая самка, которая закрепилась на этой территории, став "хозяйкой" урочища Благодатное, где проходят три туристических маршрута заповедника. Ее назвали Северина. В мае ученые сообщили, что у хищницы родился котенок. Заповедник отмечает, что дежурные госинспекторы сообщили о встрече двух тигров на участке трассы Пластун-Терней, который на протяжении 23 километров пересекает южную часть особо охраняемой природной территории. Позже в сети появилось видео с кошками от проезжающих по трассе очевидцев. "Специалисты Сихотэ-Алинского заповедника опознали "кочевников" – на кадрах тигрица Северина вместе со своим подросшим тигренком. Новые видеоматериалы позволяют сделать вывод, что у тигрицы подрастает юный самец", - говорится в сообщении. Северине около четырёх лет и это ее первый выводок. Отец тигренка поселился в этом районе одновременно с самкой. Осенью 2022 года сотрудники заповедника отмечали признаки тигриной "свадьбы" – перекличку животных и совместные прогулки мимо фотоловушек. Тигрица нередко попадает в объективы автомобилистов, несколько раз ее видели на территории заповедника. При этом все встречи проходят мирно, хищница не проявляет агрессии к человеку, отмечают ученые. Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.

https://ria.ru/20231109/leopard-1908298563.html

https://ria.ru/20231108/ptenets-1908066598.html

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приморский край, светлана сутырина, юнеско, общество, россия