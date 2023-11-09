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Лиц, незаконно записывавших в очередь за билетами на "Щелкунчик", задержали - РИА Новости, 09.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:34 09.11.2023 (обновлено: 15:55 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/teatr-1908429796.html
Лиц, незаконно записывавших в очередь за билетами на "Щелкунчик", задержали
Лиц, незаконно записывавших в очередь за билетами на "Щелкунчик", задержали - РИА Новости, 09.11.2023
Лиц, незаконно записывавших в очередь за билетами на "Щелкунчик", задержали
Граждане, которые вели незаконную запись в очередь по продаже билетов на балет "Щелкунчик", задержаны, правоохранители проводят проверку, сказано в ответе... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:34
2023-11-09T15:55
культура
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Граждане, которые вели незаконную запись в очередь по продаже билетов на балет "Щелкунчик", задержаны, правоохранители проводят проверку, сказано в ответе гендиректора Большого театра Владимира Урина главе комитета ГД по культуре Елене Ямпольской."На основании заявления театра в Тверскую межрайонную прокуратуру г. Москвы были задержаны граждане, которые вели незаконную предварительную запись в очередь, в настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку", - сказано в документе, который Ямпольская опубликовала в своем Telegram-канале.При этом в ответе отмечается, что Большой театр подал заявление в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы с просьбой пресечь противоправные действия при продаже билетов на "Щелкунчика" и обеспечить штатную работу касс в период продажи билетов на балет.Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж, на представления 23-28 декабря предварительная продажа билетов начнется в кассах театра с 4 ноября, а на сайте - с 5 ноября. Продажи билетов на постановки 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно. Билеты на представления во время январских праздников с 2 по 7 января можно будет приобрести 18 и 19 ноября. На втором этапе билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, будут доступны к покупке на сайте и в кассах театра.С утра в субботу у театра было несколько очередей, в первой стояли за браслетами для мест в очереди, а во второй — уже отстоявшие первую, за билетами. Люди, стоявшие в ней, отмечали, что очередь за браслетами была хаотичной. Раньше, по словам одной из покупательниц, билеты приобретали по спискам и тетрадкам, сформированным волонтерами. По ее словам, в этом году такого не было.Позже на "Авито" появились объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди, цена варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей, сервис блокировал данные объявления. В другом объявлении предлагали билеты на "Щелкунчика" по предзаказу. Некое агентство обещало билеты с предоплатой 50% от итоговой стоимости.Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ранее заявила, что генеральному директору ГАБТа Владимиру Урину направлено обращение комитета ГД по культуре с вопросами о ситуации с продажей билетов на балет "Щелкунчик".
https://ria.ru/20231104/bilety-1907463035.html
https://ria.ru/20231104/schelkunchik-1907450936.html
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новости культуры, большой театр, москва
Культура, Новости культуры, Большой театр, Москва
Лиц, незаконно записывавших в очередь за билетами на "Щелкунчик", задержали

ГАБТ: лиц, незаконно записывавших в очередь на билеты на "Щелкунчик", задержали

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГосударственный Академический Большой театр в Москве
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Государственный Академический Большой театр в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Граждане, которые вели незаконную запись в очередь по продаже билетов на балет "Щелкунчик", задержаны, правоохранители проводят проверку, сказано в ответе гендиректора Большого театра Владимира Урина главе комитета ГД по культуре Елене Ямпольской.
"На основании заявления театра в Тверскую межрайонную прокуратуру г. Москвы были задержаны граждане, которые вели незаконную предварительную запись в очередь, в настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку", - сказано в документе, который Ямпольская опубликовала в своем Telegram-канале.
При этом в ответе отмечается, что Большой театр подал заявление в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы с просьбой пресечь противоправные действия при продаже билетов на "Щелкунчика" и обеспечить штатную работу касс в период продажи билетов на балет.
Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж, на представления 23-28 декабря предварительная продажа билетов начнется в кассах театра с 4 ноября, а на сайте - с 5 ноября. Продажи билетов на постановки 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно. Билеты на представления во время январских праздников с 2 по 7 января можно будет приобрести 18 и 19 ноября. На втором этапе билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, будут доступны к покупке на сайте и в кассах театра.
Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
За место в очереди для покупки билета на "Щелкунчик" просят 15 тысяч рублей
4 ноября, 16:49
С утра в субботу у театра было несколько очередей, в первой стояли за браслетами для мест в очереди, а во второй — уже отстоявшие первую, за билетами. Люди, стоявшие в ней, отмечали, что очередь за браслетами была хаотичной. Раньше, по словам одной из покупательниц, билеты приобретали по спискам и тетрадкам, сформированным волонтерами. По ее словам, в этом году такого не было.
Позже на "Авито" появились объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди, цена варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей, сервис блокировал данные объявления. В другом объявлении предлагали билеты на "Щелкунчика" по предзаказу. Некое агентство обещало билеты с предоплатой 50% от итоговой стоимости.
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ранее заявила, что генеральному директору ГАБТа Владимиру Урину направлено обращение комитета ГД по культуре с вопросами о ситуации с продажей билетов на балет "Щелкунчик".
Здание Большого театра - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
В Москве пожаловались на организацию продажи билетов на "Щелкунчика"
4 ноября, 16:10
 
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