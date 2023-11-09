https://ria.ru/20231109/teatr-1908429796.html
Лиц, незаконно записывавших в очередь за билетами на "Щелкунчик", задержали
Лиц, незаконно записывавших в очередь за билетами на "Щелкунчик", задержали - РИА Новости, 09.11.2023
Лиц, незаконно записывавших в очередь за билетами на "Щелкунчик", задержали
Граждане, которые вели незаконную запись в очередь по продаже билетов на балет "Щелкунчик", задержаны, правоохранители проводят проверку, сказано в ответе... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:34
2023-11-09T15:34
2023-11-09T15:55
культура
новости культуры
большой театр
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858229059_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_3fa2bbcc74733f39c7f613175d071881.jpg
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Граждане, которые вели незаконную запись в очередь по продаже билетов на балет "Щелкунчик", задержаны, правоохранители проводят проверку, сказано в ответе гендиректора Большого театра Владимира Урина главе комитета ГД по культуре Елене Ямпольской."На основании заявления театра в Тверскую межрайонную прокуратуру г. Москвы были задержаны граждане, которые вели незаконную предварительную запись в очередь, в настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку", - сказано в документе, который Ямпольская опубликовала в своем Telegram-канале.При этом в ответе отмечается, что Большой театр подал заявление в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы с просьбой пресечь противоправные действия при продаже билетов на "Щелкунчика" и обеспечить штатную работу касс в период продажи билетов на балет.Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж, на представления 23-28 декабря предварительная продажа билетов начнется в кассах театра с 4 ноября, а на сайте - с 5 ноября. Продажи билетов на постановки 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно. Билеты на представления во время январских праздников с 2 по 7 января можно будет приобрести 18 и 19 ноября. На втором этапе билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, будут доступны к покупке на сайте и в кассах театра.С утра в субботу у театра было несколько очередей, в первой стояли за браслетами для мест в очереди, а во второй — уже отстоявшие первую, за билетами. Люди, стоявшие в ней, отмечали, что очередь за браслетами была хаотичной. Раньше, по словам одной из покупательниц, билеты приобретали по спискам и тетрадкам, сформированным волонтерами. По ее словам, в этом году такого не было.Позже на "Авито" появились объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди, цена варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей, сервис блокировал данные объявления. В другом объявлении предлагали билеты на "Щелкунчика" по предзаказу. Некое агентство обещало билеты с предоплатой 50% от итоговой стоимости.Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ранее заявила, что генеральному директору ГАБТа Владимиру Урину направлено обращение комитета ГД по культуре с вопросами о ситуации с продажей билетов на балет "Щелкунчик".
https://ria.ru/20231104/bilety-1907463035.html
https://ria.ru/20231104/schelkunchik-1907450936.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858229059_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b96873c5ba3beed31392cc0da2007cbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, большой театр, москва
Культура, Новости культуры, Большой театр, Москва
Лиц, незаконно записывавших в очередь за билетами на "Щелкунчик", задержали
ГАБТ: лиц, незаконно записывавших в очередь на билеты на "Щелкунчик", задержали
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости.
Граждане, которые вели незаконную запись в очередь по продаже билетов на балет "Щелкунчик", задержаны, правоохранители проводят проверку, сказано в ответе
гендиректора Большого театра Владимира Урина главе комитета ГД по культуре Елене Ямпольской.
"На основании заявления театра в Тверскую межрайонную прокуратуру г. Москвы
были задержаны граждане, которые вели незаконную предварительную запись в очередь, в настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку", - сказано в документе, который Ямпольская опубликовала в своем Telegram-канале.
При этом в ответе отмечается, что Большой театр подал заявление в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы с просьбой пресечь противоправные действия при продаже билетов на "Щелкунчика" и обеспечить штатную работу касс в период продажи билетов на балет.
Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж, на представления 23-28 декабря предварительная продажа билетов начнется в кассах театра с 4 ноября, а на сайте - с 5 ноября. Продажи билетов на постановки 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно. Билеты на представления во время январских праздников с 2 по 7 января можно будет приобрести 18 и 19 ноября. На втором этапе билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, будут доступны к покупке на сайте и в кассах театра.
За место в очереди для покупки билета на "Щелкунчик" просят 15 тысяч рублей
С утра в субботу у театра было несколько очередей, в первой стояли за браслетами для мест в очереди, а во второй — уже отстоявшие первую, за билетами. Люди, стоявшие в ней, отмечали, что очередь за браслетами была хаотичной. Раньше, по словам одной из покупательниц, билеты приобретали по спискам и тетрадкам, сформированным волонтерами. По ее словам, в этом году такого не было.
Позже на "Авито
" появились объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди, цена варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей, сервис блокировал данные объявления. В другом объявлении предлагали билеты на "Щелкунчика" по предзаказу. Некое агентство обещало билеты с предоплатой 50% от итоговой стоимости.
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ранее заявила, что генеральному директору ГАБТа Владимиру Урину направлено обращение комитета ГД по культуре с вопросами о ситуации с продажей билетов на балет "Щелкунчик".
В Москве пожаловались на организацию продажи билетов на "Щелкунчика"