https://ria.ru/20231109/teatr-1908429796.html

Лиц, незаконно записывавших в очередь за билетами на "Щелкунчик", задержали

Лиц, незаконно записывавших в очередь за билетами на "Щелкунчик", задержали - РИА Новости, 09.11.2023

Лиц, незаконно записывавших в очередь за билетами на "Щелкунчик", задержали

Граждане, которые вели незаконную запись в очередь по продаже билетов на балет "Щелкунчик", задержаны, правоохранители проводят проверку, сказано в ответе... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:34

2023-11-09T15:34

2023-11-09T15:55

культура

новости культуры

большой театр

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858229059_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_3fa2bbcc74733f39c7f613175d071881.jpg

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Граждане, которые вели незаконную запись в очередь по продаже билетов на балет "Щелкунчик", задержаны, правоохранители проводят проверку, сказано в ответе гендиректора Большого театра Владимира Урина главе комитета ГД по культуре Елене Ямпольской."На основании заявления театра в Тверскую межрайонную прокуратуру г. Москвы были задержаны граждане, которые вели незаконную предварительную запись в очередь, в настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку", - сказано в документе, который Ямпольская опубликовала в своем Telegram-канале.При этом в ответе отмечается, что Большой театр подал заявление в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы с просьбой пресечь противоправные действия при продаже билетов на "Щелкунчика" и обеспечить штатную работу касс в период продажи билетов на балет.Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж, на представления 23-28 декабря предварительная продажа билетов начнется в кассах театра с 4 ноября, а на сайте - с 5 ноября. Продажи билетов на постановки 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно. Билеты на представления во время январских праздников с 2 по 7 января можно будет приобрести 18 и 19 ноября. На втором этапе билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, будут доступны к покупке на сайте и в кассах театра.С утра в субботу у театра было несколько очередей, в первой стояли за браслетами для мест в очереди, а во второй — уже отстоявшие первую, за билетами. Люди, стоявшие в ней, отмечали, что очередь за браслетами была хаотичной. Раньше, по словам одной из покупательниц, билеты приобретали по спискам и тетрадкам, сформированным волонтерами. По ее словам, в этом году такого не было.Позже на "Авито" появились объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди, цена варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей, сервис блокировал данные объявления. В другом объявлении предлагали билеты на "Щелкунчика" по предзаказу. Некое агентство обещало билеты с предоплатой 50% от итоговой стоимости.Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ранее заявила, что генеральному директору ГАБТа Владимиру Урину направлено обращение комитета ГД по культуре с вопросами о ситуации с продажей билетов на балет "Щелкунчик".

https://ria.ru/20231104/bilety-1907463035.html

https://ria.ru/20231104/schelkunchik-1907450936.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, большой театр, москва