Рейтинг@Mail.ru
Тарновский: для развития MedTech в России нужна законодательная база - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/tarnovskiy-1908477204.html
Тарновский: для развития MedTech в России нужна законодательная база
Тарновский: для развития MedTech в России нужна законодательная база - РИА Новости, 09.11.2023
Тарновский: для развития MedTech в России нужна законодательная база
Для дальнейшего развития MedTech в России необходимо совершенствовать законодательную базу, в частности, обеспечить страховым компаниям доступ к единой... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:11
2023-11-09T18:11
россия
вск (страховой дом)
финансирование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908477776_0:79:1600:979_1920x0_80_0_0_bb450d0aee94eaa8ce2a7bc20da12c0c.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Для дальнейшего развития MedTech в России необходимо совершенствовать законодательную базу, в частности, обеспечить страховым компаниям доступ к единой государственной информационной системе (ЕГИСЗ), считает генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский. Таким мнением он поделился в ходе своего выступления в рамках круглого стола "Опережая космические технологии: страховые и финансовые сервисы 2023", организованного Всероссийским союзом страховщиков на форуме FINOPOLIS 2023. Одной из главных тем мероприятия стало создание экосистем в страховании. По словам Тарновского, именно экосистемный подход, внедрение дополнительных сервисов в продукты и услуги страховщиков позволит увеличить долю добровольных видов страхования в общей структуре рынка, повысить долю в общем объеме ВВП и поднять на новый уровень культуру страхования. В ходе дискуссии с участниками форума Тарновский также рассказал о технологиях в сфере здравоохранения. Так, по данным пресс-службы ВСК, самыми востребованными специалистами сегодня являются терапевты и гастроэнтерологи. Также среди пациентов популярны онлайн консультации психологов. Для дальнейшей цифровизации медицинской отрасли требуется еще много изменений, в частности, регуляторных. Среди ожидаемых законодательных новаций можно отметить переход экспериментального правового режима (ЭПР) по телемедицине в базовое законодательство, а также проработку вопроса доступа страховых организаций к единой государственной информационной системе (ЕГИСЗ). В целом, для дальнейшего развития в стране телемедицины необходимо расширить источники информации для наполнения ЕГИСЗ – это должны быть не только государственные, но и частные клиники, пояснили в пресс-службе. "Основная задача страховых компаний по ДМС – это качественная и оперативная организация медицинской помощи. Причем, скорость – это один из ключевых критериев. Важно правильно оценить ситуацию, организовать навигацию в стационар, записать пациента на прием в клинику для недопущения критических состояний. Поэтому основной точкой развития ДМС сегодня является работа по внедрению передовых моделей искусственного интеллекта, можно сказать космических технологий, которые будут способствовать быстрому и качественному лечению пациента на всей территории страны, позволят создавать более удобные и гибкие страховые продукты для россиян. &lt;…&gt;", - отметил Тарновский, слова которого привели в пресс-службе.
https://ria.ru/20231109/ii-1908369321.html
https://ria.ru/20230616/vsk-1878720865.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908477776_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_93772050e102892e43eaf2ac699e8332.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вск (страховой дом), финансирование
Россия, ВСК (страховой дом), Финансирование

Тарновский: для развития MedTech в России нужна законодательная база

© Фото предоставлено пресс-службой ВСКТарновский: для развития MedTech в России нужна законодательная база
Тарновский: для развития MedTech в России нужна законодательная база
© Фото предоставлено пресс-службой ВСК
Тарновский: для развития MedTech в России нужна законодательная база
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Для дальнейшего развития MedTech в России необходимо совершенствовать законодательную базу, в частности, обеспечить страховым компаниям доступ к единой государственной информационной системе (ЕГИСЗ), считает генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.
Таким мнением он поделился в ходе своего выступления в рамках круглого стола "Опережая космические технологии: страховые и финансовые сервисы 2023", организованного Всероссийским союзом страховщиков на форуме FINOPOLIS 2023.
Круглый стол о внедрении ИИ в бизнесе провели на полях FINOPOLIS 2023
Круглый стол о внедрении ИИ в бизнесе провели на полях FINOPOLIS 2023
Вчера, 12:35
Одной из главных тем мероприятия стало создание экосистем в страховании. По словам Тарновского, именно экосистемный подход, внедрение дополнительных сервисов в продукты и услуги страховщиков позволит увеличить долю добровольных видов страхования в общей структуре рынка, повысить долю в общем объеме ВВП и поднять на новый уровень культуру страхования.
В ходе дискуссии с участниками форума Тарновский также рассказал о технологиях в сфере здравоохранения.
Так, по данным пресс-службы ВСК, самыми востребованными специалистами сегодня являются терапевты и гастроэнтерологи. Также среди пациентов популярны онлайн консультации психологов.
Для дальнейшей цифровизации медицинской отрасли требуется еще много изменений, в частности, регуляторных. Среди ожидаемых законодательных новаций можно отметить переход экспериментального правового режима (ЭПР) по телемедицине в базовое законодательство, а также проработку вопроса доступа страховых организаций к единой государственной информационной системе (ЕГИСЗ). В целом, для дальнейшего развития в стране телемедицины необходимо расширить источники информации для наполнения ЕГИСЗ – это должны быть не только государственные, но и частные клиники, пояснили в пресс-службе.
Страховой Дом ВСК и Национальный Центр ГЧП заключили соглашение по совместному развитию продуктов в сфере страхования - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
ВСК и Национальный Центр ГЧП договорились о развитии продуктов страхования
16 июня, 17:00
"Основная задача страховых компаний по ДМС – это качественная и оперативная организация медицинской помощи. Причем, скорость – это один из ключевых критериев. Важно правильно оценить ситуацию, организовать навигацию в стационар, записать пациента на прием в клинику для недопущения критических состояний. Поэтому основной точкой развития ДМС сегодня является работа по внедрению передовых моделей искусственного интеллекта, можно сказать космических технологий, которые будут способствовать быстрому и качественному лечению пациента на всей территории страны, позволят создавать более удобные и гибкие страховые продукты для россиян. <…>", - отметил Тарновский, слова которого привели в пресс-службе.
 
РоссияВСК (страховой дом)Финансирование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала