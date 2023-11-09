https://ria.ru/20231109/tarnovskiy-1908477204.html

Тарновский: для развития MedTech в России нужна законодательная база

Тарновский: для развития MedTech в России нужна законодательная база - РИА Новости, 09.11.2023

Тарновский: для развития MedTech в России нужна законодательная база

Для дальнейшего развития MedTech в России необходимо совершенствовать законодательную базу, в частности, обеспечить страховым компаниям доступ к единой... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T18:11

2023-11-09T18:11

2023-11-09T18:11

россия

вск (страховой дом)

финансирование

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Для дальнейшего развития MedTech в России необходимо совершенствовать законодательную базу, в частности, обеспечить страховым компаниям доступ к единой государственной информационной системе (ЕГИСЗ), считает генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский. Таким мнением он поделился в ходе своего выступления в рамках круглого стола "Опережая космические технологии: страховые и финансовые сервисы 2023", организованного Всероссийским союзом страховщиков на форуме FINOPOLIS 2023. Одной из главных тем мероприятия стало создание экосистем в страховании. По словам Тарновского, именно экосистемный подход, внедрение дополнительных сервисов в продукты и услуги страховщиков позволит увеличить долю добровольных видов страхования в общей структуре рынка, повысить долю в общем объеме ВВП и поднять на новый уровень культуру страхования. В ходе дискуссии с участниками форума Тарновский также рассказал о технологиях в сфере здравоохранения. Так, по данным пресс-службы ВСК, самыми востребованными специалистами сегодня являются терапевты и гастроэнтерологи. Также среди пациентов популярны онлайн консультации психологов. Для дальнейшей цифровизации медицинской отрасли требуется еще много изменений, в частности, регуляторных. Среди ожидаемых законодательных новаций можно отметить переход экспериментального правового режима (ЭПР) по телемедицине в базовое законодательство, а также проработку вопроса доступа страховых организаций к единой государственной информационной системе (ЕГИСЗ). В целом, для дальнейшего развития в стране телемедицины необходимо расширить источники информации для наполнения ЕГИСЗ – это должны быть не только государственные, но и частные клиники, пояснили в пресс-службе. "Основная задача страховых компаний по ДМС – это качественная и оперативная организация медицинской помощи. Причем, скорость – это один из ключевых критериев. Важно правильно оценить ситуацию, организовать навигацию в стационар, записать пациента на прием в клинику для недопущения критических состояний. Поэтому основной точкой развития ДМС сегодня является работа по внедрению передовых моделей искусственного интеллекта, можно сказать космических технологий, которые будут способствовать быстрому и качественному лечению пациента на всей территории страны, позволят создавать более удобные и гибкие страховые продукты для россиян. <…>", - отметил Тарновский, слова которого привели в пресс-службе.

https://ria.ru/20231109/ii-1908369321.html

https://ria.ru/20230616/vsk-1878720865.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вск (страховой дом), финансирование