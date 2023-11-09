https://ria.ru/20231109/tanki-1908531839.html

Администрация США одобрила продажу Румынии 54 танков Abrams

Администрация США одобрила продажу Румынии 54 танков Abrams - РИА Новости, 09.11.2023

Администрация США одобрила продажу Румынии 54 танков Abrams

Американская администрация США одобрила продажу Румынии 54 танков Abrams, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T23:38

2023-11-09T23:38

2023-11-09T23:38

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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Американская администрация США одобрила продажу Румынии 54 танков Abrams, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США. Сделка оценивается в 2,53 миллиарда долларов. "Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Румынии основных боевых танков M1A2 Abrams и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 2,53 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. Власти США считают, что танки американского производства помогут союзнику по НАТО противодействовать "существующим и будущим угрозам", расширят возможности для "сдерживания противников и участия в операциях" североатлантического альянса. У Румынии не должно возникнуть сложностей с освоением бронетехники, которая не меняет баланса военных сил в регионе, говорится в сообщении. Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс.

https://ria.ru/20231108/tank-1908080632.html

https://ria.ru/20231030/istrebiteli-1906109441.html

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в мире, сша, румыния, государственный департамент сша, министерство обороны сша, нато