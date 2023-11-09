https://ria.ru/20231109/tailand-1908417071.html
Эксперты рассказали о новых стыковочных рейсах в Таиланд
Эксперты рассказали о новых стыковочных рейсах в Таиланд - РИА Новости, 09.11.2023
Эксперты рассказали о новых стыковочных рейсах в Таиланд
С декабря у россиян появится еще один удобный вариант стыковочных перелетов в Таиланд — авиакомпания Thai Airways будет осуществлять прямые рейсы между... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:36
2023-11-09T17:36
2023-11-09T17:36
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. С декабря у россиян появится еще один удобный вариант стыковочных перелетов в Таиланд — авиакомпания Thai Airways будет осуществлять прямые рейсы между Бангкоком и Стамбулом, сообщает АТОР.Туроператоры говорят, что новый маршрут с большей долей вероятности будет интересен путешественникам, как сейчас — стыковочные рейсы других перевозчиков.Сейчас треть туристов предпочитают летать из России в Таиланд с пересадкой, подсчитали участники рынка. Такое путешествие ощутимо дешевле. К тому же, часть туристов по привычке выбирают иностранных перевозчиков.В декабре авиабилеты на прямой рейс из Москвы в Бангкок рейсом "Аэрофлота" стоят от 84 тысяч рублей. Время в пути — девять часов. Через Бахрейн получается дешевле — от 59 тысяч рублей, подсчитали эксперты ассоциации. Дорога займет около 19 часов.Путешествие из российской столицы на Пхукет без пересадки стоит от 84 тысяч рублей и занимает менее десяти часов. Со стыковкой в Бахрейне проездной документ можно найти за 67 тысяч рублей. Дорога займет около 15 часов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, таиланд, бангкок, стамбул, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Бангкок, Стамбул, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот
Эксперты рассказали о новых стыковочных рейсах в Таиланд
АТОР: российские туристы смогут летать в Бангкок еще и через Стамбул