https://ria.ru/20231109/svyaschenniki-1908432629.html
Военным священникам повысят размер содержания
Военным священникам повысят размер содержания - РИА Новости, 09.11.2023
Военным священникам повысят размер содержания
Размер содержания военным священникам в воинских частях на должности помощников командиров по работе с верующими будет повышен по сентябрьскому распоряжению... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:41
2023-11-09T15:41
2023-11-09T15:41
религия
россия
русская православная церковь
московская патриархия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844215561_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db9894c4fcdb74fd4b16bd1c7fc98a43.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Размер содержания военным священникам в воинских частях на должности помощников командиров по работе с верующими будет повышен по сентябрьскому распоряжению правительства РФ, рассказала РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). "Для военных священников, состоящих на должности помощников командиров по работе с верующими военнослужащими, повышен размер содержания, которое они получают в воинских частях. В сентябре сего года принято распоряжение правительства… "О принятии мер федеральными государственными органами, федеральными государственными учреждениями – главными распорядителями средств федерального бюджета по увеличению с 1 октября 2023 года оплаты труда работников подведомственных учреждений". Указанным распоряжением федеральным государственным органам поручается принять меры по увеличению с 1 октября 2023 года на 5,5% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда работников, среди которых значится гражданский персонал воинских частей", – сказала игумения. Данное распоряжение, пояснила она, распространяется в том числе на военных священнослужителей, состоящих на должностях помощников командиров воинских частей и являющихся гражданским персоналом Минобороны РФ. В армии есть 309 штатных должностей помощников командиров по работе с верующими военнослужащими и 34 штатные должности помощников начальников высших военных учреждений министерства обороны, на которых несут служение клирики РПЦ, рассказал ранее в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский).
https://ria.ru/20231011/izrail-1902105032.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844215561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01733615b5791600783b59b09d30d161.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, русская православная церковь, московская патриархия
Религия, Россия, Русская православная церковь, Московская Патриархия
Военным священникам повысят размер содержания
Представитель РПЦ: военным священникам в частях повысят размер содержания
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Размер содержания военным священникам в воинских частях на должности помощников командиров по работе с верующими будет повышен по сентябрьскому распоряжению правительства РФ, рассказала РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
"Для военных священников, состоящих на должности помощников командиров по работе с верующими военнослужащими, повышен размер содержания, которое они получают в воинских частях. В сентябре сего года принято распоряжение правительства… "О принятии мер федеральными государственными органами, федеральными государственными учреждениями – главными распорядителями средств федерального бюджета по увеличению с 1 октября 2023 года оплаты труда работников подведомственных учреждений". Указанным распоряжением федеральным государственным органам поручается принять меры по увеличению с 1 октября 2023 года на 5,5% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда работников, среди которых значится гражданский персонал воинских частей", – сказала игумения.
Данное распоряжение, пояснила она, распространяется в том числе на военных священнослужителей, состоящих на должностях помощников командиров воинских частей и являющихся гражданским персоналом Минобороны РФ.
В армии есть 309 штатных должностей помощников командиров по работе с верующими военнослужащими и 34 штатные должности помощников начальников высших военных учреждений министерства обороны, на которых несут служение клирики РПЦ
, рассказал ранее в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский).
В РПЦ заявили о возможном оттоке христиан с Ближнего Востока