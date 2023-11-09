https://ria.ru/20231109/svyaschenniki-1908432629.html

Военным священникам повысят размер содержания

Военным священникам повысят размер содержания - РИА Новости, 09.11.2023

Военным священникам повысят размер содержания

Размер содержания военным священникам в воинских частях на должности помощников командиров по работе с верующими будет повышен по сентябрьскому распоряжению... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:41

2023-11-09T15:41

2023-11-09T15:41

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россия

русская православная церковь

московская патриархия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Размер содержания военным священникам в воинских частях на должности помощников командиров по работе с верующими будет повышен по сентябрьскому распоряжению правительства РФ, рассказала РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). "Для военных священников, состоящих на должности помощников командиров по работе с верующими военнослужащими, повышен размер содержания, которое они получают в воинских частях. В сентябре сего года принято распоряжение правительства… "О принятии мер федеральными государственными органами, федеральными государственными учреждениями – главными распорядителями средств федерального бюджета по увеличению с 1 октября 2023 года оплаты труда работников подведомственных учреждений". Указанным распоряжением федеральным государственным органам поручается принять меры по увеличению с 1 октября 2023 года на 5,5% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда работников, среди которых значится гражданский персонал воинских частей", – сказала игумения. Данное распоряжение, пояснила она, распространяется в том числе на военных священнослужителей, состоящих на должностях помощников командиров воинских частей и являющихся гражданским персоналом Минобороны РФ. В армии есть 309 штатных должностей помощников командиров по работе с верующими военнослужащими и 34 штатные должности помощников начальников высших военных учреждений министерства обороны, на которых несут служение клирики РПЦ, рассказал ранее в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский).

https://ria.ru/20231011/izrail-1902105032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, русская православная церковь, московская патриархия