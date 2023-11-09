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Военным священникам повысят размер содержания - РИА Новости, 09.11.2023
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Религия
 
15:41 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/svyaschenniki-1908432629.html
Военным священникам повысят размер содержания
Военным священникам повысят размер содержания - РИА Новости, 09.11.2023
Военным священникам повысят размер содержания
Размер содержания военным священникам в воинских частях на должности помощников командиров по работе с верующими будет повышен по сентябрьскому распоряжению... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:41
2023-11-09T15:41
религия
россия
русская православная церковь
московская патриархия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Размер содержания военным священникам в воинских частях на должности помощников командиров по работе с верующими будет повышен по сентябрьскому распоряжению правительства РФ, рассказала РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). "Для военных священников, состоящих на должности помощников командиров по работе с верующими военнослужащими, повышен размер содержания, которое они получают в воинских частях. В сентябре сего года принято распоряжение правительства… "О принятии мер федеральными государственными органами, федеральными государственными учреждениями – главными распорядителями средств федерального бюджета по увеличению с 1 октября 2023 года оплаты труда работников подведомственных учреждений". Указанным распоряжением федеральным государственным органам поручается принять меры по увеличению с 1 октября 2023 года на 5,5% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда работников, среди которых значится гражданский персонал воинских частей", – сказала игумения. Данное распоряжение, пояснила она, распространяется в том числе на военных священнослужителей, состоящих на должностях помощников командиров воинских частей и являющихся гражданским персоналом Минобороны РФ. В армии есть 309 штатных должностей помощников командиров по работе с верующими военнослужащими и 34 штатные должности помощников начальников высших военных учреждений министерства обороны, на которых несут служение клирики РПЦ, рассказал ранее в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский).
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россия, русская православная церковь, московская патриархия
Религия, Россия, Русская православная церковь, Московская Патриархия
Военным священникам повысят размер содержания

Представитель РПЦ: военным священникам в частях повысят размер содержания

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Распятие в руках священнослужителя
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Распятие в руках священнослужителя . Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Размер содержания военным священникам в воинских частях на должности помощников командиров по работе с верующими будет повышен по сентябрьскому распоряжению правительства РФ, рассказала РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
"Для военных священников, состоящих на должности помощников командиров по работе с верующими военнослужащими, повышен размер содержания, которое они получают в воинских частях. В сентябре сего года принято распоряжение правительства… "О принятии мер федеральными государственными органами, федеральными государственными учреждениями – главными распорядителями средств федерального бюджета по увеличению с 1 октября 2023 года оплаты труда работников подведомственных учреждений". Указанным распоряжением федеральным государственным органам поручается принять меры по увеличению с 1 октября 2023 года на 5,5% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда работников, среди которых значится гражданский персонал воинских частей", – сказала игумения.
Данное распоряжение, пояснила она, распространяется в том числе на военных священнослужителей, состоящих на должностях помощников командиров воинских частей и являющихся гражданским персоналом Минобороны РФ.
В армии есть 309 штатных должностей помощников командиров по работе с верующими военнослужащими и 34 штатные должности помощников начальников высших военных учреждений министерства обороны, на которых несут служение клирики РПЦ, рассказал ранее в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский).
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