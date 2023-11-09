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Сибиряка, посадившего на цепь не желавшего стать ИП приятеля, ждет суд - РИА Новости, 09.11.2023
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10:24 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/sud-1908331486.html
Сибиряка, посадившего на цепь не желавшего стать ИП приятеля, ждет суд
Сибиряка, посадившего на цепь не желавшего стать ИП приятеля, ждет суд - РИА Новости, 09.11.2023
Сибиряка, посадившего на цепь не желавшего стать ИП приятеля, ждет суд
Суд ждет жителя Новосибирской области, который не сумел добиться от приятеля взаимопонимания по вопросам бизнеса и за это посадил его на цепь, сообщает... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:24
2023-11-09T10:24
происшествия
новосибирская область
россия
маслянинский район
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НОВОСИБИРСК, 9 ноя – РИА Новости. Суд ждет жителя Новосибирской области, который не сумел добиться от приятеля взаимопонимания по вопросам бизнеса и за это посадил его на цепь, сообщает прокуратура региона. "Заместитель прокурора Маслянинского района Александр Заднепровский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в апреле мужчины распивали спиртные напитки в доме, арендованном одним из них. В ходе возникшего между ними конфликта, когда потерпевший отказался оформить себя как индивидуального предпринимателя, обвиняемый остановил его на выходе из дома несколькими ударами кулаком в лицо. "Затем принес металлическую цепь, край которой пристегнул к ноге потерпевшего. После чего обвиняемый заставил потерпевшего спуститься в погреб, где пристегнул второй край цепи к лестнице. Затем обвиняемый закрыл погреб и продолжил распивать спиртное, сказав потерпевшему, что он будет находиться в погребе до утра", - рассказали в прокуратуре. Спустя некоторое время обвиняемый отвел потерпевшего в другую комнату, где отобрал у него мобильный телефон и пристегнул край цепи к батарее. "Дождавшись, когда обвиняемый уснул, потерпевший освободил себя от цепи и убежал. Проснувшись, обвиняемый обнаружил, что потерпевшего нет, однако у него остался его телефон, который он решил сдать в ломбард", - сообщили в прокуратуре. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Черепановский районный суд Новосибирской области.
https://ria.ru/20230831/syn-1893354130.html
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новосибирская область
россия
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происшествия, новосибирская область, россия, маслянинский район
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Маслянинский район
Сибиряка, посадившего на цепь не желавшего стать ИП приятеля, ждет суд

В Новосибирской области будут судить мужчину, посадившего приятеля на цепь

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 9 ноя – РИА Новости. Суд ждет жителя Новосибирской области, который не сумел добиться от приятеля взаимопонимания по вопросам бизнеса и за это посадил его на цепь, сообщает прокуратура региона.
"Заместитель прокурора Маслянинского района Александр Заднепровский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража)", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в апреле мужчины распивали спиртные напитки в доме, арендованном одним из них. В ходе возникшего между ними конфликта, когда потерпевший отказался оформить себя как индивидуального предпринимателя, обвиняемый остановил его на выходе из дома несколькими ударами кулаком в лицо. "Затем принес металлическую цепь, край которой пристегнул к ноге потерпевшего. После чего обвиняемый заставил потерпевшего спуститься в погреб, где пристегнул второй край цепи к лестнице. Затем обвиняемый закрыл погреб и продолжил распивать спиртное, сказав потерпевшему, что он будет находиться в погребе до утра", - рассказали в прокуратуре. Спустя некоторое время обвиняемый отвел потерпевшего в другую комнату, где отобрал у него мобильный телефон и пристегнул край цепи к батарее.
"Дождавшись, когда обвиняемый уснул, потерпевший освободил себя от цепи и убежал. Проснувшись, обвиняемый обнаружил, что потерпевшего нет, однако у него остался его телефон, который он решил сдать в ломбард", - сообщили в прокуратуре.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Черепановский районный суд Новосибирской области.
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