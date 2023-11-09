https://ria.ru/20231109/sud-1908323409.html

На Сахалине осудили военного за отказ участвовать в спецоперации

На Сахалине осудили военного за отказ участвовать в спецоперации - РИА Новости, 09.11.2023

На Сахалине осудили военного за отказ участвовать в спецоперации

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в неисполнении приказа и приговорил его почти к трем годам колонии-поселения,... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T09:49

2023-11-09T09:49

2023-11-09T09:49

происшествия

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в неисполнении приказа и приговорил его почти к трем годам колонии-поселения, информирует пресс-службе суда. "За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - отмечается в сообщении. В судебном заседании установлено, что военнослужащий умышленно, желая избежать участия в специальной военной операции, отказался выполнить приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, ссылаясь на состояние здоровья и семейные обстоятельства. Кроме того, поскольку неисполнение приказа военнослужащий допустил в период мобилизации, суд признал это обстоятельство в качестве отягчающего. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

https://ria.ru/20231103/verzilov-1907105829.html

сахалин

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, сахалин