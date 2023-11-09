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На Сахалине осудили военного за отказ участвовать в спецоперации
На Сахалине осудили военного за отказ участвовать в спецоперации - РИА Новости, 09.11.2023
На Сахалине осудили военного за отказ участвовать в спецоперации
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в неисполнении приказа и приговорил его почти к трем годам колонии-поселения,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T09:49
2023-11-09T09:49
2023-11-09T09:49
происшествия
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в неисполнении приказа и приговорил его почти к трем годам колонии-поселения, информирует пресс-службе суда. "За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - отмечается в сообщении. В судебном заседании установлено, что военнослужащий умышленно, желая избежать участия в специальной военной операции, отказался выполнить приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, ссылаясь на состояние здоровья и семейные обстоятельства. Кроме того, поскольку неисполнение приказа военнослужащий допустил в период мобилизации, суд признал это обстоятельство в качестве отягчающего. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
https://ria.ru/20231103/verzilov-1907105829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сахалин
На Сахалине осудили военного за отказ участвовать в спецоперации
Суд на Сахалине дал почти три года колонии военному за отказ участвовать в СВО
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в неисполнении приказа и приговорил его почти к трем годам колонии-поселения, информирует пресс-службе суда.
"За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ
(неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - отмечается в сообщении.
В судебном заседании установлено, что военнослужащий умышленно, желая избежать участия в специальной военной операции, отказался выполнить приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, ссылаясь на состояние здоровья и семейные обстоятельства.
Кроме того, поскольку неисполнение приказа военнослужащий допустил в период мобилизации, суд признал это обстоятельство в качестве отягчающего.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
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