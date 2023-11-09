https://ria.ru/20231109/subsidii-1908446692.html
Семь центров инновационного творчества Подмосковья получили субсидии
Семь центров инновационного творчества Подмосковья получили субсидии - РИА Новости, 09.11.2023
Семь центров инновационного творчества Подмосковья получили субсидии
Семь центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) Московской области получили региональные субсидии на возмещение части затрат, связанных с их... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:18
2023-11-09T16:18
2023-11-09T16:18
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Семь центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) Московской области получили региональные субсидии на возмещение части затрат, связанных с их деятельностью, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. "По результатам конкурсного отбора в число получателей субсидии вошли семь ЦМИТ из городских округов Дмитров, Балашиха, Котельники, Люберцы, Фрязино, Коломна и Красногорск. Размер одной субсидии составил два миллиона рублей", – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, которую цитирует пресс-служба. По информации ведомства, в число получателей субсидии вошел ЦМИТ "Техношкола" из Люберец, где дети изучают робототехнику, программирование, моделирование и многое другое. На базе ЦМИТ также действует подмосковный тематический лагерь нового поколения ТЕХНОCAMPUS – там дети могут не только отдохнуть и пообщаться со сверстниками, но и узнать много новой информации. Еще один получатель субсидии из числа центров Подмосковья – ЦМИТ "Ноосфера" из Фрязина. Там созданы курсы робототехники, программирования, авиационного и 3D-моделирования и прочие. Ученики ЦМИТ постоянно участвуют в соревнованиях, олимпиадах, конкурсах и конференциях различных уровней.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), фрязино, люберцы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Фрязино, Люберцы
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Семь центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) Московской области получили региональные субсидии на возмещение части затрат, связанных с их деятельностью, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
"По результатам конкурсного отбора в число получателей субсидии вошли семь ЦМИТ из городских округов Дмитров
, Балашиха
, Котельники
, Люберцы
, Фрязино
, Коломна
и Красногорск
. Размер одной субсидии составил два миллиона рублей", – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, которую цитирует пресс-служба.
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По информации ведомства, в число получателей субсидии вошел ЦМИТ "Техношкола" из Люберец, где дети изучают робототехнику, программирование, моделирование и многое другое. На базе ЦМИТ также действует подмосковный тематический лагерь нового поколения ТЕХНОCAMPUS – там дети могут не только отдохнуть и пообщаться со сверстниками, но и узнать много новой информации.
Еще один получатель субсидии из числа центров Подмосковья – ЦМИТ "Ноосфера" из Фрязина. Там созданы курсы робототехники, программирования, авиационного и 3D-моделирования и прочие. Ученики ЦМИТ постоянно участвуют в соревнованиях, олимпиадах, конкурсах и конференциях различных уровней.