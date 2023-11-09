https://ria.ru/20231109/subsidii-1908446692.html

Семь центров инновационного творчества Подмосковья получили субсидии

Семь центров инновационного творчества Подмосковья получили субсидии - РИА Новости, 09.11.2023

Семь центров инновационного творчества Подмосковья получили субсидии

Семь центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) Московской области получили региональные субсидии на возмещение части затрат, связанных с их... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:18

2023-11-09T16:18

2023-11-09T16:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

фрязино

люберцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Семь центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) Московской области получили региональные субсидии на возмещение части затрат, связанных с их деятельностью, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. "По результатам конкурсного отбора в число получателей субсидии вошли семь ЦМИТ из городских округов Дмитров, Балашиха, Котельники, Люберцы, Фрязино, Коломна и Красногорск. Размер одной субсидии составил два миллиона рублей", – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, которую цитирует пресс-служба. По информации ведомства, в число получателей субсидии вошел ЦМИТ "Техношкола" из Люберец, где дети изучают робототехнику, программирование, моделирование и многое другое. На базе ЦМИТ также действует подмосковный тематический лагерь нового поколения ТЕХНОCAMPUS – там дети могут не только отдохнуть и пообщаться со сверстниками, но и узнать много новой информации. Еще один получатель субсидии из числа центров Подмосковья – ЦМИТ "Ноосфера" из Фрязина. Там созданы курсы робототехники, программирования, авиационного и 3D-моделирования и прочие. Ученики ЦМИТ постоянно участвуют в соревнованиях, олимпиадах, конкурсах и конференциях различных уровней.

https://ria.ru/20231109/lgoty-1908438342.html

московская область (подмосковье)

фрязино

люберцы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), фрязино, люберцы