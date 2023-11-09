https://ria.ru/20231109/strelba-1908515018.html

В Монреале расследуют два случая стрельбы в еврейских школах города

В Монреале расследуют два случая стрельбы в еврейских школах города - РИА Новости, 09.11.2023

В Монреале расследуют два случая стрельбы в еврейских школах города

Полиция канадского города Монреаль в провинции Квебек расследует два случая стрельбы в еврейских школах, при которых не было жертв и пострадавших, заявили в... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T21:00

2023-11-09T21:00

2023-11-09T21:02

в мире

монреаль

джастин трюдо

квебек (провинция)

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Полиция канадского города Монреаль в провинции Квебек расследует два случая стрельбы в еврейских школах, при которых не было жертв и пострадавших, заявили в службе правопорядка. "Мы занимаемся двумя событиями... Никто не пострадал, но со стороны департамента полиции Монреаля открыты два расследования, чтобы выяснить все обстоятельства этих выстрелов", - говорится в заявлении полиции города. По данным правоохранителей, утром в четверг сотрудник одной из школ обнаружил последствия стрельбы на полу учебного заведения. В другой школе следы стрельбы найдены на дверях. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил любое проявление "антисемитского насилия", указав на его недопустимость в Монреале, Квебеке и стране в целом. Кроме того, Центр по вопросам Израиля и еврейских дел Канады в собственном заявлении отметил, что инциденты свидетельствуют об эскалации антисемитизма и повышении напряженности и уровня тревоги в обществе.

https://ria.ru/20231018/rim-1903589454.html

https://ria.ru/20231101/podzhog-1906654000.html

монреаль

квебек (провинция)

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в мире, монреаль, джастин трюдо, квебек (провинция), канада