https://ria.ru/20231109/strelba-1908515018.html
В Монреале расследуют два случая стрельбы в еврейских школах города
В Монреале расследуют два случая стрельбы в еврейских школах города - РИА Новости, 09.11.2023
В Монреале расследуют два случая стрельбы в еврейских школах города
Полиция канадского города Монреаль в провинции Квебек расследует два случая стрельбы в еврейских школах, при которых не было жертв и пострадавших, заявили в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T21:00
2023-11-09T21:00
2023-11-09T21:02
в мире
монреаль
джастин трюдо
квебек (провинция)
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908514897_0:331:2943:1986_1920x0_80_0_0_05b751ae46d881d0590b7d80e9d68292.jpg
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Полиция канадского города Монреаль в провинции Квебек расследует два случая стрельбы в еврейских школах, при которых не было жертв и пострадавших, заявили в службе правопорядка. "Мы занимаемся двумя событиями... Никто не пострадал, но со стороны департамента полиции Монреаля открыты два расследования, чтобы выяснить все обстоятельства этих выстрелов", - говорится в заявлении полиции города. По данным правоохранителей, утром в четверг сотрудник одной из школ обнаружил последствия стрельбы на полу учебного заведения. В другой школе следы стрельбы найдены на дверях. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил любое проявление "антисемитского насилия", указав на его недопустимость в Монреале, Квебеке и стране в целом. Кроме того, Центр по вопросам Израиля и еврейских дел Канады в собственном заявлении отметил, что инциденты свидетельствуют об эскалации антисемитизма и повышении напряженности и уровня тревоги в обществе.
https://ria.ru/20231018/rim-1903589454.html
https://ria.ru/20231101/podzhog-1906654000.html
монреаль
квебек (провинция)
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908514897_24:0:2723:2024_1920x0_80_0_0_50a369f387fc8cbde33c9aacd7995f46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, монреаль, джастин трюдо, квебек (провинция), канада
В мире, Монреаль, Джастин Трюдо, Квебек (провинция), Канада
В Монреале расследуют два случая стрельбы в еврейских школах города
Власти Монреаля расследуют два случая стрельбы в еврейских школах города