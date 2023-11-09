https://ria.ru/20231109/stend-1908453061.html

Рязанский стенд на выставке "Россия" посещают 10 тысяч человек в день

Рязанский стенд на выставке "Россия" посещают 10 тысяч человек в день - РИА Новости, 09.11.2023

Рязанский стенд на выставке "Россия" посещают 10 тысяч человек в день

Стенд Рязанской области на международной выставке "Россия" пользуется большой популярностью, ежедневно его посещают более 10 тысяч человек, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:48

2023-11-09T16:48

2023-11-09T16:48

рязанская область

выставка-форум "россия"

рязанская область

павел малков

москва

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РЯЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Стенд Рязанской области на международной выставке "Россия" пользуется большой популярностью, ежедневно его посещают более 10 тысяч человек, сообщил губернатор Павел Малков. По информации пресс-службы правительства области, в четверг глава региона побывал на выставке "Россия", которая организована на ВДНХ в Москве. Он осмотрел общую экспозицию и стенд Рязанской области. "Выставка очень интересная, рекомендую всем ее посетить… Рязанский стенд пользуется большой популярностью, более 10 тысяч человек ежедневно посещают нашу площадку. В целом выставка для региона – это возможность показать себя, изучить лучшие практики других субъектов РФ, наладить дополнительные межрегиональные контакты с партнерами. Это новые начинания, новые возможности", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба. Отмечается, что за время работы выставки на стенде Рязанской области "пройдет много различных мероприятий". В частности, для посетителей подготовлены интерактивные программы, посвященные Рязанскому краю. Тематические проекты запланированы и на предстоящие новогодние праздники, а также ко Дню защитника Отечества. В рамках выставки состоится презентация гастрономических брендов региона, которая пройдет 12 января в День Рязанской области на ВДНХ. Международная выставка - форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего действует 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908429926.html

рязанская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", рязанская область, павел малков, москва