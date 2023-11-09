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Рязанский стенд на выставке "Россия" посещают 10 тысяч человек в день - РИА Новости, 09.11.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
16:48 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/stend-1908453061.html
Рязанский стенд на выставке "Россия" посещают 10 тысяч человек в день
Рязанский стенд на выставке "Россия" посещают 10 тысяч человек в день - РИА Новости, 09.11.2023
Рязанский стенд на выставке "Россия" посещают 10 тысяч человек в день
Стенд Рязанской области на международной выставке "Россия" пользуется большой популярностью, ежедневно его посещают более 10 тысяч человек, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:48
2023-11-09T16:48
рязанская область
выставка-форум "россия"
рязанская область
павел малков
москва
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РЯЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Стенд Рязанской области на международной выставке "Россия" пользуется большой популярностью, ежедневно его посещают более 10 тысяч человек, сообщил губернатор Павел Малков. По информации пресс-службы правительства области, в четверг глава региона побывал на выставке "Россия", которая организована на ВДНХ в Москве. Он осмотрел общую экспозицию и стенд Рязанской области. "Выставка очень интересная, рекомендую всем ее посетить… Рязанский стенд пользуется большой популярностью, более 10 тысяч человек ежедневно посещают нашу площадку. В целом выставка для региона – это возможность показать себя, изучить лучшие практики других субъектов РФ, наладить дополнительные межрегиональные контакты с партнерами. Это новые начинания, новые возможности", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба. Отмечается, что за время работы выставки на стенде Рязанской области "пройдет много различных мероприятий". В частности, для посетителей подготовлены интерактивные программы, посвященные Рязанскому краю. Тематические проекты запланированы и на предстоящие новогодние праздники, а также ко Дню защитника Отечества. В рамках выставки состоится презентация гастрономических брендов региона, которая пройдет 12 января в День Рязанской области на ВДНХ. Международная выставка - форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего действует 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908429926.html
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выставка-форум "россия", рязанская область, павел малков, москва
Рязанская область, Выставка-форум "Россия", Рязанская область, Павел Малков, Москва

Рязанский стенд на выставке "Россия" посещают 10 тысяч человек в день

© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской областиСтенд Рязанской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Стенд Рязанской области на выставке-форуме Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области
Стенд Рязанской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
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РЯЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Стенд Рязанской области на международной выставке "Россия" пользуется большой популярностью, ежедневно его посещают более 10 тысяч человек, сообщил губернатор Павел Малков.
По информации пресс-службы правительства области, в четверг глава региона побывал на выставке "Россия", которая организована на ВДНХ в Москве. Он осмотрел общую экспозицию и стенд Рязанской области.
"Выставка очень интересная, рекомендую всем ее посетить… Рязанский стенд пользуется большой популярностью, более 10 тысяч человек ежедневно посещают нашу площадку. В целом выставка для региона – это возможность показать себя, изучить лучшие практики других субъектов РФ, наладить дополнительные межрегиональные контакты с партнерами. Это новые начинания, новые возможности", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба.
Отмечается, что за время работы выставки на стенде Рязанской области "пройдет много различных мероприятий". В частности, для посетителей подготовлены интерактивные программы, посвященные Рязанскому краю. Тематические проекты запланированы и на предстоящие новогодние праздники, а также ко Дню защитника Отечества. В рамках выставки состоится презентация гастрономических брендов региона, которая пройдет 12 января в День Рязанской области на ВДНХ.
Международная выставка - форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего действует 131 экспозиция.
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Рязанская областьВыставка-форум "Россия"Рязанская областьПавел МалковМосква
 
 
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