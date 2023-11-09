https://ria.ru/20231109/stavka-1908351069.html
В ЦБ допустили возможность повышения ключевой ставки до конца года
В ЦБ допустили возможность повышения ключевой ставки до конца года - РИА Новости, 09.11.2023
В ЦБ допустили возможность повышения ключевой ставки до конца года
Центробанк не исключает возможности еще одного повышения ключевой ставки до конца года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:25
2023-11-09T11:25
2023-11-09T11:44
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Центробанк не исключает возможности еще одного повышения ключевой ставки до конца года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики в 2024-2026 годах."Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и еще одно повышение", — сказала она.При этом глава Банка России подчеркнула, что по мере снижения инфляции регулятор начнет снижать ставку в следующем году.ЦБ в июле начал ужесточать денежно-кредитную политику, в последний раз подняв ставку 27 октября — сразу на два процентных пункта, до 15% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке назначили на 15 декабря 2023 года.
https://ria.ru/20231028/rubl-1905756644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
В ЦБ допустили возможность повышения ключевой ставки до конца года
Набиуллина: возможно еще одно повышение ключевой ставки до конца года
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Центробанк не исключает возможности еще одного повышения ключевой ставки до конца года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики в 2024-2026 годах.
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"Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и еще одно повышение", — сказала она.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
При этом глава Банка России подчеркнула, что по мере снижения инфляции регулятор начнет снижать ставку в следующем году.
ЦБ в июле начал ужесточать денежно-кредитную политику, в последний раз подняв ставку 27 октября — сразу на два процентных пункта, до 15% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке назначили на 15 декабря 2023 года.
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