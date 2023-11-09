https://ria.ru/20231109/stavka-1908351069.html

В ЦБ допустили возможность повышения ключевой ставки до конца года

В ЦБ допустили возможность повышения ключевой ставки до конца года - РИА Новости, 09.11.2023

В ЦБ допустили возможность повышения ключевой ставки до конца года

Центробанк не исключает возможности еще одного повышения ключевой ставки до конца года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:25

2023-11-09T11:25

2023-11-09T11:44

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Центробанк не исключает возможности еще одного повышения ключевой ставки до конца года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики в 2024-2026 годах."Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и еще одно повышение", — сказала она.При этом глава Банка России подчеркнула, что по мере снижения инфляции регулятор начнет снижать ставку в следующем году.ЦБ в июле начал ужесточать денежно-кредитную политику, в последний раз подняв ставку 27 октября — сразу на два процентных пункта, до 15% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке назначили на 15 декабря 2023 года.

https://ria.ru/20231028/rubl-1905756644.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина